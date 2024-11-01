نظام Android 14 الاحترافي على الشريحة.

تم تصميم السلسلة 2000 من شاشات اللافتات الإعلانية من Philips التي تعمل بنظام Android 14، على منصة احترافية مع اتصال وأمان موثوقين مدمجين. تم تحسينها لتطبيقات Android الأصلية وهي تمكّنك من تثبيت تطبيقات الويب والبرامج مباشرة على الشاشة، ما يلغي الحاجة إلى مشغل وسائط خارجي.