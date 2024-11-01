Signage Solutions اللافتات الإعلانية من Philips السلسلة 2000
50BDL2050A/00
اللافتات الإعلانية من Philips السلسلة 2000
تُعيد السلسلة 2000 من شاشات اللافتات الإعلانية من Philips مفهوم الشاشات الإعلانية إلى أساسياته مقدمة شاشة بسيطة وأنيقة للعمل بنمط 16/7 ومناسبة للتكاملات التي لا تتطلب ميزات إضافية معقّدة. وهي تعمل بنظام Android 14 وبدقة UHD وبسطوع 400 شمعة لكل متر مربع.
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هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Signage Solutions اللافتات الإعلانية من Philips السلسلة 2000
مع سطوع يبلغ 400 شمعة/المتر المربع، صُممت السلسلة 2000 من شاشات اللافتات الإعلانية من Philips بدقة UHD للعمل بنمط 16/7 ما يجعلها مثالية للشركات التي تعمل من الصباح حتى المساء وتسعى لإحداث تأثير.
نظام Android 14 الاحترافي على الشريحة.
تم تصميم السلسلة 2000 من شاشات اللافتات الإعلانية من Philips التي تعمل بنظام Android 14، على منصة احترافية مع اتصال وأمان موثوقين مدمجين. تم تحسينها لتطبيقات Android الأصلية وهي تمكّنك من تثبيت تطبيقات الويب والبرامج مباشرة على الشاشة، ما يلغي الحاجة إلى مشغل وسائط خارجي.
ميزة اختيارية لمشاركة الشاشة لاسلكيًا عبر ScreenShare من Philips.
طوّر شاشة العرض لديك برؤية مستقبلية من خلال نهجنا المعياري الذي يتيح إضافة WiFi وBluetooth عبر وحدة CRD22 الاختيارية إلى جانب ScreenShare من Philips ويركز أيضًا على إعادة الاستخدام وقابلية إعادة التدوير والاستدامة مع تقليل نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE).
أساسيات FailOver. موثوقية أكبر لاستمرار عرض المحتوى من دون انقطاع.
تعمل ميزة FailOver عبر اكتشاف التوصيل السريع بجهد 5 فولت. وتُعد هذه الميزة أساسية للتطبيقات التجارية ذات المتطلبات العالية، إذ تتيح إعداد مصدر محتوى احتياطي يعمل تلقائيًا في حال تعذر المصدر الرئيسي.
Wave ready من Philips لإدارة الجهاز عن بُعد.
أطلق العنان للطاقة والتنوع والذكاء داخل السلسلة 2000 من شاشات اللافتات الإعلانية من Philips عن بُعد باستخدام Wave. تمنحك هذه المنصة السحابية الثورية التحكم الكامل، مع تثبيت وإعداد مبسطَين، ومراقبة الشاشات والتحكم بها، وترقية البرامج الثابتة، وإدارة قوائم التشغيل، وتحديد جداول الطاقة. فهي توفر لك الوقت والطاقة والتأثير البيئي.