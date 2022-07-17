العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- دليل البدء السريع
- كتيّب المسائل القانونية والأمان
- سلك الطاقة
- حامل التثبيت على الطاولة
- جهاز تحكم عن بُعد
- بطاريتان AAA
بسيط. ذكي. رائع.
هل تريد الحصول على صورة رائعة لكل ما تحب؟ نقدّم لك إمكانية اتصال سهلة جدًا، وتجربة تلفزيون Philips غامرة ولا مثيل لها. هل تبحث عن تجربة تلفزيون بدون عناء وتتماشى معك؟ تلفزيون Philips هو الحل إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بسيط. ذكي. رائع.
هل تريد الحصول على صورة رائعة لكل ما تحب؟ نقدّم لك إمكانية اتصال سهلة جدًا، وتجربة تلفزيون Philips غامرة ولا مثيل لها. هل تبحث عن تجربة تلفزيون بدون عناء وتتماشى معك؟ تلفزيون Philips هو الحل إكتشف كلّ المميزات
بسيط. ذكي. رائع.
هل تريد الحصول على صورة رائعة لكل ما تحب؟ نقدّم لك إمكانية اتصال سهلة جدًا، وتجربة تلفزيون Philips غامرة ولا مثيل لها. هل تبحث عن تجربة تلفزيون بدون عناء وتتماشى معك؟ تلفزيون Philips هو الحل إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بسيط. ذكي. رائع.
هل تريد الحصول على صورة رائعة لكل ما تحب؟ نقدّم لك إمكانية اتصال سهلة جدًا، وتجربة تلفزيون Philips غامرة ولا مثيل لها. هل تبحث عن تجربة تلفزيون بدون عناء وتتماشى معك؟ تلفزيون Philips هو الحل إكتشف كلّ المميزات
يوفر محرك P5 من Philips صورة بروعة المحتوى الذي تحبه. تحتوي التفاصيل على المزيد من العمق إلى حد كبير. تبدو الألوان زاهية والبشرة طبيعية في الوقت نفسه. أما التباين فيبدو واضحًا لدرجة أنك ستشعر بكل التفاصيل، والحركة سلسة بطريقة مثالية.
بفضل Dolby Vision وDolby Atmos، ستبدو صورة أفلامك وبرامجك وألعابك وصوتها مذهلين. شاهد الصور كما أراد أن تراها المخرج، فلا يخيب ظنّك بسبب المشاهد الداكنة جدًا! اسمع كل كلمة بوضوح، واختبر التأثيرات الصوتية وكأنك في قلب الحدث.
يسمح لك النظام المنزلي اللاسلكي من Philips المشغّل بواسطة DTS Play-Fi بالاتصال بمكبرات الصوت العمودية المتوافقة ومكبرات الصوت اللاسلكية في كل أنحاء منزلك في غضون ثوانٍ. استمع إلى الأفلام في المطبخ وشغّل الموسيقى في أي مكان. يمكنك حتى ابتكار نظام صوت محيط بميزة المسرح المنزلي باستخدام تلفزيون Philips كمكبر صوت مركزي.
اضغط على زر في جهاز التحكّم عن بُعد للتحدث إلى مساعد Google Assistant. تحكّم بالتلفزيون أو الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google Assistant بصوتك. أو اطلب من Alexa التحكّم بالتلفزيون عبر الأجهزة التي تدعم ميزة Alexa.
يقدّم لك تلفزيون Android من Philips المحتوى الذي تريد ومتى تريده. يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية لعرض التطبيقات المفضّلة لديك، مما يبسّط بدء بث الأفلام والعروض التي تحبها أو المتابعة من حيث توقفت عن المشاهدة.
هل تريد اختبار صورة مثالية لكل مشهد؟ يتوافق تلفزيون Philips بدقة 4K UHD مع كل تنسيقات HDR الأساسية، ما يعني أنك ستستمتع بمشاهدة صور زاهية ونقية. سترى كل تفصيل، حتى في المناطق الداكنة والساطعة.
إن تلفزيون Philips رائع للألعاب. عند تشغيل وحدة التحكّم بالألعاب، يقوم التلفزيون بالتبديل تلقائيًا إلى إعداد يتميّز بمعدل تأخير منخفض جدًا، لضمان استجابة عالية أثناء اللعب ورسوميات سلسة ومذهلة. يتم دعم كل من HDMI 2.1 ومعدل التحديث المتغير (VRR). أما وضع الألعاب فيملأ غرفتك بأجواء حماسية.
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
تلفزيون Android
المعالجة
ميزات Smart TV
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
الطاقة
الصوت
إمكانية الاتصال
تطبيقات الوسائط المتعددة
الأبعاد
الملحقات
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