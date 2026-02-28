ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
278E8QJAB/89
مقوّسة جدًا وغنية بالألوان الزاهية
شاهد الألوان كما لم تختبرها من قبل. تتميّز هذه الشاشة العريضة والمذهلة بمجموعة واسعة من الألوان، فتقدّم لك ألوانًا غنية وتنبض بالحياة، في تصميم مقوّس غامر للاستمتاع بأفضل ابتكاراتك حتى الآن.
E Line
27 بوصة (68,6 سم)
1920 x 1080 (Full HD)
يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.
SmartContrast هي تقنية من Philips تحلل المحتويات التي تعرضها وتعدّل الألوان تلقائيًا وتتحكّم بقوة الإضاءة الخلفية لتعزز التباين بشكل ديناميكي بهدف الحصول على أفضل الصور ومقاطع الفيديو الرقمية، أو أثناء ممارسة الألعاب التي تعرض تدرجات اللون الأسود. عند تحديد وضع التوفير، يتم ضبط التباين والإضاءة الخلفية لعرض مناسب تمامًا لتطبيقات المكتب اليومية المعتادة وللتخفيف من استهلاك الطاقة.
DisplayPort هي عبارة عن رابط رقمي يصل الكمبيوتر الشخصي بالشاشة من دون أي تحويل. وكونها تتمتع بقدرات أعلى من معيار DVI، فهي قادرة على دعم كبلات يصل طولها إلى 15 متراً بصورة كاملة، ونقل بيانات بسرعة 10,8 جيجابايت بالثانية. وبفضل هذا الأداء العالي وعدم التأخر في نقل البيانات، ستحصل على أسرع معدلات صور وتحديث، مما يجعل DisplayPort الخيار الأفضل للاستخدام العام في المكتب أو في المنزل، وللألعاب والأفلام الأكثر تطلبًا ولتحرير مقاطع الفيديو والمزيد غير ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فهي تأخذ في عين الاعتبار إمكانية التشغيل التفاعلي من خلال استخدام محولات متعددة.
المراجعات
قطر التقوّس الشاشة بالميلليمتر
تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931