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  • العمل بأسلوب أنيق العمل بأسلوب أنيق العمل بأسلوب أنيق

    Monitor شاشة LCD بدقة Full HD

    24E1N1100A/74

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    العمل بأسلوب أنيق

    جرب العمل مع دقة Full HD. هذه الشاشة مجهزة بالميزات الضرورية لمكان العمل، مثل وضع LowBlue لحماية العينين، تقنية IPS LED لزاوية الرؤية الواسعة لعرض الصور عالية الدقة، ووقت استجابة لصور المتحركة يبلغ 1 مللي ثانية لعرض المرئيات فائقة الوضوح.

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    Monitor شاشة LCD بدقة Full HD

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    العمل بأسلوب أنيق

    • المجموعة 1000
    • 24 (23,8 بوصات / 60,5 سم قطري)
    • 1920 x ‏1080 (Full HD)
    معدلات تحديث تبلغ 100 هرتز لصور سلسة جدًا

    معدلات تحديث تبلغ 100 هرتز لصور سلسة جدًا

    تعمل شاشة Philips هذه على تحديث صورة الشاشة حتى 100 مرة في الثانية، فتجعلها أسرع بكثير من الشاشة القياسية. وبفضل معدل إطار بلغ 100 هرتز، يمكن للاعبين رؤية الصور المهمة على الشاشة التي تظهر تحركات العدو في حركة سلسة جدًا بحيث يمكنك استهدافه بكل سهولة.

    تقنية IPS ‏LED للعرض العريض لتوفير صور وألوان دقيقة

    تقنية IPS ‏LED للعرض العريض لتوفير صور وألوان دقيقة

    تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، ما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا. فبعكس ألواح TN المعيارية العادية، توفر شاشات IPS صورًا واضحة جدًا مع ألوان زاهية، وهي مناسبة بشكل خاص للصور والأفلام وتصفّح الويب والتطبيقات الاحترافية التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع ثابتًا في كل الأوقات.

    شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لصور مفصّلة ودقيقة

    شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لصور مفصّلة ودقيقة

    تُعتبر جودة الصور أمرًا أساسيًا. توفر الشاشات القياسية الجودة المطلوبة إلا أنك تتوقع المزيد. توفر هذه الشاشة دقة Full HD محسّنة تبلغ ‏1920 x ‏1080. فبفضل دقة Full HD للتفاصيل الواضحة مع مستوى السطوع العالي والتباين الشديد والألوان الواقعية يمكنك الحصول على صورة تنبض بالحياة.

    وضع LowBlue ومشاهدة خالية من الوميض ومريحة للعينين

    وضع LowBlue ومشاهدة خالية من الوميض ومريحة للعينين

    تم تطوير وضع LowBlue والتقنية الخالية من الوميض للحد من إجهاد العين والتعب الناجمَين بشكل عام عن الساعات المطوّلة أمام الشاشة.

    مكبرا صوت استريو مضمنان للوسائط المتعددة

    مكبرا صوت استريو مضمنان للوسائط المتعددة

    يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.

    وقت استجابة سريع (MPRT) يبلغ 1 ميللي ثانية، لصور واضحة وألعاب سلسة

    وقت استجابة سريع (MPRT) يبلغ 1 ميللي ثانية، لصور واضحة وألعاب سلسة

    إن MPRT (وقت استجابة الصور المتحركة) عبارة عن طريقة أسهل لوصف وقت الاستجابة، وهي تشير مباشرة إلى المدة المستغرقة من وقت رؤية التشويش الضبابي إلى وقت الحصول على صور نقية وواضحة. تتميّز شاشة Philips المخصصة للألعاب بوقت استجابة MPRT يبلغ 1 ميللي ثانية، للقضاء على التشويش والحركة الضبابية بفعالية، وتزويدك بمرئيات أوضح ودقيقة بهدف تحسين تجربة اللعب. إنها الخيار المثالي لتشغيل الألعاب الحماسية والتي تتطلب ردود فعل سريعة.

    يؤدي تنظيم الكابلات إلى التخفيف من الفوضى الناجمة عنها للحصول على مساحة عمل مرتّبة

    يؤدي تنظيم الكابلات إلى التخفيف من الفوضى الناجمة عنها للحصول على مساحة عمل مرتّبة

    إن إدارة الكبلات عبارة عن تصميم يحافظ على مكان العمل مرتّبًا من خلال تنظيم الكبلات والأسلاك الضرورية لتشغيل جهاز عرض.

    مفتاح تشغيل القائمة بخاصية EasySelect لوصول سريع إلى قائمة الشاشة

    مفتاح تشغيل القائمة بخاصية EasySelect لوصول سريع إلى قائمة الشاشة

    يسمح لك مفتاح تشغيل القائمة بخاصية EasySelect الموجود بشكل خفي بالقيام بتعديلات سريعة وسهلة في إعدادات الشاشة في قائمة العرض على الشاشة.

    تضمن HDMI اتصال رقمي عالمي

    تضمن HDMI اتصال رقمي عالمي

    جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال واجهة متعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو).

    وضع EasyRead لتجربة شبيهة بقراءة كتاب

    وضع EasyRead لتجربة شبيهة بقراءة كتاب

    دعامة التثبيت VESA لراحة قصوى

    دعامة التثبيت VESA لراحة قصوى

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم اللوحة
      23,8 بوصات / 60,5 سم
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      نوع لوحة LCD
      تقنية IPS
      نوع الإضاءة الخلفية
      نظام W-LED
      دقة البكسل
      ‎0.2745 ‏x‏ 0.2745 مم
      السطوع
      300  cd/m²
      ألوان الشاشة
      16,7 مليون
      سلسلة الألوان (نموذجية)
      DCI-P3:81.39%، ‏NTSC 89.36%، ‏Adobe RGB 87.82%، ‏sRGB: 102.66%*
      نسبة التباين (نموذجي)
      1500:1
      SmartContrast
      نسبة التباين الديناميكي Mega Infinity DCR
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      4 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)*
      زاوية العرض
      • 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
      • على معدل تباين > 10
      تحسين الصورة
      SmartImage
      الدقة القصوى
      1920 × 1080 على 100 هرتز
      منطقة مشاهدة فعالة
      527,04 (أفقي) x‏ 296,46 (عمودي)
      تردد المسح
      VGA: ‏30 كيلوهرتز - 85 كيلوهرتز (أفقي) / 48 هرتز - 60 هرتز (عمودي)؛ HDMI: ‏30 كيلوهرتز - 115 كيلوهرتز (أفقي) / 48 هرتز - 100 هرتز (عمودي)
      sRGB
      نعم
      خالية من الوميض
      نعم
      كثافة البكسل
      92,56 بكسل لكل بوصة
      وضع LowBlue
      نعم
      غلاف شاشة العرض
      مقاومة للتوهّج، مستوى الصلابة 3H، غشاوة 25%
      MPRT
      1 ميللي ثانية
      EasyRead
      نعم
      المزامنة المتكيّفة (معدل التحديث المتغير - VRR)
      نعم

    • إمكانية الاتصال

      إدخال الإشارة
      VGA (عدد 1)، HDMI 1.4 (عدد 1)
      إدخال المزامنة
      فصل المزامنة
      الصوت (إدخال/إخراج)
      • إخراج الصوت
      • منفذ إدخال الصوت
      HDCP
      HDCP 1.4‏ (HDMI)

    • الملاءمة

      مكبرا صوت مضمّنان
      2 واط x ‏2
      توافق التوصيل والتشغيل
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 11 / 10
      راحة المستخدم
      • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
      • القائمة
      • مستوى الصوت
      • الإدخال
      • SmartImage
      لغات عرض OSD
      • البرتغالية البرازيلية
      • التشيكية
      • الهولندية
      • الإنكليزية
      • الفنلندية
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      • الصينية التقليدية
      • التركية
      • الأوكرانية
      تسهيلات أخرى
      • قفل Kensington
      • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)

    • الحامل

      الإمالة
      -5/20  درجة

    • الطاقة

      مصدر الإمداد بالطاقة
      • داخليًا
      • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز
      وضع إيقاف التشغيل
      0,3 واط (نموذجي)
      وضع التشغيل
      14.5 واط (نموذجي)
      وضع الاستعداد
      0,5 واط (نموذجي)
      مؤشر LED للطاقة
      • التشغيل - أبيض
      • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)

    • الأبعاد

      الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
      610 × 370 × 124  ملليمترًا
      المنتج بدون الحامل (مم)
      542 × 316 × 45  ملليمترًا
      المنتج مع الحامل (الارتفاع الأقصى)
      542 × 417 × 180  ملليمترًا

    • الوزن

      المنتج مع الغلاف (كجم)
      4.68  كلغ
      المنتج مع الحامل (كلغ)
      2.57  كلغ
      المنتج بدون الحامل (كجم)
      2.92  كلغ

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      من 0 إلى 40  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      50000 ساعة (بدون الإضاءة الخلفية)  ساعة (ساعات)
      الرطوبة النسبية
      20%-80  %
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      من -20 إلى 60  درجة مئوية

    • الاستدامة

      البيئة والطاقة
      RoHS
      مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
      100  %
      مواد محددة
      خالٍ من مادة الزئبق

    • التوافق والمعايير

      الموافقات التنظيمية
      • ETL
      • CEC
      • CB
      • علامة CE
      • UKCA
      • EMF
      • هيئة الاتصالات الفيديرالية
      • ICES-003
      • EnergyStar 8.0

    • الحاوية

      اللون
      أسود
      إنهاء
      غير مالس

    Badge-D2C

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    الآراء

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    • تغطية DCI-P3 بالاستناد إلى CIE1976، وsRGB Area بالاستناد إلى CIE1931، ومنطقة NTSC ومنطقة Adobe RGB بالاستناد إلى CIE1976
    • للحصول على أفضل أداء إخراج، يرجى الحرص دائمًا على أن تكون بطاقة الرسوميات قادرة على تحقيق الدقة القصوى ومعدل التحديث الأقصى لشاشة Philips هذه.
    • تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
    • يهدف وقت استجابة الصور المتحركة (MPRT) إلى ضبط مستوى السطوع لتخفيف الضبابية، فلا يمكن ضبط مستوى السطوع عندما يكون MPRT قيد التشغيل. لتخفيف الحركة الضبابية، ستومض إضاءة LED الخلفية بشكل متزامن مع معدل تحديث الشاشة، ما قد يتسبب بتغيير مستوى السطوع بشكل ملحوظ.
    • MPRT هو وضع محسَّن للألعاب. قد يؤدي تشغيل MPRT إلى وميض الشاشة بشكل ملحوظ. يوصى بإيقاف تشغيله عند عدم استخدام وظيفة الألعاب.
    • تغطية DCI-P3 بالاستناد إلى CIE1976، وsRGB Area بالاستناد إلى CIE1931، ومنطقة NTSC ومنطقة Adobe RGB بالاستناد إلى CIE1976
    • قد تختلف المنتجات والملحقات المذكورة في هذا الكتيّب من دولة إلى أخرى ومنطقة إلى أخرى.
    • قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.
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