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تم إيقافه
278E9QSB/89
ألوان رائعة، أعلى مستوى من الانغماس
اختبر انغماسًا فعليًا بالمحتوى مع شاشات Philips المقوّسة. تقدّم لك شاشة E line المقوّسة بحجم 27 بوصة تجربة غامرة بالفعل مع جودة صور رائعة بدقة Full HD، كما تمنحك تقنية Ultra Wide-Color جودة عالية من الألوان لصور تنبض بالحياة!
E Line
27 بوصة (68,6 سم)
1920 x 1080 (Full HD)
أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.
تستخدم شاشة VA LED من Philips تقنية محاذاة عمودية متطورة ومتعددة المجالات، فتقدم لك معدلات تباين ثابتة إلى حد كبير لصور زاهية ونقية للغاية. في حين أنه يمكن معالجة التطبيقات القياسية بسهولة تامة، تم تصميم هذه الشاشة بشكل خاص لتتوافق مع الصور وتصفّح الويب والأفلام والألعاب والتطبيقات الأكثر تتطلبًا من ناحية الرسوميات. وهي مزوّدة بتقنية محسنة لإدارة البكسل، فتمنحك زاوية عرض عريضة جدًا بنسبة 178/178 درجة، للحصول على صور نقية جدًا.
المراجعات
قطر التقوّس الشاشة بالميلليمتر
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.