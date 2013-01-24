صور تنبض بالحياة. إضاءة سحرية.

بغض النظر عمّا تحبّه، سيتحوّل إلى محتوى ينبض بالحياة بفضل تلفزيون OLED هذا. مزيج يجمع ما بين الصور الواقعية والرائعة والغنية بالتفاصيل وميزة Ambilight الفريدة من Philips لتتحوّل الليلة المخصصة لمشاهدة الأفلام إلى فيلم ضخم بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، سنتنقل إلى عالم جديد كليًا في كل جلسة لعب. إكتشف كلّ المميزات