هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تستخدم شاشة Philips هذه تقنية اللمس التكاثفي المسقط في 10 نقاط لتوفير استجابة سلسة. يمكنك استخدام القدرات الجديدة للتطبيقات المستندة إلى اللمس بشكل كامل، وإعادة الحياة إلى تطبيقاتك الأقدم. اكتب باللمس بواسطة 10 أصابع، أو شغّل الألعاب التفاعلية الشيّقة مع أصدقائك. تعاون مع الزملاء بطريقة تفاعلية في العمل أو المدرسة وزِد إنتاجيتك وكفاءتك.
يتوافق سطح الشاشة الأمامي مع معيار IP65 لمقاومة المياه والغبار
في البيئات غير المثالية، أنت بحاجة إلى شاشة مصممة لتحمّل طرطشة المياه والغبار الموجودة في الحياة اليومية. يتم استخدام تصنيفات حماية الدخول (IP) المحددة في المعيار الدولي IEC/EN 60529، لتحديد مستويات فعالية منع التسرّب للحاويات الكهربائية في ما يتعلّق بدخول الأجسام الغريبة والرطوبة. تتوافق شاشة Philips هذه مع تصنيف IP الدولي لمقاومة المياه والغبار، وستتحمّل طرطشة المياه والغبار الموجودة في الحياة اليومية.
شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لصور مفصّلة ودقيقة
تُعتبر جودة الصور أمرًا أساسيًا. توفر الشاشات القياسية الجودة المطلوبة إلا أنك تتوقع المزيد. توفر هذه الشاشة دقة Full HD محسّنة تبلغ 1920 x 1080. فبفضل دقة Full HD للتفاصيل الواضحة مع مستوى السطوع العالي والتباين الشديد والألوان الواقعية يمكنك الحصول على صورة تنبض بالحياة.
SmartContrast لتفاصيل غنية للّون الأسود
SmartContrast هي تقنية من Philips تحلل المحتويات التي تعرضها وتعدّل الألوان تلقائيًا وتتحكّم بقوة الإضاءة الخلفية لتعزز التباين بشكل ديناميكي بهدف الحصول على أفضل الصور ومقاطع الفيديو الرقمية، أو أثناء ممارسة الألعاب التي تعرض تدرجات اللون الأسود. عند تحديد وضع التوفير، يتم ضبط التباين والإضاءة الخلفية لعرض مناسب تمامًا لتطبيقات المكتب اليومية المعتادة وللتخفيف من استهلاك الطاقة.
وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين
أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.
سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض
يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.
تضمن HDMI اتصال رقمي عالمي
جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال واجهة متعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو).
توصيلة DisplayPort لأعلى مستوى من المرئيات
DisplayPort هي عبارة عن رابط رقمي يصل الكمبيوتر الشخصي بالشاشة من دون أي تحويل. وكونها تتمتع بقدرات أعلى من معيار DVI، فهي قادرة على دعم كبلات يصل طولها إلى 15 متراً بصورة كاملة، ونقل بيانات بسرعة 10,8 جيجابايت بالثانية. وبفضل هذا الأداء العالي وعدم التأخر في نقل البيانات، ستحصل على أسرع معدلات صور وتحديث، مما يجعل DisplayPort الخيار الأفضل للاستخدام العام في المكتب أو في المنزل، وللألعاب والأفلام الأكثر تطلبًا ولتحرير مقاطع الفيديو والمزيد غير ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فهي تأخذ في عين الاعتبار إمكانية التشغيل التفاعلي من خلال استخدام محولات متعددة.
يسمح حامل SmartStand من Philips بضبط الشاشة بطريقة مرنة. وتسمح لك بنيته من نوع Z ذات الإمالة السلسة، وإمكانية ضبط الارتفاع وقابلية الطيّ باستخدامه في وضعيات مريحة ومتعددة. يمكنك وضع الحامل في وضعية مستقيمة للتحكّم باللمس بشكل أفضل، أو إمالته إلى الخلف، لتسهيل الرسم أو تدوين الملاحظات. يسمح لك أيضًا بوضع الشاشة بشكل مستوٍ تقريبًا على الطاولة لإنجاز بعض التطبيقات عند الحاجة.