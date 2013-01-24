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4K UHD‏، LED‏، Smart TV

43PUT6504/56
التصنيف الإجمالي / 5
  • 4K UHD‏، LED‏، Smart TV 4K UHD‏، LED‏، Smart TV 4K UHD‏، LED‏، Smart TV
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    4K UHD‏، LED‏، Smart TV

    43PUT6504/56
    التصنيف الإجمالي / 5

    4K UHD‏، LED‏، Smart TV

    استمتع بتجربة التلفزيون الرائع، بكل بساطة. يقدّم لك هذا التلفزيون الذكي من Philips صورة بجودة عالية جدًا بحيث ستشعر بأنك جزء من الحدث. بالإضافة إلى ذلك، يمنحك أداء دقة 4K صورًا ساطعة وزاهية. أما الصوت فيتميّز بنقاوته ووضوحه. كذلك، تزوّدك لوحة التحكّم التي تعمل بنظام SAPHI بوصول فوري إلى المحتوى الذي تحبه. إكتشف كلّ المميزات

    4K UHD‏، LED‏، Smart TV

    4K UHD‏، LED‏، Smart TV

    استمتع بتجربة التلفزيون الرائع، بكل بساطة. يقدّم لك هذا التلفزيون الذكي من Philips صورة بجودة عالية جدًا بحيث ستشعر بأنك جزء من الحدث. بالإضافة إلى ذلك، يمنحك أداء دقة 4K صورًا ساطعة وزاهية. أما الصوت فيتميّز بنقاوته ووضوحه. كذلك، تزوّدك لوحة التحكّم التي تعمل بنظام SAPHI بوصول فوري إلى المحتوى الذي تحبه. إكتشف كلّ المميزات

    4K UHD‏، LED‏، Smart TV

    استمتع بتجربة التلفزيون الرائع، بكل بساطة. يقدّم لك هذا التلفزيون الذكي من Philips صورة بجودة عالية جدًا بحيث ستشعر بأنك جزء من الحدث. بالإضافة إلى ذلك، يمنحك أداء دقة 4K صورًا ساطعة وزاهية. أما الصوت فيتميّز بنقاوته ووضوحه. كذلك، تزوّدك لوحة التحكّم التي تعمل بنظام SAPHI بوصول فوري إلى المحتوى الذي تحبه. إكتشف كلّ المميزات

    4K UHD‏، LED‏، Smart TV

    4K UHD‏، LED‏، Smart TV

    استمتع بتجربة التلفزيون الرائع، بكل بساطة. يقدّم لك هذا التلفزيون الذكي من Philips صورة بجودة عالية جدًا بحيث ستشعر بأنك جزء من الحدث. بالإضافة إلى ذلك، يمنحك أداء دقة 4K صورًا ساطعة وزاهية. أما الصوت فيتميّز بنقاوته ووضوحه. كذلك، تزوّدك لوحة التحكّم التي تعمل بنظام SAPHI بوصول فوري إلى المحتوى الذي تحبه. إكتشف كلّ المميزات

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      4K UHD‏، LED‏، Smart TV

      مع Pixel Precise UHD

      • 108 سم (43 بوصة)
      • HDR 10+‎
      • Pixel Precise Ultra HD
      Dolby Vision وDolby Atmos. صوت وصورة بجودة سينمائية.

      Dolby Vision وDolby Atmos. صوت وصورة بجودة سينمائية.

      يشير دعم تنسيقات الصوت والفيديو المتميّزة من Dolby إلى أن محتوى HDR الذي تشاهده سيتميّز بصوت وصورة حقيقيين إلى حد مذهل. فسواء أكنت تشاهد أحدث مسلسل يتم بثه، أم مجموعة أقراص Blu-Ray، ستستمتع بالتباين والسطوع والألوان التي تعكس نوايا المخرج الأساسية. ويمكنك أن تسمع صوتًا واسعًا بكل تفاصيله وبنقاء وعمق.

      دعم HDR10+‎. شاهد المزيد مما أراده المخرج.

      دعم HDR10+‎. شاهد المزيد مما أراده المخرج.

      تم تصميم تلفزيون Philips للاستفادة من تنسيق الفيديو HDR10+‎ إلى أقصى حد. فيتم تعديل مستويات التباين واللون والسطوع من إطار إلى آخر. سواء أأردت مشاهدة مسلسل رائج أم الفيلم الضارب الجديد، ستكون الظلال أعمق، والأسطح الساطعة بارزة، والألوان أكثر واقعية.

      وصول بزر واحد إلى قائمة واضحة مستندة إلى الرموز.

      وصول بزر واحد إلى قائمة واضحة مستندة إلى الرموز.

      SAPHI هو نظام تشغيل سريع وسهل يجعلك تستمتع باستخدام تلفزيون Smart TV من Philips إلى أقصى حد. استمتع بجودة صور رائعة وإمكانية وصول بزر واحد إلى قائمة واضحة مستندة إلى الرموز. شغّل تلفزيونك بسهولة، وانتقل بسرعة إلى التطبيقات الشائعة لتلفزيون Smart TV من Philips، بما فيها YouTube وNetflix، وغيرها.

      Philips TV Collection. ‏Netflix وPrime Video والمزيد غيرهما.

      Philips TV Collection. ‏Netflix وPrime Video والمزيد غيرهما.

      تلفزيون LED بدقة 4K UHD. ألوان غنية، تفاصيل رائعة.

      مع دقة أفضل بأربع مرات من دقة Full HD التقليدية، تضيء Ultra HD شاشتك مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية التحسين Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. اختبر جودة صور محسّنة بغض النظر عن المحتوى الأصلي واستمتع بعرض أوضح مع مستوى استثنائي من العمق والتباين والحركة الطبيعية والتفاصيل الحيوية.

      Pixel Precise Ultra HD. حركة سلسة، عمق استثنائي.

      يكمن جمال التلفزيون المزوّد بدقة 4K Ultra HD في الاستمتاع بأدقّ التفاصيل. يحوّل محرك Pixel Precise Ultra HD من Philips أي صورة مدخلة إلى دقة UHD مذهلة على الشاشة. استمتع بصور متحركة سلسة ودقيقة في الوقت نفسه وبمستوى تباين استثنائي. اكتشف تدرجات أغنى من اللون الأسود والأبيض وألوان زاهية وتدرجات طبيعية للون البشرة، في كل مرة ومهما كان المصدر.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED
        دقة اللوحة
        3840‏x‏2160
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        تحسين الصورة
        • خفت مصغّر
        • Ultra Resolution
        • HDR10
        • HLG (معيار Hybrid Log Gamma)
        • HDR10+‎
        • Dolby Vision

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر على كل منافذ HDMI
        دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        إدخالات فيديو على كل منافذ HDMI
        • دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        • دعم HDR
        • HDR10/HLG ‏(معيار Hybrid Log Gamma)
        • HDR10+/Dolby Vision

      • ميزات Smart TV

        تفاعل المستخدم
        • SimplyShare
        • معتمد لميزة Wi-Fi Miracast*
        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        تطبيقات SmartTV*
        • متاجر الفيديو عبر الإنترنت
        • مستعرض الإنترنت المفتوح
        • YouTube
        سهولة التجهيز
        • أجهزة الكشف التلقائي من Philips
        • معالج تثبيت الشبكة
        • معالج الإعدادات المساعد
        برنامج ثابت قابل للترقية
        • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
        • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        • ترقية برنامج ثابت عبر الإنترنت
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • أساسي - تعبئة الشاشة
        • الاحتواء ضمن الشاشة
        • متقدّم - نقل
        • تكبير/تصغير، تمديد
        • شاشة عريضة
        تطبيق TV Remote app من Philips*
        • التطبيقات
        • القنوات
        • التحكم
        • دليل التلفزيون
        سهولة الاستخدام
        • زر القائمة الذكية الشامل
        • دليل المستخدم على الشاشة

      • المعالجة

        قوة المعالجة
        رباعي النواة

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        دعم HEVC
        نعم
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        تشغيل الفيديو
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        مؤشر قوة الإشارة
        نعم
        تلتيكست
        1000 صفحة تشعبية

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        3
        عدد USB
        2
        اتصالات لاسلكية
        Wi-Fi 802.11n‏، 2x2، نطاق فردي
        توصيلات أخرى
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        • دخل الصوت يسار/يمين
        • خرج سماعة الرأس
        ميزات HDMI
        • قناة إرجاع الصوت
        • 4K
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        HDCP 2.2
        نعم، على كل HDMI
        عدد CVBS
        1

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • WMV9/VC1
        • VP9
        • HEVC‏ (H.265)
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SMI
        • ‎.SRT
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        • ‎.ASS
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • صورة بنطاق 360 درجة
        • HEIF

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 110-240 فولت، 50‏/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 35 درجة مئوية
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • كتم صوت الصورة (للراديو)

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        20 واط
        تحسين الصوت
        • معادل صوت بـ 5 نطاقات
        • صوت بالذكاء الاصطناعي
        • حوار واضح
        • Dolby Atmos
        • ضبط مستوى الصوت من Dolby
        • الوضع الليلي
        • ضبط مستوى الصوت التلقائي
        • تحسين الجهير
        تكوين مكبر الصوت
        مكبر صوت 10 واط (عدد 2) بنطاق كامل

      • الأبعاد

        عرض العلبة
        1070,0  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        650  ملليمترًا
        عمق العلبة
        140,0  ملليمترًا
        تعيين العرض
        972,7  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        568,3  ملليمترًا
        تعيين العمق
        84  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        972,7  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        584,8  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        222,3  ملليمترًا
        وزن المنتج
        7.8  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        8,0  كلغ
        الوزن مع التغليف
        10.6  كلغ
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        200 x ‏200 مم

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريتان AAA
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • حامل التثبيت على الطاولة

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريتان AAA
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • حامل التثبيت على الطاولة

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          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
          • يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
          • تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
          • يعتمد التوافق على اعتماد Wifi Miracast ونظام Android 4.2 أو إصدار لاحق. لمزيد من التفاصيل، يرجى العودة إلى المستندات المرفقة مع الجهاز.