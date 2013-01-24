الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

تلفزيون احترافي

22AV1905A/12
التصنيف الإجمالي / 5
  • جهاز تحكّم عن بُعد MediaSuite جهاز تحكّم عن بُعد MediaSuite جهاز تحكّم عن بُعد MediaSuite
    -{discount-value}

    تلفزيون احترافي

    22AV1905A/12

    جهاز تحكّم عن بُعد MediaSuite

    جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام مع زرَّين مخصصَين لـ YouTube و"الإرسال"، لوصول أسرع إلى المزيد من المحتويات.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    تلفزيون احترافي

    جهاز تحكّم عن بُعد MediaSuite

    جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام مع زرَّين مخصصَين لـ YouTube و"الإرسال"، لوصول أسرع إلى المزيد من المحتويات.

    جهاز تحكّم عن بُعد MediaSuite

    جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام مع زرَّين مخصصَين لـ YouTube و"الإرسال"، لوصول أسرع إلى المزيد من المحتويات.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    تلفزيون احترافي

    جهاز تحكّم عن بُعد MediaSuite

    جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام مع زرَّين مخصصَين لـ YouTube و"الإرسال"، لوصول أسرع إلى المزيد من المحتويات.

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل unmapped

      جهاز تحكّم عن بُعد MediaSuite

      تصميم بسيط

      • MediaSuite
      • جهاز تحكم عن بُعد

      زر YouTube لوصول سريع

      يوفر زر YouTube المخصص عالمًا من الترفيه على الشاشة الكبيرة بكبسة زر.

      زر إرسال لتشغيل سهل

      يسرّع زر الإرسال المخصص تشغيل المحتوى من الأجهزة الخارجية. يكفي أن تضغط لتنشيط شاشة معلومات الاتصال بهدف التشغيل من أي كمبيوتر محمول أو كمبيوتر لوحي أو هاتف أو كمبيوتر مكتبي ممكّن بميزة الإرسال.

      حجرة بطارية قابلة للقفل

      يتم تثبيت حجرة البطارية القابلة للقفل بواسطة برغي، ما يضمن إمكانية إزالة البطاريات أو تغييرها من قِبل الموظفين فقط.

      الكشف عن انخفاض شحن البطارية

      عندما ينخفض شحن بطارية جهاز التحكم عن بُعد الاحترافي من Philips، يظهر إشعار على شاشة التلفزيون، ما يتيح لك تغيير البطاريات قبل أن تتأثر الخدمة.

      المواصفات التقنية

      • الأبعاد

        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        184‏x‏48‏x‏20 مم

      • البطارية

        نوع
        بطاريتان من نوع AAA (غير مضمّنتَين)

      • ميزات الضيافة

        جهاز تحكم عن بُعد
        • ربطة الكبلات جاهزة
        • الكشف عن انخفاض شحن البطارية
        • قفل باب حجرة بطارية جهاز التحكم عن بعد
        • توافق مع أجهزة التحكم عن بُعد المتعددة

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند