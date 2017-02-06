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6000 series

Full HD، شاشة رفيعة، LED TV

43PFT6100S/56
التصنيف الإجمالي / 5
  • دقة Full HD، ‏Smart LED TV رفيع دقة Full HD، ‏Smart LED TV رفيع دقة Full HD، ‏Smart LED TV رفيع
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    6000 series Full HD، شاشة رفيعة، LED TV

    43PFT6100S/56
    التصنيف الإجمالي / 5

    دقة Full HD، ‏Smart LED TV رفيع

    التلفزيون المناسب في الوقت الحالي وفي المستقبل: Smart LED TV رفيع 6100 series من Philips مع Pixel Plus HD. اختبر صورًا زاهية وصوتًا نقيًا واحصل على كل الميزات التي تحتاج إليها، مثل منفذَي USB وHDMI إضافيَين، للاستمتاع بمشاهدة التلفزيون في منزلك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    6000 series Full HD، شاشة رفيعة، LED TV

    دقة Full HD، ‏Smart LED TV رفيع

    التلفزيون المناسب في الوقت الحالي وفي المستقبل: Smart LED TV رفيع 6100 series من Philips مع Pixel Plus HD. اختبر صورًا زاهية وصوتًا نقيًا واحصل على كل الميزات التي تحتاج إليها، مثل منفذَي USB وHDMI إضافيَين، للاستمتاع بمشاهدة التلفزيون في منزلك. إكتشف كلّ المميزات

    دقة Full HD، ‏Smart LED TV رفيع

    التلفزيون المناسب في الوقت الحالي وفي المستقبل: Smart LED TV رفيع 6100 series من Philips مع Pixel Plus HD. اختبر صورًا زاهية وصوتًا نقيًا واحصل على كل الميزات التي تحتاج إليها، مثل منفذَي USB وHDMI إضافيَين، للاستمتاع بمشاهدة التلفزيون في منزلك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    6000 series Full HD، شاشة رفيعة، LED TV

    دقة Full HD، ‏Smart LED TV رفيع

    التلفزيون المناسب في الوقت الحالي وفي المستقبل: Smart LED TV رفيع 6100 series من Philips مع Pixel Plus HD. اختبر صورًا زاهية وصوتًا نقيًا واحصل على كل الميزات التي تحتاج إليها، مثل منفذَي USB وHDMI إضافيَين، للاستمتاع بمشاهدة التلفزيون في منزلك. إكتشف كلّ المميزات

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      دقة Full HD، ‏Smart LED TV رفيع

      مع Pixel Plus HD

      • 108 سم (43 بوصة)
      • تلفزيون مزوّد بشاشة LED
      • DVB-T/T2
      معدل حركة مثالية يبلغ 200 هرتز لصور متحركة بدقة تامة

      معدل حركة مثالية يبلغ 200 هرتز لصور متحركة بدقة تامة

      يجمع معدل الحركة المثالية تقنية الشاشة من Philips وتقنيات معالجة الفيديو المتقدّمة لتحسين جودة كل إطار صورة. سواء أكنت من عشاق الألعاب أم الأحداث الرياضية السريعة أم الأفلام المشوّقة، فستختبر تجربة رائعة من حيث دقة الصور المتحرّكة وسلاستها.

      يبتكر مفهوم القاعدة الجانبية تأثيرًا عالٍ عن سطح الأرض وفسيح

      يبتكر مفهوم القاعدة الجانبية تأثيرًا عالٍ عن سطح الأرض وفسيح

      عندما قررنا ابتكار تلفزيون جديد، أخذ فريقنا كل النواحي في عين الاعتبار: بدءًا من التكنولوجيا ووصولاً إلى التصميم. فقد تم تصميم القاعدتين الجانبيتين الجديدتين لإنشاء مساحة تحت التلفزيون حيث تكون عادةً الحاملة التقليدية، مما يوفر لك تجربة عرض غامرة أكثر. والتأثير؟ تلفزيون يقف بثقة مع لمسة عصرية مستقبلية.

      Smart TV: اكتشف عالمًا جديدًا بالكامل

      Smart TV: اكتشف عالمًا جديدًا بالكامل

      اكتشف تجربة أكثر ذكاء تتجاوز حدود التلفزيون التقليدي. قم باستئجار الأفلام أو مقاطع الفيديو أو الألعاب وبثها من متاجر الفيديو عبر الإنترنت. وشاهد ما فاتك من البرامج على قنواتك المفضّلة واستمتع بمجموعة متزايدة من التطبيقات عبر الإنترنت مع Smart TV.

      3 أدخالات HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

      3 أدخالات HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

      تفادَ الفوضى الناجمة عن الكبلات بواسطة كبل واحد لنقل إشارات الصورة والصوت في الوقت نفسه من أجهزتك إلى التلفزيون. يستخدم كبل HDMI إشارات غير مضغوطة، للحصول على أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة. وعند استخدامه مع Easylink من Philips، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد واحد فقط لإجراء معظم العمليات على التلفزيون أو DVD أو Blu-ray أو جهاز فك التشفير أو نظام المسرح المنزلي.

      إطار خارجي رفيع جدًا للاستمتاع بصور أكثر

      إطار خارجي رفيع جدًا للاستمتاع بصور أكثر

      تتضّمن أجهزة التلفزيون التقليدية إطارًا خارجيًا يلتفّ حول التلفزيون مثل إطار الصورة. أما الإطار الخارجي الرفيع جدًا الذي نقدّمه فيتميّز بتصميم عصري ورفيع، للاستمتاع بصور أكثر.

      USB لتشغيل وسائط متعددة

      USB لتشغيل وسائط متعددة

      شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.

      يسمح لك إدخال الكمبيوتر باستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر

      استخدم التلفزيون كجهاز عرض. ما عليك سوى الاتصال باستخدام كبل VGA لتصبح جاهزًا.

      Pixel Plus HD لصور رائعة ستحبها

      يحسّن محرّك Pixel Plus HD من Philips جودة الصور لتقديم لتزويدك بصور نقية جدًا بتباين رائع. فسواء أكنت تقوم ببث المحتويات عبر الإنترنت أم تشاهد قرص DVD، ستستمتع بصور أنقى مع تدرجات لون أبيض أكثر سطوعًا وتدرجات لون أسود أغمق.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        43  بوصة
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        108  سم
        شاشة عرض
        LED فائقة الدقة كليًا
        السطوع
        260  cd/m²
        تحسين الصورة
        • Pixel Plus HD
        • معدل الحركة المثالية من 200 هرتز
        دقة اللوحة
        1920x1080 بكسل

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر
        حتى 1920x1080 على تردد 60 هرتز
        إدخالات الفيديو
        • 24 و25 و30 و50 و60 هرتز
        • حتى 1920x1080p

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        تشغيل الفيديو
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        تلفزيون تناظري
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • ميزات Smart TV

        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        تطبيقات SmartTV*
        متجر تطبيقات Smart App

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SRT
        • ‎.ASS
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • PNG

      • تفاعل المستخدم

        سهولة الاستخدام
        زر الصفحة الرئيسية في توقف واحد
        برنامج ثابت قابل للترقية
        برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • توسيع الفيلم 16:9
        • غير مقاس
        • 4.3
        • شاشة عريضة
        • تكبير/تصغير الترجمة
        مؤشر قوة الإشارة
        نعم
        دليل البرامج الإلكتروني*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام

      • المعالجة

        قوة المعالجة
        رباعي النواة

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        16 واط
        تحسين الصوت
        ضبط مستوى الصوت التلقائي

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        3
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        • إيقاف تشغيل تلقائي للجهاز
        • التحكم بـ INlink
        • تشغيل تلقائي للتلفزيون
        عدد USB
        2
        الاتصال اللاسلكي
        • Wi-Fi Direct
        • Wi-Fi 802.11n 2x2 مدمج
        توصيلات أخرى
        • الهوائي IEC75
        • معتمد لـ CI+1.3
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • دخل الصوت يسار/يمين
        • إدخال الصوت (VGA/DVI)
        • خرج سماعة الرأس
        • PC-In VGA

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 110-240 فولت، 50‏/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 35 درجة مئوية
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        &lt; 0.5 واط
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • وضع Eco
        • كتم صوت الصورة (للراديو)
        استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل
        &lt; 0,5

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع
        • كتيّب الضمان

      • الأبعاد

        عمق العلبة
        150  ملليمترًا
        وزن المنتج
        8.3  كلغ
        تعيين العرض
        970  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        970  ملليمترًا
        متوافق مع أداة تركيب على الحائط
        300 x ‏200 مم
        ارتفاع العلبة
        667  ملليمترًا
        عرض العلبة
        1085  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        564  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        10.5  كلغ
        تعيين العمق
        74  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        614  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        219  ملليمترًا
        وزن المنتج (مع الحامل)
        8.5  كلغ

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب الضمان

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          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • استهلاك الطاقة بالكيلوواط في الساعة لكل سنة، استنادًا إلى استهلاك طاقة التلفزيون الذي يعمل 4 ساعات في اليوم لمدة 365 يومًا. وسيعتمد استهلاك الطاقة الفعلي على كيفية استخدام التلفزيون.
          • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
          • (Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.
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