ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV
استمتع بالأناقة الوظيفية وإمكانية الاتصال الذكية. يتميّز 6100 Series من Philips بجودة صور بدقة 4K Ultra HD لتفاصيل مذهلة. وهذا ليس كل شيء، إذ إن Smart TV المدمج سهل الاستخدام، مما يجعله خيارًا مثاليًا للاستمتاع بتجربة ترفيه بدون مجهود.
126 سم (50 بوصة)
4K Ultra HD، LED TV
رباعي النواة
DVB-T/T2
الترفيه المنزلي بمفهوم جديد بفضل High Dynamic Range Plus. اختبر تجربة حسّية رائعة بفضل قوة معالجته المتطورة. واستمتع بمحتوى غني وينبض بالحياة تمامًا كما أراد مبتكِر المحتوى. كن جاهزًا للاستمتاع بمناطق مشرقة أكثر سطوعًا ومستوى تباين أفضل ومجموعة أوسع من الألوان والتفاصيل كما لم تشهدها من قبل.
رفيع. متطوّر. أنيق. دقيق. إنه تصميم Philips الرفيع جدًا. لا شكّ أن تصميمًا رفيعًا لهذه الدرجة سيلفت الأنظار، فهو يضفي طابعًا عصريًا مميزًا على ديكور منزلك.
بفضل برنامجنا المميز الذي يحلل الصورة في 6400 خانة مختلفة ويعدّلها وفقًا لذلك، ستستمتع بتباين رائع وجودة صور مذهلة لتجربة مشاهدة شبيهة بالواقع إلى حد كبير.
3.5
من 5
2
الآراء
100%
توصي نسبة من الأشخاص بهذا المنتج
Hamzawi
14/09/2020
United Arab Emirates
المنتج ممتاز
المنتج لابأس به ولكن لو كان يدعم نظام الاندرويد لكان افضل حيث ان نظام saphe لايدعم كثير من التطبيقات
الحسنات
شاشة كبيرة ونحيفة والوانها جيدة
سلبيات
لايوجد نظام اندرويد
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 6000 series 55PUT6103 دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV
تاريخ الاستخدام 2018-09-14
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 6000 series 55PUT6103 دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV
تاريخ الاستخدام 2018-09-14
Abady
19/05/2020
Saudi Arabia
لا بأس به كشاشة ولو كان يدعم نظام الاندرويد افضل
المنتج لابأس به ولكن لو كان يدعم نظام الاندرويد لكان افضل حيث ان نظام saphe لايدعم كثير من التطبيقات
الحسنات
وضوح الشاشة
سلبيات
يوجد بطء بسيط وكذلك نظام التشغيل غير مدعوم من اغلب التطبيقات
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 6000 series 50PUT6103 دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV
تاريخ الاستخدام 2019-04-19
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 6000 series 50PUT6103 دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV
تاريخ الاستخدام 2019-04-19
(Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.
يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
يعتمد التوافق على اعتماد Wifi Miracast ونظام Android 4.2 أو إصدار لاحق. لمزيد من التفاصيل، يرجى العودة إلى المستندات المرفقة مع الجهاز.