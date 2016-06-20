هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.
CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها
تحكّم بمحتوياتك مع CMND & Create. فبفضل واجهة بميزة السحب والإفلات، أصبح من السهل نشر محتوياتك الخاصة، سواء أكنت ترغب في نشر المكونات المميّزة اليومية، أم معلومات خاصة بالشركة تحمل العلامة التجارية. كذلك، تضمن النماذج المحمّلة مسبقًا والتطبيقات المصغّرة والمضمّنة عرض الصور الثابتة والنصوص ومقاطع الفيديو التي تريدها وتشغيلها على الفور.
تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار
وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.
متصفّح HTML5 مضمّن. شغّل المحتويات عبر الإنترنت وتحكّم بها
معالج SoC مشغّل بواسطة Android. تطبيقات أصلية وتطبيقات على ويب
تحكّم بشاشتك من خلال اتصال بالإنترنت. تم تحسين شاشات Philips الاحترافية المشغّلة بواسطة Android لتشغيل تطبيقات Android الأصلية، ويمكنك أيضًا تثبيت تطبيقات الويب مباشرة على الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن نظام التشغيل الجديد Android الحفاظ على أمان البرنامج وبقائه على أحدث المواصفات لمدة أطول.
CMND & Deploy. قم بتثبيت التطبيقات وتشغيلها عن بُعد
أصبح بإمكانك تثبيت أي تطبيق وتشغيله بسرعة، حتى عندما لا تكون متواجدًا في الموقع وتعمل عن بُعد. تسمح لك ميزة CMND & Deploy بإضافة تطبيقاتك الخاصة وتحديثها بالإضافة إلى تطبيقات من متجر App store الخاص بشاشة Philips الاحترافية. ما عليك سوى مسح رمز QR وتسجيل دخولك إلى المتجر، والنقر فوق التطبيق الذي تريد تثبيته، فيتم تنزيله وتشغيله تلقائيًا.
فتحة mPCIe مضمّنة لوحدة 4G/LTE اختيارية
يمكنك توصيل وحدات 4G/LTE بسهولة بشاشة Philips الاحترافية. تسمح فتحة mPCIe المضمّنة لشاشتك بالتواصل مع أجهزة أخرى تتشارك الاتصال اللاسلكي نفسه. وهي ميزة قيّمة جدًا إذا كنت تركّب شاشات في مواقع مثل المصارف أو المباني الحكومية، حيث لا يمكنك الوصول إلى الشبكة المحلية.
دليل التشغيل لمحتويات Android. كن على اطّلاع حول المحتوى الذي يتم تشغيله
تأكّد من أن شاشة Philips الاحترافية المشغّلة بواسطة Android تعرض المحتوى المناسب، حتى عندما لا تكون متواجدًا. عند تشغيل المحتوى عبر مشغّل الوسائط المضمّن، يمكنك إعداد شاشتك لأخذ لقطات شاشة تلقائيًا في فترات زمنية منتظمة. ويتم تخزين لقطات الشاشة هذه في ذاكرة الشاشة الداخلية كما يمكنك اختيار تلقيها عبر البريد الإلكتروني.
الذاكرة الداخلية. قم بتحميل المحتوى لتشغيله على الفور
يمكنك حفظ المحتويات وتشغيلها بدون الحاجة إلى مشغّل خارجي ثابت. تأتي شاشة Philips الاحترافية مزوّدة بذاكرة داخلية تسمح لك بتحميل الوسائط إلى الشاشة لتشغيلها على الفور. كذلك، تعمل الذاكرة الداخلية أيضًا كذاكرة تخزين مؤقت لبث المحتويات عبر الإنترنت.
المواصفات التقنية
الصورة/الشاشة
حجم الشاشة القطري (قياس متري)
138.8
سم
حجم الشاشة القطري (بوصة)
54.64
بوصة
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
دقة اللوحة
1920x1080 بكسل
دقة البكسل
0.63 x 0.63 ملم
الدقة المثلى
1920 × 1080 @ 60 هرتز
السطوع
450
cd/m²
ألوان الشاشة
16,7 ملايين
نسبة التباين (نموذجي)
1100:1
معدل التباين الديناميكي
500,000:1
زمن الاستجابة (النموذجي)
12
ملي ث
زاوية العرض (أفقية)
178
درجة
زاوية العرض (عمودية)
178
درجة
تحسين الصورة
3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
تعويض الحركة، إلغاء التشابك
إلغاء التشابك بين 3D MA
تحسين التباين الديناميكي
مسح تدريجي
نظام التشغيل
Android 4.4.4
إمكانية الاتصال
إخراج الصوت
الصوت اليسار/اليمين (RCA)
التحكم بمكبر الصوت الخارجي (إخراج الصوت)
إدخال الفيديو
DisplayPort (1,2)
HDMI (x2)
DVI-D
USB
VGA (عبر DVI)
إدخال الصوت
مقبس مقاس 3,5 مم
الصوت اليسار/اليمين (RCA)
توصيلات أخرى
mPCIe
بطاقة SD صغيرة
جهاز USB صغيرة
مقبس طاقة USB (5 فولت و2 أمبير)
إخراج الفيديو
DisplayPort
DVI-I
VGA (عبر DVI-D)
تحكم خارجي
RJ45
مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
الملاءمة
الوضعية
أفقي (24/7)
عمودي (24/7)
مصفوفة متجانبة
لغاية 15 × 15
وظائف حفظ الشاشة
نقل البكسل، سطوع منخفض
التحكم بلوحة المفاتيح
مخفية
قابلة للإقفال
التوصيل الحلقي للإشارة
DVI
VGA
RS232
توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
DisplayPort
وظائف توفير استهلاك الطاقة
الطاقة الذكية
قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
RJ45
RS232
سلك واحد (HDMI-CEC)
HDMI (سلك واحد)
الصوت
مكبرات صوت مضمّنة
2 × 10 واط (RMS)
الطاقة
استهلاك الطاقة (EPA 6.0)
64
واط
مأخذ كهربائي رئيسي
100 ~ 240 فولت للتيار المتردد، 50 ~ 60 هرتز
استهلاك الطاقة (نموذجي)
76
واط
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
<0,4 واط
دقة الشاشة المعتمدة
تنسيقات الكمبيوتر
1920 × 1080، 60 هرتز
1440 × 900، 60 هرتز
1366 × 768، 60 هرتز
1360 × 768، 60 هرتز
1280 × 800، 60 هرتز
1280 × 768، 60 هرتز
1024 × 768، 60 هرتز
800×600، 56، 60، 72 ، 75 هرتز
640×480، 60، 67، 72، 75 هرتز
تنسيقات الفيديو
1080 بكسل، 50، 60 هرتز
1080 بوصة، 50، 60 هرتز
720 بكسل، 50، 60 هرتز
576 بوصة، 50 هرتز
576 بكسل، 50 هرتز
480 بكسل، 60 هرتز
480 بوصة، 60 هرتز
الأبعاد
تعيين العرض
1231,9
ملليمترًا
وزن المنتج
18,0
كلغ
تعيين الارتفاع
711,2
ملليمترًا
تعيين العمق
45,72
ملليمترًا
تعيين العرض (بوصة)
48,5
بوصة
تعيين الارتفاع (بوصة)
28.0
بوصة
التثبيت على الحائط
400 x 400 مم، M6
تعيين العمق (بوصة)
1.8
بوصة
عرض الإطار الخارجي
9,5 مم (T/L/R)، 15,6 مم (B)
وزن المنتج (لِبرة)
39,68
رطل
شروط التشغيل
الارتفاع
0 ~ 3000 م
نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
0 ~ 40
درجة مئوية
متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
50,000
ساعة (ساعات)
الرطوبة النسبية
20 ~ 80
%
نطاق درجة الحرارة (التخزين)
-20 ~ 60
درجة مئوية
تطبيقات الوسائط المتعددة
تشغيل فيديو USB
M2TS
M4V
MK3D
MKV
MP4
MPEG
MPG
MTS
TS
TTS
VOB
WMV
تشغيل صور USB
BMP
GIF
JPEG
JPG
PDF
تشغيل صوت USB
AAC
AIF
AIFF
M4A
MP3
WAV
WMA
ASF
LPCM
M3U
MP4
مشغّل داخلي
CPU
رباعي النواة Cortex A9، 1,8 جيجاهرتز
GPU
ARM Mali400 رباعي النواة، 533 ميجاهرتز
الذاكرة
DDR3 سعة 2 جيجابايت
التخزين
EMMC سعة 16 جيجابايت
الملحقات
الملحقات المضمّنة
جهاز تحكم عن بُعد
بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
دليل البدء السريع
كبل RS232
سلك طاقة التيار المتناوب
الإكسسوارات الاختيارية
مجموعة معايرة الألوان (CCK4602)
الحامل
حامل شامل (حجم كبير) (اختياري)
متفرقات
لغات العرض على الشاشة
الإنكليزية
الفرنسية
الألمانية
الأسبانية
البولندية
التركية
الروسية
الإيطالية
الصينية المبسطة
الصينية التقليدية
العربية
اليابانية
الدانماركية
الهولندية
الفنلندية
النرويجية
البرتغالية
السويدية
الضمان
ضمان لمدة 3 سنوات
الموافقات التنظيمية
EnergyStar 7.0
CE
FCC، الفئة B
UL/cUL
CCC
C-Tick
RoHS
GOST
BSMI
CB
J-Moss
PSE
VCCI
ما محتويات الصندوق؟
العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
جهاز تحكم عن بُعد
بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
دليل البدء السريع
كبل RS232
سلك طاقة التيار المتناوب
الملحقات الاختيارية: مجموعة معايرة الألوان (CCK4602)