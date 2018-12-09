مصطلحات البحث

AR
EN
1

5800 series

شاشة رفيعة جدًا، Full HD، تلفزيون LED‏، Smart TV

43PFT5853/56
التصنيف الإجمالي / 5
  • شاشة رفيعة جدًا، Full HD، ‏Smart LED TV شاشة رفيعة جدًا، Full HD، ‏Smart LED TV شاشة رفيعة جدًا، Full HD، ‏Smart LED TV
    -{discount-value}

    5800 series شاشة رفيعة جدًا، Full HD، تلفزيون LED‏، Smart TV

    43PFT5853/56
    التصنيف الإجمالي / 5

    شاشة رفيعة جدًا، Full HD، ‏Smart LED TV

    بفضل السلسلة 5800 من Philips مع Smart TV أصبح بإمكانك الاستمتاع بكل التطبيقات والمحتويات المفضّلة لديك على الشاشة الكبيرة. أصبحت الأفلام الضخمة والرياضات المباشرة والألعاب المتعددة اللاعبين في متناول يديك ببضع نقرات. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    5800 series شاشة رفيعة جدًا، Full HD، تلفزيون LED‏، Smart TV

    شاشة رفيعة جدًا، Full HD، ‏Smart LED TV

    بفضل السلسلة 5800 من Philips مع Smart TV أصبح بإمكانك الاستمتاع بكل التطبيقات والمحتويات المفضّلة لديك على الشاشة الكبيرة. أصبحت الأفلام الضخمة والرياضات المباشرة والألعاب المتعددة اللاعبين في متناول يديك ببضع نقرات. إكتشف كلّ المميزات

    شاشة رفيعة جدًا، Full HD، ‏Smart LED TV

    بفضل السلسلة 5800 من Philips مع Smart TV أصبح بإمكانك الاستمتاع بكل التطبيقات والمحتويات المفضّلة لديك على الشاشة الكبيرة. أصبحت الأفلام الضخمة والرياضات المباشرة والألعاب المتعددة اللاعبين في متناول يديك ببضع نقرات. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    5800 series شاشة رفيعة جدًا، Full HD، تلفزيون LED‏، Smart TV

    شاشة رفيعة جدًا، Full HD، ‏Smart LED TV

    بفضل السلسلة 5800 من Philips مع Smart TV أصبح بإمكانك الاستمتاع بكل التطبيقات والمحتويات المفضّلة لديك على الشاشة الكبيرة. أصبحت الأفلام الضخمة والرياضات المباشرة والألعاب المتعددة اللاعبين في متناول يديك ببضع نقرات. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل تلفزيون ذكي

      شاشة رفيعة جدًا، Full HD، ‏Smart LED TV

      مع Pixel Plus HD

      • 108 سم (43 بوصة)
      • تلفزيون مزوّد بشاشة LED
      • DVB-T/T2
      3 أدخالات HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

      3 أدخالات HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

      تفادَ الفوضى الناجمة عن الكبلات بواسطة كبل واحد لنقل إشارات الصورة والصوت في الوقت نفسه من أجهزتك إلى التلفزيون. يستخدم كبل HDMI إشارات غير مضغوطة، للحصول على أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة. وعند استخدامه مع Easylink من Philips، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد واحد فقط لإجراء معظم العمليات على التلفزيون أو DVD أو Blu-ray أو جهاز فك التشفير أو نظام المسرح المنزلي.

      USB لتشغيل وسائط متعددة

      USB لتشغيل وسائط متعددة

      شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.

      تلفزيون فائق الدقة كليًا مزوّد بشاشة LED للاستمتاع بصور LED استثنائية مع تباين مذهل

      إن جودة الصور غاية في الأهمية. توفر أجهزة التلفزيون عالية الدقة الجودة المطلوبة، لكنك تتوقع المزيد. تخيل دمجًا بين التفاصيل الدقيقة والسطوع الشديد والتباين المذهل والألوان الواقعية من أجل صورة تنقل واقع الحياة بكل تفاصيلها.

      تقدّم لك Pixel Plus HD صورًا رائعة ستحبها

      يحسّن محرّك Pixel Plus HD من Philips جودة الصورة لتزويدك بصور نقية جدًا بتباين رائع. فسواء أكنت تقوم ببث المحتويات عبر الإنترنت أم تشاهد محتوىً مسجّلًا على قرص، ستستمتع بصور أنقى مع تدرجات لون أبيض أكثر سطوعًا وتدرجات لون أسود أغمق.

      معرض التطبيقات من Philips لتجربة ترفيهية في منزلك

      إن معرض التطبيقات من Philips عبارة عن مجموعة متنوّعة وكبيرة من التطبيقات عبر الإنترنت التي يمكنك الوصول إليها فور توصيل Smart TV بالإنترنت. إنها بهذه البساطة! ما عليك سوى تشغيل التلفزيون، والاتصال بالإنترنت لاختبار عالم جديد بالكامل من الترفيه عبر الإنترنت.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        شاشة عرض
        LED فائقة الدقة كليًا
        تحسين الصورة
        • Pixel Plus HD
        • 500 بكسل لكل بوصة
        دقة اللوحة
        1920 ‏x‏ 1080

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر على HDMI1/2/3
        دقة FHD تصل إلى 1920x1080 على تردد 60 هرتز
        إدخالات الفيديو على HDMI1/2/3
        • على 24 و25 و30 و50 و60 هرتز
        • دقة FHD تصل إلى 1920x1080p

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        تشغيل الفيديو
        • PAL
        • SECAM
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        تلفزيون تناظري
        • PAL
        • SECAM
        • NTSC

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • H264/MPEG-4 AVC
        • HEVC‏ (H.265)
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • MP3
        • AAC
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SRT
        • ‎.ASS
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • PNG

      • تفاعل المستخدم

        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        سهولة الاستخدام
        زر الصفحة الرئيسية في توقف واحد
        برنامج ثابت قابل للترقية
        برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • 16:9
        • 4.3
        • التكبير/التصغير التلقائي
        دليل البرامج الإلكتروني*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        16 واط
        تحسين الصوت
        Virtual Surround

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات AV
        1
        عدد توصيلات HDMI
        3
        ميزات HDMI
        قناة إرجاع الصوت
        عدد كبلات component في (YPbPr)
        1
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        عدد USB
        2
        توصيلات أخرى
        • الهوائي IEC75
        • خرج سماعة الرأس
        • مخرج صوت رقمي (محوري)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • إدخال الصوت (مقبس صغير)
        • PC-In VGA

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 110-240 فولت، 50‏/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 40 درجة مئوية
        ميزات توفير الطاقة
        مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريتان AAA
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • كبل توصيل من مقبس صغير إلى CVBS-يسار/يمين

      • الأبعاد

        عمق العلبة
        150  ملليمترًا
        وزن المنتج
        7.4  كلغ
        تعيين العرض
        969  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        969  ملليمترًا
        متوافق مع أداة تركيب على الحائط
        400 x‏ 200 ملم
        ارتفاع العلبة
        667  ملليمترًا
        عرض العلبة
        1085  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        567  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        9.8  كلغ
        تعيين العمق
        83  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        625  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        226  ملليمترًا
        وزن المنتج (مع الحامل)
        7.5  كلغ

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريتان AAA
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • كبل توصيل من مقبس صغير إلى CVBS-يسار/يمين

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
          • (Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. كل الحقوق محفوظة.

          لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.