ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
43PFT5853/56
شاشة رفيعة جدًا، Full HD، Smart LED TV
بفضل السلسلة 5800 من Philips مع Smart TV أصبح بإمكانك الاستمتاع بكل التطبيقات والمحتويات المفضّلة لديك على الشاشة الكبيرة. أصبحت الأفلام الضخمة والرياضات المباشرة والألعاب المتعددة اللاعبين في متناول يديك ببضع نقرات.
108 سم (43 بوصة)
تلفزيون مزوّد بشاشة LED
DVB-T/T2
إن معرض التطبيقات من Philips عبارة عن مجموعة متنوّعة وكبيرة من التطبيقات عبر الإنترنت التي يمكنك الوصول إليها فور توصيل Smart TV بالإنترنت. إنها بهذه البساطة! ما عليك سوى تشغيل التلفزيون، والاتصال بالإنترنت لاختبار عالم جديد بالكامل من الترفيه عبر الإنترنت.
شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.
تفادَ الفوضى الناجمة عن الكبلات بواسطة كبل واحد لنقل إشارات الصورة والصوت في الوقت نفسه من أجهزتك إلى التلفزيون. يستخدم كبل HDMI إشارات غير مضغوطة، للحصول على أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة. وعند استخدامه مع Easylink من Philips، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد واحد فقط لإجراء معظم العمليات على التلفزيون أو DVD أو Blu-ray أو جهاز فك التشفير أو نظام المسرح المنزلي.
1.0
من 5
1
الرأي
عبدالرحمن
23/07/2021
United Arab Emirates
لا يمكن تشغيل نتفلكس او جوجل او اجراء اى تحديثات
يمكن تشغيل يوتيوب ، لا يمكن تشغيل نتفلكس او جوجل او اجراء اى تحديثات ، الجهاز تعطل بعد اقل من عامين استخدام خفيف
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 5800 series 43PFT5853 شاشة رفيعة جدًا، Full HD، تلفزيون LED، Smart TV
تاريخ الاستخدام 2020-07-22
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 5800 series 43PFT5853 شاشة رفيعة جدًا، Full HD، تلفزيون LED، Smart TV
تاريخ الاستخدام 2020-07-22
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
(Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.