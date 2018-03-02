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    Momentum دقة 4K، شاشة HDR مع Ambiglow

    436M6VBRAB/01

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    اختبر مستوىً جديدًا من الترفيه بفضل شاشة Momentum مع HDR وإضاءة Ambiglow غامرة. تقنية HDR وشاشة موسّعة بدقة UHD لتزويدك بجودة صور لا مثيل لها وللاستمتاع بأدق التفاصيل.

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    Momentum دقة 4K، شاشة HDR مع Ambiglow

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    عِش اللحظة

    • Momentum
    • 43 (42,51 بوصة / 108 سم قطري)
    • 3840‏ × 2160 (4K UHD)
    دقة UltraClear 4K UHD ‏(3840x2160) لتفاصيل دقيقة

    دقة UltraClear 4K UHD ‏(3840x2160) لتفاصيل دقيقة

    تستخدم شاشات Philips هذه لوحات عالية الأداء لتوفير صور واضحة للغاية بدقة 4K UHD ‏(3840 x‏ 2160). سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على صور تفصيلية جدًا لحلول التصميم بمساعدة الحاسوب، باستخدام تطبيقات رسوميات ثلاثية الأبعاد، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips أن تجعل صورك ورسوماتك البيانية تنبض بالحياة.

    MultiView 4K لأربعة أنظمة على شاشة واحدة

    MultiView 4K لأربعة أنظمة على شاشة واحدة

    تأتي هذه الشاشة الموسّعة بدقة 4K UHD مزوّدة بميزة MultiView من Philips لتمكينك من عرض ما يصل إلى أربعة أنظمة بدقة Full HD على شاشة واحدة. يمكنك استخدام وضع "صورة إلى جانب صورة" (PbP) لمراقبة أربعة أنظمة على شاشة واحدة، وهي مثالية لغرف التحكم والأمن. أو لمراقبة أجهزة متعددة، مثل جهازَي كمبيوتر دفتري جنبًا إلى جنب وفي الوقت نفسه، لتعاون في العمل أكثر فعالية. يمكنك أيضًا استخدام وضع "صورة داخل صورة" (PiP) لمشاهدة مباراة كرة قدم مباشرة من جهاز فك التشفير، فيما تعمل على الكمبيوتر الشخصي في الوقت نفسه.

    نطاق ديناميكي عالٍ (HDR) لمرئيات ملوّنة تنبض بالحياة

    نطاق ديناميكي عالٍ (HDR) لمرئيات ملوّنة تنبض بالحياة

    يقدم النطاق الديناميكي العالي تجربة مشاهدة مختلفة إلى حد كبير. بفضل مستوى السطوع المبهر والتباين الفريد من نوعه والألوان الجذابة، ستنبض الصور بالحياة مع مستوى سطوع لا مثيل له، بالإضافة إلى ألوان داكنة أكثر عمقًا وتدرجًا. فضلاً عن ذلك، يقدّم لوحة كاملة من الألوان الجديدة والغنية التي لم تراها من قبل على الشاشة، للاستمتاع بتجربة مشاهدة تغمر الحواس وتُلهم المشاعر.

    مجموعة ألوان أوسع تقدّمها تقنية Ultra Wide-Color لتوفير صورة زاهية

    مجموعة ألوان أوسع تقدّمها تقنية Ultra Wide-Color لتوفير صورة زاهية

    تقدّم تقنية Ultra Wide-Color طيفًا أوسع من الألوان للحصول على صورة أكثر إشراقًا. وتنتج "سلسلة ألوان" Ultra Wide-Color الأوسع تدرجات أخضر أكثر طبيعية وتدرجات أحمر زاهية وتدرجات أزرق أعمق. استمتع بإضفاء حيوية وألوان زاهية على الصور ووسائط الترفيه والإنتاجية حتى بفضل تقنية Ultra Wide-Color.

    تعزز تقنية Ambiglow مستوى الترفيه بواسطة هالة من الضوء

    تعزز تقنية Ambiglow مستوى الترفيه بواسطة هالة من الضوء

    تضفي Ambiglow بعدًا جديدًا على تجربة المشاهدة. فتعمد تقنية Ambiglow المبتكرة إلى تكبير الشاشة من خلال إنشاء هالة ضوء ضخمة. وهي تتميّز بمعالج سريع، يقوم بتحليل محتوى الصورة الواردة وبتكييف الضوء الذي يتم إرساله ومستوى سطوعه باستمرار ليتطابق مع الصورة. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك الخيارات السهلة الاستخدام بتعديل المحيط بحسب ذوقك. تم تصميم Ambiglow من Philips بشكل خاص لمشاهدة الأفلام أو المباريات الرياضية أو للمشاركة في الألعاب، وهي تزوّدك بتجربة مشاهدة فريدة وغامرة.

    صوت محسّن مع DTS Sound™‎

    صوت محسّن مع DTS Sound™‎

    DTS Sound هو حل لمعالجة الصوت تم تطويره لتحسين تشغيل الموسيقى والأفلام والبث والألعاب على الكمبيوتر الشخصي بغض النظر عن عوامل الشكل. توفر تقنية DTS Sound تجربة صوت محيط ظاهري غامر مع جهير غني وتحسين الحوار ومستويات صوت محسّنة إلى أقصى الحدود وخالية من أي مقاطعة أو تشويش.

    يقلل التأخير المنخفض في الإدخال التأخير الزمني بين الأجهزة والشاشة

    يقلل التأخير المنخفض في الإدخال التأخير الزمني بين الأجهزة والشاشة

    تأخير الإدخال هو الوقت بين تنفيذ إجراء مع أجهزة متصلة ورؤية النتيجة على الشاشة. يقلل التأخير المنخفض في الإدخال التأخير الزمني بين إدخال أمر من أجهزتك إلى الشاشة ويحسّن بشكل كبير تشغيل ألعاب الفيديو التي تتطلب ردود فعل سريعة، ويُعدّ مهمًا بشكل خاص لهواة الألعاب التنافسية والسريعة الحركة.

    حركة سلسة جدًا وبدون مجهود بفضل تقنية Adaptive-Sync

    حركة سلسة جدًا وبدون مجهود بفضل تقنية Adaptive-Sync

    ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. استمتع بأداء سلس وخال من الأخطاء على أي معدل أطر تقريبًا بفضل تقنية Adaptive-Sync، بالإضافة إلى تحديث سلس وسريع ووقت استجابة فائق السرعة.

    كل توصيلاتك عبر كبل USB-C واحد

    يأتي كبل USB 3.1 من نوع C الجديد مزوّدًا بموصل رفيع وذي وجهَين، ويوفر عملية إرساء سهلة باستخدام كبل واحد. يمكنك تسهيل هذه العملية من خلال توصيل كل أجهزتك الطرفية بشاشتك كقاعدة إرساء عبر كبل واحد إلى الكمبيوتر الدفتري، بما في ذلك إخراج الفيديو العالي الدقة من الكمبيوتر الشخصي إلى الشاشة. ومع USB 3.1، ستستمتع أيضًا بنقل سريع للبيانات، لغاية 20 مرة أسرع من USB 2.0، مما يسمح لك بإرسال فيلم بدقة 4K بأقل من 60 ثانية. كل توصيلاتك بكبل واحد.

    موزّع USB 3.0 لإمكانية الوصول بسهولة والشحن بسرعة تامة

    يتميّز USB 3.0 فائق السرعة بمعدل نقل يبلغ 5,0 جيجابت في الثانية أي أسرع بـ 10 أضعاف من المعدل القياسي في USB 2.0، مما يقلص وقت نقل البيانات إلى حد كبير ويمكّنك من توفير الوقت والمال. يحدّد USB 3.0 أحدث معيار عالمي يفضل نطاق ترددي أوسع ومعدلات نقل فائقة السرعة وإدارة أفضل للطاقة وأداء إجمالي استثنائي، مما يسمح لك باستخدام أجهزة التخزين ذات السعة الكبيرة. لم تعد بحاجة إلى الانتظار لفترة طويلة ليتم شحن الأجهزة. تمكّنك ميزة FastCharge الجديدة من الاستفادة من الشحن السريع لتشحن جهازك وتذهب بسرعة. يتوافق USB 3.0 أيضًا مع إصدارات أقدم من أجهزة USB 2.0.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم اللوحة
      42,51 بوصة / 108 سم
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      نوع لوحة LCD
      MVA
      نوع الإضاءة الخلفية
      نظام W-LED
      دقة البكسل
      0,245 x‏ 0,245 مم
      الدقة المثلى
      3840‏ × 2160 على 60 هرتز
      السطوع
      450  cd/m²
      ألوان الشاشة
      1,07 مليارات لون (10 بت*)
      سلسلة ألوان (الحد الأدنى)
      تغطية BT. 709‏: 100%*؛ تغطية DCI-P3‏: 97,6%*
      نسبة التباين (نموذجي)
      4000:1
      SmartContrast
      50000000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      4 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)*
      زاوية العرض
      • 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
      • على معدل تباين > 10
      تحسين الصورة
      SmartImage
      منطقة مشاهدة فعالة
      941,18 (أفقي) x‏ 529,42 (عمودي)
      تردد المسح
      23 - 80 هرتز (عمودي) / 30 - 160 كيلوهرتز (أفقي)
      sRGB
      نعم
      خالية من الوميض
      نعم
      كثافة البكسل
      103,64 بكسل لكل بوصة
      وضع LowBlue
      نعم
      غلاف شاشة العرض
      مقاومة للتوهّج، مستوى الصلابة 3H، غشاوة 2%
      المزامنة المتكيّفة (معدل التحديث المتغير - VRR)
      نعم
      HDR
      معتمدة من قِبل DisplayHDR400

    • إمكانية الاتصال

      إدخال الإشارة
      • VGA (تناظري)
      • DisplayPort 1.4 (عدد 1)
      • HDMI 2.0 (عدد 2)
      • USB-C (وضع DP Alt)
      USB
      USB 3.0 عدد 3 (1 مع ميزة الشحن السريع)*
      إدخال المزامنة
      • فصل المزامنة
      • المزامنة على اللون الأخضر
      الصوت (إدخال/إخراج)
      • إدخال صوت الكمبيوتر الشخصي
      • خرج سماعة الرأس

    • الملاءمة

      مكبرا صوت مضمّنان
      7 واط (عدد 2) مع DTS sound
      توافق التوصيل والتشغيل
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 ‏/ 8.1 / 8 / 7
      راحة المستخدم
      • القائمة/موافق
      • إدخال/أعلى
      • وضع الألعاب SmartImage/عودة
      • مستوى الصوت/خفض
      • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
      لغات عرض OSD
      • البرتغالية البرازيلية
      • التشيكية
      • الهولندية
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      • التركية
      • الأوكرانية
      تسهيلات أخرى
      • Ambiglow
      • تأخير منخفض في الإدخال
      • قفل Kensington
      • دعامة التثبيت VESA ‏(200x200 مم)
      برنامج التحكّم
      SmartControl
      نوع جهاز التحكم عن بعد
      جهاز التحكم عن بُعد RC6 من Philips
      MultiView
      • وضع صورة في صورة/ صورة بعد صورة (PIP/PBP)
      • 4 أجهزة

    • الحامل

      الإمالة
      -5‏/10  درجة

    • الطاقة

      مصدر الإمداد بالطاقة
      • داخليًا
      • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز
      وضع إيقاف التشغيل
      0,3 واط (نموذجي)
      وضع التشغيل
      120 واط (نموذجي)
      وضع الاستعداد
      0,5 واط (نموذجي)
      مؤشر LED للطاقة
      • التشغيل - أبيض
      • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)
      فئة ملصق الطاقة
      C

    • الأبعاد

      المنتج مع الحامل (مم)
      976 x‏ 661‏ x‏ 264  ملليمترًا
      الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
      1090 x‏ 764‏ x‏ 338  ملليمترًا
      المنتج بدون الحامل (مم)
      976 x‏ 574‏ x‏ 63  ملليمترًا

    • الوزن

      المنتج مع الغلاف (كجم)
      18.84  كلغ
      المنتج مع الحامل (كلغ)
      12,72  كلغ
      المنتج بدون الحامل (كجم)
      11,97  كلغ

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      من 0 إلى 40  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      50000 ساعة (بدون الإضاءة الخلفية)  ساعة (ساعات)
      الرطوبة النسبية
      20%-80  %
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      من -20 إلى 60  درجة مئوية

    • الاستدامة

      البيئة والطاقة
      • RoHS
      • خالية من مادة الزئبق
      • WEEE
      مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
      100  %

    • التوافق والمعايير

      الموافقات التنظيمية
      • CCC
      • CECP
      • KC
      • KCC
      • PSE
      • VCCI
      • J-MOSS
      • BSMI
      • SEMKO
      • RCM
      • علامة CE
      • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
      • EAC
      • cETLus
      • TUV/ISO9241-307
      • PSB
      • E-standby
      • SASO
      • CB
      • معايير حظر المواد الخطرة (RoHS) في الصين
      • الأوكرانية
      • الكويت
      • KUCAS
      • ICES-003

    • الحاوية

      اللون
      أسود
      إنهاء
      لامع / غير مالس

    Badge-D2C

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    • تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
    • شحن سريع يتوافق مع معيار USB BC 1.2
    • لنقل مقاطع الفيديو عبر USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/جهازك وضع USB-C DP Alt
    • قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.
    • تغطية BT. 709 ‏/ DCI-P3 استنادًا إلى CIE1976
    • تمت إعادة إنتاج ألوان 8 بت مع التحكم بمعدل الإطار (FRC) للحصول على 10 بت
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