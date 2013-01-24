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دقة 4K، شاشة HDR مع Ambiglow

436M6VBRAB/01
التصنيف الإجمالي / 5
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    دقة 4K، شاشة HDR مع Ambiglow

    436M6VBRAB/01
    التصنيف الإجمالي / 5

    عِش اللحظة

    اختبر مستوىً جديدًا من الترفيه بفضل شاشة Momentum مع HDR وإضاءة Ambiglow غامرة. تقنية HDR وشاشة موسّعة بدقة UHD لتزويدك بجودة صور لا مثيل لها وللاستمتاع بأدق التفاصيل. إكتشف كلّ المميزات

    دقة 4K، شاشة HDR مع Ambiglow

    عِش اللحظة

    اختبر مستوىً جديدًا من الترفيه بفضل شاشة Momentum مع HDR وإضاءة Ambiglow غامرة. تقنية HDR وشاشة موسّعة بدقة UHD لتزويدك بجودة صور لا مثيل لها وللاستمتاع بأدق التفاصيل. إكتشف كلّ المميزات

    عِش اللحظة

    اختبر مستوىً جديدًا من الترفيه بفضل شاشة Momentum مع HDR وإضاءة Ambiglow غامرة. تقنية HDR وشاشة موسّعة بدقة UHD لتزويدك بجودة صور لا مثيل لها وللاستمتاع بأدق التفاصيل. إكتشف كلّ المميزات

    دقة 4K، شاشة HDR مع Ambiglow

    عِش اللحظة

    اختبر مستوىً جديدًا من الترفيه بفضل شاشة Momentum مع HDR وإضاءة Ambiglow غامرة. تقنية HDR وشاشة موسّعة بدقة UHD لتزويدك بجودة صور لا مثيل لها وللاستمتاع بأدق التفاصيل. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل entertainment-gaming

      عِش اللحظة

      • Momentum
      • 43 (42,51 بوصة / 108 سم قطري)
      • 3840‏ × 2160 (4K UHD)
      دقة UltraClear 4K UHD ‏(3840x2160) لتفاصيل دقيقة

      دقة UltraClear 4K UHD ‏(3840x2160) لتفاصيل دقيقة

      تستخدم شاشات Philips هذه لوحات عالية الأداء لتوفير صور واضحة للغاية بدقة 4K UHD ‏(3840 x‏ 2160). سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على صور تفصيلية جدًا لحلول التصميم بمساعدة الحاسوب، باستخدام تطبيقات رسوميات ثلاثية الأبعاد، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips أن تجعل صورك ورسوماتك البيانية تنبض بالحياة.

      MultiView 4K لأربعة أنظمة على شاشة واحدة

      MultiView 4K لأربعة أنظمة على شاشة واحدة

      تأتي هذه الشاشة الموسّعة بدقة 4K UHD مزوّدة بميزة MultiView من Philips لتمكينك من عرض ما يصل إلى أربعة أنظمة بدقة Full HD على شاشة واحدة. يمكنك استخدام وضع "صورة إلى جانب صورة" (PbP) لمراقبة أربعة أنظمة على شاشة واحدة، وهي مثالية لغرف التحكم والأمن. أو لمراقبة أجهزة متعددة، مثل جهازَي كمبيوتر دفتري جنبًا إلى جنب وفي الوقت نفسه، لتعاون في العمل أكثر فعالية. يمكنك أيضًا استخدام وضع "صورة داخل صورة" (PiP) لمشاهدة مباراة كرة قدم مباشرة من جهاز فك التشفير، فيما تعمل على الكمبيوتر الشخصي في الوقت نفسه.

      نطاق ديناميكي عالٍ (HDR) لمرئيات ملوّنة تنبض بالحياة

      نطاق ديناميكي عالٍ (HDR) لمرئيات ملوّنة تنبض بالحياة

      يقدم النطاق الديناميكي العالي تجربة مشاهدة مختلفة إلى حد كبير. بفضل مستوى السطوع المبهر والتباين الفريد من نوعه والألوان الجذابة، ستنبض الصور بالحياة مع مستوى سطوع لا مثيل له، بالإضافة إلى ألوان داكنة أكثر عمقًا وتدرجًا. فضلاً عن ذلك، يقدّم لوحة كاملة من الألوان الجديدة والغنية التي لم تراها من قبل على الشاشة، للاستمتاع بتجربة مشاهدة تغمر الحواس وتُلهم المشاعر.

      مجموعة ألوان أوسع تقدّمها تقنية Ultra Wide-Color لتوفير صورة زاهية

      مجموعة ألوان أوسع تقدّمها تقنية Ultra Wide-Color لتوفير صورة زاهية

      تقدّم تقنية Ultra Wide-Color طيفًا أوسع من الألوان للحصول على صورة أكثر إشراقًا. وتنتج "سلسلة ألوان" Ultra Wide-Color الأوسع تدرجات أخضر أكثر طبيعية وتدرجات أحمر زاهية وتدرجات أزرق أعمق. استمتع بإضفاء حيوية وألوان زاهية على الصور ووسائط الترفيه والإنتاجية حتى بفضل تقنية Ultra Wide-Color.

      تعزز تقنية Ambiglow مستوى الترفيه بواسطة هالة من الضوء

      تعزز تقنية Ambiglow مستوى الترفيه بواسطة هالة من الضوء

      تضفي Ambiglow بعدًا جديدًا على تجربة المشاهدة. فتعمد تقنية Ambiglow المبتكرة إلى تكبير الشاشة من خلال إنشاء هالة ضوء ضخمة. وهي تتميّز بمعالج سريع، يقوم بتحليل محتوى الصورة الواردة وبتكييف الضوء الذي يتم إرساله ومستوى سطوعه باستمرار ليتطابق مع الصورة. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك الخيارات السهلة الاستخدام بتعديل المحيط بحسب ذوقك. تم تصميم Ambiglow من Philips بشكل خاص لمشاهدة الأفلام أو المباريات الرياضية أو للمشاركة في الألعاب، وهي تزوّدك بتجربة مشاهدة فريدة وغامرة.

      يقلل التأخير المنخفض في الإدخال التأخير الزمني بين الأجهزة والشاشة

      يقلل التأخير المنخفض في الإدخال التأخير الزمني بين الأجهزة والشاشة

      تأخير الإدخال هو الوقت بين تنفيذ إجراء مع أجهزة متصلة ورؤية النتيجة على الشاشة. يقلل التأخير المنخفض في الإدخال التأخير الزمني بين إدخال أمر من أجهزتك إلى الشاشة ويحسّن بشكل كبير تشغيل ألعاب الفيديو التي تتطلب ردود فعل سريعة، ويُعدّ مهمًا بشكل خاص لهواة الألعاب التنافسية والسريعة الحركة.

      حركة سلسة جدًا وبدون مجهود بفضل تقنية Adaptive-Sync

      حركة سلسة جدًا وبدون مجهود بفضل تقنية Adaptive-Sync

      ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. استمتع بأداء سلس وخال من الأخطاء على أي معدل أطر تقريبًا بفضل تقنية Adaptive-Sync، بالإضافة إلى تحديث سلس وسريع ووقت استجابة فائق السرعة.

      صوت محسّن مع DTS Sound™‎

      DTS Sound هو حل لمعالجة الصوت تم تطويره لتحسين تشغيل الموسيقى والأفلام والبث والألعاب على الكمبيوتر الشخصي بغض النظر عن عوامل الشكل. توفر تقنية DTS Sound تجربة صوت محيط ظاهري غامر مع جهير غني وتحسين الحوار ومستويات صوت محسّنة إلى أقصى الحدود وخالية من أي مقاطعة أو تشويش.

      كل توصيلاتك عبر كبل USB-C واحد

      يأتي كبل USB 3.1 من نوع C الجديد مزوّدًا بموصل رفيع وذي وجهَين، ويوفر عملية إرساء سهلة باستخدام كبل واحد. يمكنك تسهيل هذه العملية من خلال توصيل كل أجهزتك الطرفية بشاشتك كقاعدة إرساء عبر كبل واحد إلى الكمبيوتر الدفتري، بما في ذلك إخراج الفيديو العالي الدقة من الكمبيوتر الشخصي إلى الشاشة. ومع USB 3.1، ستستمتع أيضًا بنقل سريع للبيانات، لغاية 20 مرة أسرع من USB 2.0، مما يسمح لك بإرسال فيلم بدقة 4K بأقل من 60 ثانية. كل توصيلاتك بكبل واحد.

      موزّع USB 3.0 لإمكانية الوصول بسهولة والشحن بسرعة تامة

      يتميّز USB 3.0 فائق السرعة بمعدل نقل يبلغ 5,0 جيجابت في الثانية أي أسرع بـ 10 أضعاف من المعدل القياسي في USB 2.0، مما يقلص وقت نقل البيانات إلى حد كبير ويمكّنك من توفير الوقت والمال. يحدّد USB 3.0 أحدث معيار عالمي يفضل نطاق ترددي أوسع ومعدلات نقل فائقة السرعة وإدارة أفضل للطاقة وأداء إجمالي استثنائي، مما يسمح لك باستخدام أجهزة التخزين ذات السعة الكبيرة. لم تعد بحاجة إلى الانتظار لفترة طويلة ليتم شحن الأجهزة. تمكّنك ميزة FastCharge الجديدة من الاستفادة من الشحن السريع لتشحن جهازك وتذهب بسرعة. يتوافق USB 3.0 أيضًا مع إصدارات أقدم من أجهزة USB 2.0.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نوع لوحة LCD
        MVA
        مزامنة متكيّفة
        نعم
        نوع الإضاءة الخلفية
        نظام W-LED
        حجم اللوحة
        42,51 بوصة / 108 سم
        غلاف شاشة العرض
        مقاومة للتوهّج، مستوى الصلابة 3H، غشاوة 2%
        سلسلة ألوان (الحد الأدنى)
        تغطية BT. 709‏: 100%*؛ تغطية DCI-P3‏: 97,6%*
        HDR
        معتمدة من قِبل DisplayHDR400
        منطقة مشاهدة فعالة
        941,18 (أفقي) x‏ 529,42 (عمودي)
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        الدقة المثلى
        3840‏ × 2160 على 60 هرتز
        كثافة البكسل
        103,64 بكسل لكل بوصة
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        4 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)*
        السطوع
        450  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        4000:1
        SmartContrast
        50000000:1
        دقة البكسل
        0,245 x‏ 0,245 مم
        زاوية العرض
        • 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
        • على معدل تباين > 10
        خالية من الوميض
        نعم
        تحسين الصورة
        SmartImage
        ألوان الشاشة
        1,07 مليارات لون (10 بت*)
        تردد المسح
        23 - 80 هرتز (عمودي) / 30 - 160 كيلوهرتز (أفقي)
        sRGB
        نعم
        وضع LowBlue
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الإشارة
        • VGA (تناظري)
        • DisplayPort 1.4 (عدد 1)
        • HDMI 2.0 (عدد 2)
        • USB-C (وضع DP Alt)
        USB
        USB 3.0 عدد 3 (1 مع ميزة الشحن السريع)*
        إدخال المزامنة
        • فصل المزامنة
        • المزامنة على اللون الأخضر
        الصوت (إدخال/إخراج)
        • إدخال صوت الكمبيوتر الشخصي
        • خرج سماعة الرأس

      • الراحة

        نوع جهاز التحكم عن بعد
        جهاز التحكم عن بُعد RC6 من Philips
        مكبرا صوت مضمّنان
        7 واط (عدد 2) مع DTS sound
        MultiView
        • وضع صورة في صورة/ صورة بعد صورة (PIP/PBP)
        • 4 أجهزة
        راحة المستخدم
        • القائمة/موافق
        • إدخال/أعلى
        • وضع الألعاب SmartImage/عودة
        • مستوى الصوت/خفض
        • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
        برنامج التحكّم
        SmartControl
        لغات عرض OSD
        • البرتغالية البرازيلية
        • التشيكية
        • الهولندية
        • الإنكليزية
        • الفنلندية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • اليونانية
        • الهنغارية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • الكورية
        • البولندية
        • البرتغالية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        • الأسبانية
        • السويدية
        • الصينية التقليدية
        • التركية
        • الأوكرانية
        تسهيلات أخرى
        • Ambiglow
        • تأخير منخفض في الإدخال
        • قفل Kensington
        • دعامة التثبيت VESA ‏(200x200 مم)
        توافق التوصيل والتشغيل
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 ‏/ 8.1 / 8 / 7

      • الحامل

        الإمالة
        -5‏/10  درجة

      • الطاقة

        وضع التشغيل
        120 واط (نموذجي)
        وضع الاستعداد
        0,5 واط (نموذجي)
        وضع إيقاف التشغيل
        0,3 واط (نموذجي)
        فئة ملصق الطاقة
        C
        مؤشر LED للطاقة
        • التشغيل - أبيض
        • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)
        وحدة تزويد بالطاقة
        • داخليًا
        • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز

      • الأبعاد

        المنتج مع الحامل (مم)
        976 x‏ 661‏ x‏ 264  ملليمترًا
        المنتج بدون الحامل (مم)
        976 x‏ 574‏ x‏ 63  ملليمترًا
        الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
        1090 x‏ 764‏ x‏ 338  ملليمترًا

      • الوزن

        المنتج مع الحامل (كلغ)
        12,72  كلغ
        المنتج بدون الحامل (كلغ)
        11,97  كلغ
        المنتج مع الغلاف (كلغ)
        18.84  كلغ

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        من 0 إلى 40  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        من -20 إلى 60  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20%-80  %
        الارتفاع
        لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50000 ساعة (بدون الإضاءة الخلفية)  ساعة (ساعات)

      • الاستدامة

        البيئة والطاقة
        • RoHS
        • خالية من الرصاص
        • خالية من مادة الزئبق
        • WEEE
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        100  %

      • التوافق والمعايير

        الموافقات التنظيمية
        • CCC
        • CECP
        • KC
        • KCC
        • PSE
        • VCCI
        • J-MOSS
        • BSMI
        • SEMKO
        • RCM
        • علامة CE
        • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
        • EAC
        • cETLus
        • TUV/ISO9241-307
        • PSB
        • E-standby
        • SASO
        • CB
        • معايير حظر المواد الخطرة (RoHS) في الصين
        • الأوكرانية
        • الكويت
        • KUCAS
        • ICES-003

      • الحاوية

        اللون
        أسود
        التشطيب
        لامع / غير مالس

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          • قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.
          • تغطية BT. 709 ‏/ DCI-P3 استنادًا إلى CIE1976
          • تمت إعادة إنتاج ألوان 8 بت مع التحكم بمعدل الإطار (FRC) للحصول على 10 بت