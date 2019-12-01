ألوان رائعة، أعلى مستوى من الانغماس
اختبر انغماسًا فعليًا بالمحتوى مع شاشات Philips المقوّسة. تقدّم لك شاشة E line المقوّسة بحجم 27 بوصة تجربة غامرة بالفعل مع جودة صور رائعة بدقة Full HD، كما تمنحك تقنية Ultra Wide-Color جودة عالية من الألوان لصور تنبض بالحياة! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ألوان رائعة، أعلى مستوى من الانغماس
اختبر انغماسًا فعليًا بالمحتوى مع شاشات Philips المقوّسة. تقدّم لك شاشة E line المقوّسة بحجم 27 بوصة تجربة غامرة بالفعل مع جودة صور رائعة بدقة Full HD، كما تمنحك تقنية Ultra Wide-Color جودة عالية من الألوان لصور تنبض بالحياة! إكتشف كلّ المميزات
ألوان رائعة، أعلى مستوى من الانغماس
اختبر انغماسًا فعليًا بالمحتوى مع شاشات Philips المقوّسة. تقدّم لك شاشة E line المقوّسة بحجم 27 بوصة تجربة غامرة بالفعل مع جودة صور رائعة بدقة Full HD، كما تمنحك تقنية Ultra Wide-Color جودة عالية من الألوان لصور تنبض بالحياة! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ألوان رائعة، أعلى مستوى من الانغماس
اختبر انغماسًا فعليًا بالمحتوى مع شاشات Philips المقوّسة. تقدّم لك شاشة E line المقوّسة بحجم 27 بوصة تجربة غامرة بالفعل مع جودة صور رائعة بدقة Full HD، كما تمنحك تقنية Ultra Wide-Color جودة عالية من الألوان لصور تنبض بالحياة! إكتشف كلّ المميزات
تقدّم شاشات سطح المكتب تجربة مستخدم شخصية، تتناسب تمامًا مع التصميم المقوّس. فتقدّم الشاشة المقوّسة تأثيرًا غامرًا جدًا، يركّز عليك في محور مكتبك.
تقدّم تقنية Ultra Wide-Color طيفًا أوسع من الألوان للحصول على صورة أكثر إشراقًا. وتنتج "سلسلة ألوان" Ultra Wide-Color الأوسع تدرجات أخضر أكثر طبيعية وتدرجات أحمر زاهية وتدرجات أزرق أعمق. استمتع بإضفاء حيوية وألوان زاهية على الصور ووسائط الترفيه والإنتاجية حتى بفضل تقنية Ultra Wide-Color.
تستخدم شاشة VA LED من Philips تقنية محاذاة عمودية متطورة ومتعددة المجالات، فتقدم لك معدلات تباين ثابتة إلى حد كبير لصور زاهية ونقية للغاية. في حين أنه يمكن معالجة التطبيقات القياسية بسهولة تامة، تم تصميم هذه الشاشة بشكل خاص لتتوافق مع الصور وتصفّح الويب والأفلام والألعاب والتطبيقات الأكثر تتطلبًا من ناحية الرسوميات. وهي مزوّدة بتقنية محسنة لإدارة البكسل، فتمنحك زاوية عرض عريضة جدًا بنسبة 178/178 درجة، للحصول على صور نقية جدًا.
تُعتبر جودة الصور أمرًا أساسيًا. توفر الشاشات القياسية الجودة المطلوبة إلا أنك تتوقع المزيد. توفر هذه الشاشة دقة Full HD محسّنة تبلغ 1920 x 1080. فبفضل دقة Full HD للتفاصيل الواضحة مع مستوى السطوع العالي والتباين الشديد والألوان الواقعية يمكنك الحصول على صورة تنبض بالحياة.
تتميّز شاشات Philips الجديدة بحواف رفيعة جدًا، مما يخفف تشتيت الانتباه إلى أدنى حدّ ويزوّدك بأكبر حجم للمشاهدة. تم تصميم الشاشة الرفيعة الحواف بشكل خاص للعرض المتعدد أو لإعداد عرض متعدد الشاشات مثل الألعاب وتصميم الجرافيك والتطبيقات المحترفة، لتشعر بأنك تستخدم شاشة عريضة واحدة.
يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.
أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.
"تلتزم Philips باستخدام مواد مستدامة وغير مضرّة بالبيئة في مجموعة الشاشات التي تقدّمها. لذا، يتم استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير 100% في كل القطع البلاستيكية والقطع المعدنية الخاصة بالهيكل ومواد التغليف. ونستخدم في بعض الطرازات المحددة موادًا بلاستيكية تمت إعادة تدويرها بعد استهلاكها بنسبة تصل إلى 65%. كذلك، يضمن التزامنا الصارم بمعايير RoHS الحدّ من استخدام المواد السامة كالرصاص مثلًا إلى حد كبير، أو عدم استخدامها على الإطلاق. وتم الحدّ من استخدام الزئبق في الشاشات المزوّدة بإضاءة CCFL الخلفية بشكل كبير جدًا فيما تمّ الاستغناء عنه بشكل تام في الشاشات المزوّدة بإضاءة LED الخلفية.
الصورة/الشاشة
إمكانية الاتصال
الراحة
الحامل
الطاقة
الأبعاد
الوزن
شروط التشغيل
الاستدامة
التوافق والمعايير
الحاوية
You are about to visit a Philips global content page
You are about to visit the Philips USA website.
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.