غزِّ روح التعاون. قدّم المعلومات. تتميّز هذه الشاشة الاحترافية من Philips بدقة UHD، وهي متعددة اللمس وعالية الاستجابة، فتعتبر مثالية للتطبيقات المتعددة اللمس والمتعددة المستخدمين، بدءًا من وسائل الاستدلال المكاني ووصولاً إلى العروض التقديمية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنشيط 20 نقطة لمس في الوقت نفسه.
هذا المنتج لم يعد متاحا
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.
CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها
تحكّم بمحتوياتك مع CMND & Create. فبفضل واجهة بميزة السحب والإفلات، أصبح من السهل نشر محتوياتك الخاصة، سواء أكنت ترغب في نشر المكونات المميّزة اليومية، أم معلومات خاصة بالشركة تحمل العلامة التجارية. كذلك، تضمن النماذج المحمّلة مسبقًا والتطبيقات المصغّرة والمضمّنة عرض الصور الثابتة والنصوص ومقاطع الفيديو التي تريدها وتشغيلها على الفور.
تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار
وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.
CMND & Deploy. قم بتثبيت التطبيقات وتشغيلها عن بُعد
أصبح بإمكانك تثبيت أي تطبيق وتشغيله بسرعة، حتى عندما لا تكون متواجدًا في الموقع وتعمل عن بُعد. تسمح لك ميزة CMND & Deploy بإضافة تطبيقاتك الخاصة وتحديثها بالإضافة إلى تطبيقات من متجر App store الخاص بشاشة Philips الاحترافية. ما عليك سوى مسح رمز QR وتسجيل دخولك إلى المتجر، والنقر فوق التطبيق الذي تريد تثبيته، فيتم تنزيله وتشغيله تلقائيًا.
الذاكرة الداخلية. قم بتحميل المحتوى لتشغيله على الفور
يمكنك حفظ المحتويات وتشغيلها بدون الحاجة إلى مشغّل خارجي ثابت. تأتي شاشة Philips الاحترافية مزوّدة بذاكرة داخلية تسمح لك بتحميل الوسائط إلى الشاشة لتشغيلها على الفور. كذلك، تعمل الذاكرة الداخلية أيضًا كذاكرة تخزين مؤقت لبث المحتويات عبر الإنترنت.
معالج SoC مشغّل بواسطة Android. تطبيقات أصلية وتطبيقات على ويب
تحكّم بشاشتك من خلال اتصال بالإنترنت. تم تحسين شاشات Philips الاحترافية المشغّلة بواسطة Android لتشغيل تطبيقات Android الأصلية، ويمكنك أيضًا تثبيت تطبيقات الويب مباشرة على الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن نظام التشغيل الجديد Android 8 الحفاظ على أمان البرنامج وبقائه على أحدث المواصفات لمدة أطول.
المواصفات التقنية
الصورة/الشاشة
حجم الشاشة القطري (قياس متري)
138.8
سم
حجم الشاشة القطري (بوصة)
55
بوصة
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
دقة اللوحة
3840 x 2160
دقة البكسل
0,315 (أفقي) × 0,315 (عمودي) مم
الدقة المثلى
3840 × 2160 على 60 هرتز
السطوع
400
cd/m²
ألوان الشاشة
1,07 B
نسبة التباين (نموذجي)
1300:1
زمن الاستجابة (النموذجي)
8
ملي ث
زاوية العرض (أفقية)
178
درجة
زاوية العرض (عمودية)
178
درجة
تحسين الصورة
3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
تعويض الحركة، إلغاء التشابك
مسح تدريجي
إلغاء التشابك بين 3D MA
تحسين التباين الديناميكي
معالجة السطح
غطاء مانع للتوهج
تقنية اللوحة
IPS
نظام التشغيل
Android 8.0
إمكانية الاتصال
إخراج الصوت
وصلة مقاس 3.5 ملم
إدخال الفيديو
DVI - D (عدد 1)
HDMI 2.0 (عدد 2)
USB 2.0 من النوع A (عدد 2)
USB 2.0 من النوع B (عدد 1)
VGA (D-Sub تناظري) (عدد 1)
إدخال الصوت
مقبس مقاس 3,5 مم
توصيلات أخرى
بطاقة SD صغيرة
OPS
تحكم خارجي
RJ45
مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
الملاءمة
الوضعية
أفقي (18/7)
عمودي (18/7)
وظائف حفظ الشاشة
نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
التحكم بلوحة المفاتيح
مخفية
قابلة للإقفال
إشارة التحكم عن بعد
قابلة للإقفال
التوصيل الحلقي للإشارة
توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
RS232
وظائف توفير استهلاك الطاقة
الطاقة الذكية
قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
RS232
RJ45
الصوت
مكبرات صوت مضمّنة
2 × 10 واط
الطاقة
مأخذ كهربائي رئيسي
100 ~ 240 فولت تقريبًا للتيار المتردد، 50/60 هرتز
استهلاك الطاقة (نموذجي)
140
واط
الاستهلاك (الحد الأقصى)
270 واط
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
<0,5 واط
ميزات توفير الطاقة
الطاقة الذكية
فئة ملصق الطاقة
G
دقة الشاشة المعتمدة
تنسيقات الكمبيوتر
640×480، 60، 67، 72، 75 هرتز
800×600، 56، 60، 72 ، 75 هرتز
1024 × 768، 60 هرتز
1280 × 768، 60 هرتز
1280 × 800، 60 هرتز
1280 × 1024، 60 هرتز
1360 × 768، 60 هرتز
1366 × 768، 60 هرتز
1440 × 900، 60 هرتز
1600 × 1200، 60 هرتز
1920 × 1080، 60 هرتز
1920 × 1200، 60 هرتز
720 x 400، 70 هرتز
800 × 600، 60، 72، 75 هرتز
3840 × 2160، 60 هرتز، 50 هرتز
تنسيقات الفيديو
480 بوصة، 60 هرتز
480 بكسل، 60 هرتز
576 بكسل، 50 هرتز
576 بوصة، 50 هرتز
720 بكسل، 50، 60 هرتز
1080 بوصة، 50، 60 هرتز
1080 بكسل، 50، 60 هرتز
1080i، 25، 30 هرتز
480i، 30، 60 هرتز
576i، 25، 50 هرتز
3840 × 2160، 24، 25 هرتز
3840 × 2160، 30 هرتز
الأبعاد
تعيين العرض
1272.6
ملليمترًا
وزن المنتج
27.0
كلغ
تعيين الارتفاع
743.4
ملليمترًا
تعيين العمق
75,5 (العمق عند التثبيت على الحائط) / 81,7 (العمق عند غطاء OPS)
ملليمترًا