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    Signage Solutions شاشة D-Line

    43BDL4050D/11

    سعي دائم نحو الابتكار

    أبهِر ضيوفك بشاشة للافتات الإعلانية أذكى وأسرع. فهي مزوّدة بميزة WiFi مضمنة وتم تصميمها لتشغيل تطبيقات Android، وهي تشكل المرحلة المقبلة في مسيرة تطوّر حلول اللافتات الإعلانية.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Signage Solutions شاشة D-Line

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    سعي دائم نحو الابتكار

    مشغّلة بواسطة نظام Android

    • 43 بوصة
    • مشغّل بواسطة نظام Android
    • 450 شمعة/متر مربع
    ابقِ المحتوى الخاص بك قيد التشغيل مع FailOver

    ابقِ المحتوى الخاص بك قيد التشغيل مع FailOver

    يُعتبر الحفاظ على المحتوى قيد التشغيل أساسيًا للتطبيقات التجارية المتطلبة. وعلى الرغم أنه من غير المرجح أن تواجه حالات فشل في المحتوى، إلا أن ميزة FailOver توفر لك الحماية بفضل تقنية ثورية تعمد إلى تشغيل نسخ محتويات احتياطية على الشاشة في حال فشل مشغل الوسائط. يتم تشغيل FailOver تلقائيًا عندما يفشل الإدخال الأساسي. ما عليك سوى تحديد اتصال إدخال أساسي واتصال FailOver لتصبح جاهزًا للحماية الفورية.

    ميزة SmartPower لتوفير الطاقة

    ميزة SmartPower لتوفير الطاقة

    يمكن التحكم في كثافة الإضاءة الخلفية وتعيينها مسبقًا بواسطة النظام لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل لغاية 50%، مما يؤدي إلى توفير ملحوظ في تكاليف الطاقة.

    إدارة المحتوى بشكل مجاني وسهل الاستخدام مع SmartCMS

    إدارة المحتوى بشكل مجاني وسهل الاستخدام مع SmartCMS

    إن نظام إدارة المحتويات مجاني وسهل الاستخدام، وهو يعمل حصريًا مع شاشات Sigage Solutions من Philips لإدارة محتوى اللافتات الإعلانية الرقمية. وبفضل SmartCMS، يمكنك إنشاء محتواك الخاص وجدولته على مدار 24 ساعة كل يوم. اعمد إلى إنشاء شبكتك وتصميم المحتوى وجدولة قائمة التشغيل لتصبح جاهزًا للانطلاق!

    حفظ المحتويات وتشغيلها بفضل الذاكرة الداخلية

    حفظ المحتويات وتشغيلها بفضل الذاكرة الداخلية

    يمكنك حفظ المحتويات وتشغيلها بفضل الذاكرة الداخلية، كما يمكنك تحميل الوسائط إلى الشاشة وتشغيل المحتويات مباشرة. فهي تعمل جنبًا إلى جنب مع المستعرض الداخلي، وتكون بمثابة ذاكرة تخزين مؤقت عند بث المحتويات عبر الإنترنت. وفي حال فشل الاتصال بالشبكة، تحافظ الذاكرة الداخلية على المحتوى قيد التشغيل من خلال تشغيل نسخة تم تخزينها مؤقتًا، مما يضمن تشغيل الوسائط الخاصة بك حتى في حال تعطل الشبكة.

    اتصل بالمحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة

    اتصل بالمحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة

    اتصل بالمحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة، بفضل مستعرض HTML5 المضمن. باستخدام المستعرض المستند إلى Chromium، يمكنك تصميم محتوياتك عبر الإنترنت وتوصيل شاشة واحدة أو شبكتك الكاملة. يمكنك أيضًا عرض المحتويات في وضع أفقي أو عمودي بدقة كاملة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بث المحتويات في نافذة بميزة صورة داخل صورة (PIP). ما عليك سوى توصيل الشاشة بالإنترنت باستخدام WiFi أو بواسطة كبل RJ45 للاستمتاع بقوائم التشغيل التي قمت بإنشائها بنفسك

    حسّن مستوى الاتصال بفضل فتحة mPCIe مضمنة.

    يمكنك توصيل وحدة WiFI/bluetooth أو 4G LTE، بفضل فتحة PCI المضمنة، مما يوفر لك اتصالاً أفضل مع الشاشة. ويتم أيضًا تحسين الاتصال بين الأجهزة، بفضل تكوينات متعددة متوفرة ليستخدمها العملاء، مثل إمكانية توسيع ميزات المنتج أو إمكانية معالجة الإشارات.

    Android: شغّل تطبيقك الخاص أو اختر تطبيقك المفضل لتشغيله

    يمكنك العمل مع نظام التشغيل الأكثر تطورًا على الإطلاق وحفظ تطبيقك الخاص مباشرة في الشاشة، بفضل نظام التشغيل Android المضمّن في الشاشة. أو اختر تطبيقًا من مكتبة تطبيقات Android الواسعة وشغّل المحتويات منها. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك أداة الجدولة المضمنة بتقسيم تطبيقاتك ومحتوياتك بحسب العملاء والوقت في اليوم. أما ميزة التوجيه التلقائي فتعمد إلى عرض المحتوى باتجاه عمودي أو أفقي، وهي سهلة الاستخدام تمامًا مثل تدوير الشاشة.

    تأكد من تشغيل المحتوى الخاص بك بواسطة لقطات شاشة تلقائية

    لا شك في أن المحتوى هو العنصر الأهم، لذلك تأكد من تشغيل المحتوى الخاص بك في كل الأوقات بفضل ميزة لقطات الشاشة التلقائية. إذ يتم اتخاذ لقطات شاشة على مدار اليوم ويتم تخزينها في خادم FTP، حيث يمكنك رؤيتها هناك في كل الأوقات ومن أي مكان.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم الشاشة القطري (قياس متري)
      107.95  سم
      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      42.5  بوصة
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      دقة اللوحة
      1920x1080 بكسل
      دقة البكسل
      0.49 x‏ 0.49 ملم
      الدقة المثلى
      1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
      السطوع
      450  cd/m²
      ألوان الشاشة
      16,77 مليونًا
      نسبة التباين (نموذجي)
      1100:1
      معدل التباين الديناميكي
      500,000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      12  ملي ث
      زاوية العرض (أفقية)
      178  درجة
      زاوية العرض (عمودية)
      178  درجة
      نظام التشغيل
      Android 4.4.4

    • إمكانية الاتصال

      إخراج الصوت
      وصلة مقاس 3.5 ملم
      إدخال الفيديو
      • DisplayPort (1,2)‎‏‎
      • HDMI (x2)‎
      • DVI-D
      • USB 2.0 ‏(عدد 2)
      • USB 2.0
      إدخال الصوت
      مقبس مقاس 3,5 مم
      توصيلات أخرى
      • بطاقة SD صغيرة
      • جهاز USB صغيرة
      إخراج الفيديو
      • DisplayPort
      • DVI-I
      تحكم خارجي
      • RJ45
      • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
      • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم

    • الملاءمة

      الوضعية
      • أفقي
      • عمودي
      مصفوفة متجانبة
      لغاية 15‏x ‏15
      وظائف حفظ الشاشة
      نقل البكسل، سطوع منخفض
      التحكم بلوحة المفاتيح
      • مخفية
      • قابلة للإقفال
      التوصيل الحلقي للإشارة
      • DVI
      • VGA
      • RS232
      • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
      • DisplayPort
      وظائف توفير استهلاك الطاقة
      الطاقة الذكية
      تسهيلات أخرى
      • مقابض الحمل
      • مستشعر G
      قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
      • RJ45
      • RS232
      • سلك واحد (HDMI-CEC)
      • HDMI (سلك واحد)
      الذاكرة
      EMMC سعة 16 جيجابايت

    • الصوت

      مكبرات صوت مضمّنة
      2 × 10 واط (RMS)

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      100 ~ 240 فولت للتيار المتردد، 50 ~ 60 هرتز
      الاستهلاك (وضع التشغيل)
      59 واط
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0,5 واط

    • دقة الشاشة المعتمدة

      تنسيقات الكمبيوتر
      • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
      • 1440‏ × 900، 60 هرتز
      • 1366‏ × 768، 60 هرتز
      • 1360‏ × 768، 60 هرتز
      • 1280‏ × 800، 60 هرتز
      • 1280‏ × 768، 60 هرتز
      • 1024‏ × 768، 60 هرتز
      • 800‏×600،‏ 56‏، 60‏، 72‏ ، 75 هرتز
      • 640‏×480،‏ 60‏، 67‏، 72‏، 75 هرتز
      تنسيقات الفيديو
      • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 576 بوصة،‏ 50 هرتز
      • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
      • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
      • 480 بوصة،‏ 60 هرتز

    • الأبعاد

      تعيين العرض
      965,00 مم  ملليمترًا
      وزن المنتج
      10.7  كلغ
      تعيين الارتفاع
      559,30  ملليمترًا
      تعيين العمق
      45,50  ملليمترًا
      تعيين العرض (بوصة)
      37,99  بوصة
      تعيين الارتفاع (بوصة)
      22.02  بوصة
      التثبيت على الحائط
      400 x ‏400 مم، M6
      تعيين العمق (بوصة)
      1,79  بوصة
      عرض الإطار الخارجي
      9,6 مم (الجهة العلوية/اليسرى/ اليمنى)، ‏15,7 مم (الجهة السفلية)
      وزن المنتج (لِبرة)
      23,59  رطل

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      0 ~ 3000 م
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      0 ~ 40  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      60000  ساعة (ساعات)
      الرطوبة النسبية
      20 ~ 80  %
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      -20 ~ 60  درجة مئوية

    • تطبيقات الوسائط المتعددة

      تشغيل فيديو USB
      • 3GP
      • AVI
      • FLV
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • TS
      تشغيل صور USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PDF
      • PNG
      تشغيل صوت USB
      • AAC
      • MP3
      • WMA
      • M4A
      • MP1
      • MP2

    • مشغّل داخلي

      CPU
      رباعي النواة Cortex A9، ‏1,8 جيجاهرتز
      GPU
      ARM Mali400 رباعي النواة، 533 ميجاهرتز
      الذاكرة
      DDR3 سعة 2 جيجابايت
      التخزين
      EMMC سعة 16 جيجابايت

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • دليل البدء السريع
      • كبل RS232
      • كبل VGA
      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • ألواح لمحاذاة الأطراف
      الملحقات المضمّنة
      • محوّل DVI إلى VGA
      • شعار Philips ‏(x1)
      • كبل سلسلة تعاقبية RS232
      • برغي يُشد بالإبهام (عدد 8)
      الحامل
      حامل شامل (حجم كبير) (اختياري)

    • متفرقات

      لغات العرض على الشاشة
      • الإنكليزية
      • الفرنسية
      • الألمانية
      • الأسبانية
      • البولندية
      • التركية
      • الروسية
      • الإيطالية
      • الصينية المبسطة
      • الصينية التقليدية
      • العربية
      • اليابانية
      الضمان
      ضمان إعادة أو ضمان استبدال الشحنة لمدة 3 سنوات (لا يشمل إزالة الشاشة وتركيبها).
      الموافقات التنظيمية
      • CE
      • FCC، الفئة B
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • RoHS
      • GOST
      • BSMI
      • CB
      • J-Moss
      • PSE
      • VCCI

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • جهاز تحكم عن بُعد
    • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
    • دليل البدء السريع
    • كبل RS232
    • كبل VGA
    • سلك طاقة التيار المتناوب
    • ألواح لمحاذاة الأطراف
    Badge-D2C

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