العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز تحكم عن بُعد
- بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
- دليل البدء السريع
- كبل RS232
- كبل VGA
- سلك طاقة التيار المتناوب
- ألواح لمحاذاة الأطراف
43BDL4050D/11
سعي دائم نحو الابتكار
أبهِر ضيوفك بشاشة للافتات الإعلانية أذكى وأسرع. فهي مزوّدة بميزة WiFi مضمنة وتم تصميمها لتشغيل تطبيقات Android، وهي تشكل المرحلة المقبلة في مسيرة تطوّر حلول اللافتات الإعلانية.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يُعتبر الحفاظ على المحتوى قيد التشغيل أساسيًا للتطبيقات التجارية المتطلبة. وعلى الرغم أنه من غير المرجح أن تواجه حالات فشل في المحتوى، إلا أن ميزة FailOver توفر لك الحماية بفضل تقنية ثورية تعمد إلى تشغيل نسخ محتويات احتياطية على الشاشة في حال فشل مشغل الوسائط. يتم تشغيل FailOver تلقائيًا عندما يفشل الإدخال الأساسي. ما عليك سوى تحديد اتصال إدخال أساسي واتصال FailOver لتصبح جاهزًا للحماية الفورية.
يمكن التحكم في كثافة الإضاءة الخلفية وتعيينها مسبقًا بواسطة النظام لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل لغاية 50%، مما يؤدي إلى توفير ملحوظ في تكاليف الطاقة.
إن نظام إدارة المحتويات مجاني وسهل الاستخدام، وهو يعمل حصريًا مع شاشات Sigage Solutions من Philips لإدارة محتوى اللافتات الإعلانية الرقمية. وبفضل SmartCMS، يمكنك إنشاء محتواك الخاص وجدولته على مدار 24 ساعة كل يوم. اعمد إلى إنشاء شبكتك وتصميم المحتوى وجدولة قائمة التشغيل لتصبح جاهزًا للانطلاق!
يمكنك حفظ المحتويات وتشغيلها بفضل الذاكرة الداخلية، كما يمكنك تحميل الوسائط إلى الشاشة وتشغيل المحتويات مباشرة. فهي تعمل جنبًا إلى جنب مع المستعرض الداخلي، وتكون بمثابة ذاكرة تخزين مؤقت عند بث المحتويات عبر الإنترنت. وفي حال فشل الاتصال بالشبكة، تحافظ الذاكرة الداخلية على المحتوى قيد التشغيل من خلال تشغيل نسخة تم تخزينها مؤقتًا، مما يضمن تشغيل الوسائط الخاصة بك حتى في حال تعطل الشبكة.
اتصل بالمحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة، بفضل مستعرض HTML5 المضمن. باستخدام المستعرض المستند إلى Chromium، يمكنك تصميم محتوياتك عبر الإنترنت وتوصيل شاشة واحدة أو شبكتك الكاملة. يمكنك أيضًا عرض المحتويات في وضع أفقي أو عمودي بدقة كاملة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بث المحتويات في نافذة بميزة صورة داخل صورة (PIP). ما عليك سوى توصيل الشاشة بالإنترنت باستخدام WiFi أو بواسطة كبل RJ45 للاستمتاع بقوائم التشغيل التي قمت بإنشائها بنفسك
يمكنك توصيل وحدة WiFI/bluetooth أو 4G LTE، بفضل فتحة PCI المضمنة، مما يوفر لك اتصالاً أفضل مع الشاشة. ويتم أيضًا تحسين الاتصال بين الأجهزة، بفضل تكوينات متعددة متوفرة ليستخدمها العملاء، مثل إمكانية توسيع ميزات المنتج أو إمكانية معالجة الإشارات.
يمكنك العمل مع نظام التشغيل الأكثر تطورًا على الإطلاق وحفظ تطبيقك الخاص مباشرة في الشاشة، بفضل نظام التشغيل Android المضمّن في الشاشة. أو اختر تطبيقًا من مكتبة تطبيقات Android الواسعة وشغّل المحتويات منها. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك أداة الجدولة المضمنة بتقسيم تطبيقاتك ومحتوياتك بحسب العملاء والوقت في اليوم. أما ميزة التوجيه التلقائي فتعمد إلى عرض المحتوى باتجاه عمودي أو أفقي، وهي سهلة الاستخدام تمامًا مثل تدوير الشاشة.
لا شك في أن المحتوى هو العنصر الأهم، لذلك تأكد من تشغيل المحتوى الخاص بك في كل الأوقات بفضل ميزة لقطات الشاشة التلقائية. إذ يتم اتخاذ لقطات شاشة على مدار اليوم ويتم تخزينها في خادم FTP، حيث يمكنك رؤيتها هناك في كل الأوقات ومن أي مكان.
الصورة/الشاشة
إمكانية الاتصال
الملاءمة
الصوت
الطاقة
دقة الشاشة المعتمدة
الأبعاد
شروط التشغيل
تطبيقات الوسائط المتعددة
مشغّل داخلي
الملحقات
متفرقات
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