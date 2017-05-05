CMND & Control: لصيانة أجهزة التلفزيون بدون مجهود

تسمح ميزة CMND & Control بتكوين التلفزيون وتثبيته عن بعد من موقع مركزي، من دون الحاجة إلى زيارة أي غرفة. اعمد إلى تحديث كل الشاشات وإدارتها، بأدنى مستوى من المجهود، كل ذلك من دون إزعاج ضيوفك.