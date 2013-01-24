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X-tremeVision Moto

المصابيح الأمامية للدراجة النارية

12972XV+BW
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    X-tremeVision Moto المصابيح الأمامية للدراجة النارية

    12972XV+BW

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    لأعلى مستوى من الأداء والسلامة، تم تصميم لمبات X-tremeVision moto من Philips بتقنية متطورة لتوفير سطوع إضافي بنسبة تصل إلى 130% للسائقين الذين يريدون الرؤية إلى مسافة أبعد. إكتشف كلّ المميزات

    X-tremeVision Moto المصابيح الأمامية للدراجة النارية

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    لأعلى مستوى من الأداء والسلامة، تم تصميم لمبات X-tremeVision moto من Philips بتقنية متطورة لتوفير سطوع إضافي بنسبة تصل إلى 130% للسائقين الذين يريدون الرؤية إلى مسافة أبعد. إكتشف كلّ المميزات

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    لأعلى مستوى من الأداء والسلامة، تم تصميم لمبات X-tremeVision moto من Philips بتقنية متطورة لتوفير سطوع إضافي بنسبة تصل إلى 130% للسائقين الذين يريدون الرؤية إلى مسافة أبعد. إكتشف كلّ المميزات

    X-tremeVision Moto المصابيح الأمامية للدراجة النارية

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    لأعلى مستوى من الأداء والسلامة، تم تصميم لمبات X-tremeVision moto من Philips بتقنية متطورة لتوفير سطوع إضافي بنسبة تصل إلى 130% للسائقين الذين يريدون الرؤية إلى مسافة أبعد. إكتشف كلّ المميزات

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      سطوع أفضل بنسبة تصل إلى 130%

      • نوع المصباح: H7
      • حزمة مكوّنة من: قطعة واحدة
      • 12 فولت، 55 واط
      • مزيد من الضوء
      تم تصنيع مصابيح الدراجات النارية من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

      تم تصنيع مصابيح الدراجات النارية من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

      يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة والاهتزازات القصوى، ما يُلغي خطر الانفجار. لذلك، تستطيع اللمبات المصنوعة من زجاج الكوارتز من Philips (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية) تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى. وكلما ازدادت قوة الضوء، تحسّنت تجربة القيادة، مهما كان الطريق أمامك مظلمًا.

      ضوء أكثر سطوعًا على الطريق بنسبة تصل إلى 130%

      تعكس المصابيح الأمامية X-tremeVision moto ضوءًا أكثر سطوعًا على الطريق بنسبة تصل إلى 130% بفضل هندسة فتيلها المحسّنة واستخدام تركيبات غاز فريدة.

      مدة استهلاك ومتانة محسّنتان

      تم تصميم لمبات X-tremeVision moto من Philips بتقنية متطورة. وتم تعبئة اللمبات بتركيبة غاز فريدة تساهم في خفض نسبة تلف فتيل المصباح، ما يحسّن بدوره متانة المصباح ويحسّن مدة استهلاكه.

      تعزيز انعكاس الضوء في دراجتك النارية على الطريق

      تم تصميم مصابيح X-tremeVision moto لأداء عالٍ بناء على تقنية متطورة في تصميم الفتيل وهندسة محسّنة. ويتم عكس الضوء الأبيض الساطع حيث تدعو الحاجة أكثر على الطريق أمامك. سيساعدك ذلك على الرؤية إلى مسافة أبعد والتفاعل بشكل أسرع في حال تقدّم أحدهم من جانب الطريق أو دخلت سيارة فجأة إلى خطك.

      التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

      تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من مواد ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات الكاملة لدينا بدقة ومراقبتها واعتمادها (ISO 9001، ‏ISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.

      الخيار المفضل لأهم شركات تصنيع الدراجات النارية

      طوال أكثر من 100 عام، كانت مصابيح Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في المركبات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.

      المواصفات التقنية

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8727900351514
        EAN3
        8727900351521
        نوع العلبة
        BW

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        حتى 3500 كلفن

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        مزيد من الضوء

      • وصف المنتج

        المجموعة
        مصباح X-tremeVision Moto
        التقنية
        هالوجين
        تطبيق
        • شعاع عالي
        • شعاع منخفض
        نوع
        H7
        تصديق ECE
        نعم
        القاعدة
        PX26d
        التسمية
        12972XV+BW

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        450 ساعة

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        55  واط

      • معلومات الطلب

        رمز الطلب
        35151430
        إدخال الطلب
        12972XV+BW

      • معلومات حول المنتج الموضّب

        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للمحترفين)
        10
        كمية الحزمة
        1
        الوزن الإجمالي لكل قطعة [غ]
        22.7
        الارتفاع [سم]
        12.9
        الطول [سم]
        9.5
        الوزن الصافي لكل قطعة [غ]
        10.3
        العرض [سم]
        3.5

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة [كلغ]
        0.350
        الارتفاع [سم]
        13
        الطول [سم]
        19
        العرض [سم]
        19

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