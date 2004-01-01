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شاشة LCD مع SmartImage

19B4QCB5/89
التصنيف الإجمالي / 5
  • إنتاجية مستدامة إنتاجية مستدامة إنتاجية مستدامة
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    شاشة LCD مع SmartImage

    19B4QCB5/89
    التصنيف الإجمالي / 5

    إنتاجية مستدامة

    تُعدّ شاشةLED من Philips المصنَّعة بنسبة 85% بمواد أعيد تدويرها والخالية من الكلوريد المتعدد الفاينيل (PVC) ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة (BFR) مثاليةً للإنتاجية غير المضرة بالبيئة إكتشف كلّ المميزات

    شاشة LCD مع SmartImage

    إنتاجية مستدامة

    تُعدّ شاشةLED من Philips المصنَّعة بنسبة 85% بمواد أعيد تدويرها والخالية من الكلوريد المتعدد الفاينيل (PVC) ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة (BFR) مثاليةً للإنتاجية غير المضرة بالبيئة إكتشف كلّ المميزات

    إنتاجية مستدامة

    تُعدّ شاشةLED من Philips المصنَّعة بنسبة 85% بمواد أعيد تدويرها والخالية من الكلوريد المتعدد الفاينيل (PVC) ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة (BFR) مثاليةً للإنتاجية غير المضرة بالبيئة إكتشف كلّ المميزات

    شاشة LCD مع SmartImage

    إنتاجية مستدامة

    تُعدّ شاشةLED من Philips المصنَّعة بنسبة 85% بمواد أعيد تدويرها والخالية من الكلوريد المتعدد الفاينيل (PVC) ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة (BFR) مثاليةً للإنتاجية غير المضرة بالبيئة إكتشف كلّ المميزات

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      إنتاجية مستدامة

      مع شاشة LED مريحة وموفّرة لاستهلاك الطاقة

      • B Line
      • 19 بوصة (48,3 سم)
      • 1280‏ × 1024 (SXGA)
      تقنية IPS لألوان كاملة وزوايا عرض عريضة

      تقنية IPS لألوان كاملة وزوايا عرض عريضة

      تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، مما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا، حتى في وضع التدوير بمقدار 90 درجة! وعلى عكس شاشات TN القياسية، توفّر شاشات IPS صورًا نقية جدًا مع ألوان زاهية، ما يجعلها مثالية ليس فقط للصور والأفلام وتصفّح الويب، بل للتطبيقات المحترفة أيضًا التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع متّسق في كل الأوقات.

      سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

      سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

      يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.

      إعدادات محددة مسبقًا من SmartImage لإعدادات صورة سهلة ومحسّنة

      إعدادات محددة مسبقًا من SmartImage لإعدادات صورة سهلة ومحسّنة

      SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّن. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والأفلام، والألعاب، والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!

      تباين SmartContrast بنسبة 20000000:1 لتفاصيل غنية ومذهلة باللون الأسود

      تباين SmartContrast بنسبة 20000000:1 لتفاصيل غنية ومذهلة باللون الأسود

      أنت ترغب بالحصول على شاشة LCD مسطّحة مع أعلى تباين وصور مفعمة بالحياة. ومعالجة مقاطع الفيديو المتقدّمة التي تقدّمها Philips مع التعتيم الأقصى الفريد من نوعه وتقنية تعزيز الإضاءة الخلفية تنتج صوراً مفعمة بالحياة. وستزيد تقنية SmartContrast التباين مع مستوى أسود ممتاز وترجيع ألوان وتدرجات لونية داكنة دقيق. ما يقدّم صورة تنبض بالحياة بتباين عال وألوان مفعمة.

      ارتفاع بسيط بين الإطار الخارجي وسطح الطاولة لراحة قصوى أثناء القراءة

      ارتفاع بسيط بين الإطار الخارجي وسطح الطاولة لراحة قصوى أثناء القراءة

      بفضل قاعدة SmartErgoBase المتطورة، يمكن خفض شاشة Philips حتى تبلغ مستوى المكتب تقريبًا لتوفير زاوية عرض مريحة. ويُعدّ الارتفاع البسيط بين الإطار الخارجي وسطح الطاولة الحل المثالي إذا كنت ترتدي النظارات الثنائية البؤرة أو النظارات الثلاثية البؤرة أو النظارات بعدسات مترقّية أثناء استخدام الكمبيوتر. بالإضافة إلى ذلك، يسمح الحل للمستخدمين المختلفين من حيث الطول باستخدام الشاشة مع إعدادات الزاوية والارتفاع المفضلة لديهم، مما يساعدهم في تجنّب التعب والتشنّج.

      تمكّن قاعدة SmartErgoBase إمكانيات ضبط مريحة وسهلة

      تمكّن قاعدة SmartErgoBase إمكانيات ضبط مريحة وسهلة

      إن SmartErgoBase عبارة عن قاعدة شاشة توفّر تجربة مريحة وإمكانية إدارة الكبلات. وتتميز القاعدة بإمكانيات ضبط الارتفاع والدوران والإمالة وزاوية التدوير مما يمنح الشاشة طابعًا مريحًا يغنيك عن تشنجات يوم عمل طويل؛ وتساعد إمكانية إدارة الكبلات في تنظيم الكبلات لتبقى مساحة العمل مرتبة وبطابع مهني.

      مكبرا صوت استريو مضمنان للوسائط المتعددة

      يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.

      SmartPower: توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50%

      SmartPower هي عبارة عن تقنية ذكاء اصطناعي، تقوم بتحليل محتوى الصورة على الشاشة بشكل ديناميكي لتوفير استهلاك الطاقة. يمكن للنظام التحكّم بقوة الإضاءة الخلفية تلقائيًا وإعدادها مسبقًا للحدّ من استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50%، مما يوفّر تكاليف الطاقة إلى حد كبير

      غلاف قابل لإعادة التدوير 100%

      "تلتزم Philips باستخدام مواد مستدامة وغير مضرّة بالبيئة في مجموعة الشاشات التي تقدّمها. لذا، يتم استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير 100% في كل القطع البلاستيكية والقطع المعدنية الخاصة بالهيكل ومواد التغليف. ونستخدم في بعض الطرازات المحددة موادًا بلاستيكية تمت إعادة تدويرها بعد استهلاكها بنسبة تبلغ 65% أو أكثر، مما يضمن الحدّ من النفايات. ويضمن التزامنا الصارم بمعايير RoHS الحدّ أو التخلّص من المواد السامة كالرصاص أو الزئبق، إلى حد كبير. تم تصنيع هيكل الشاشات التي نقدّمها من مواد خالية من الكلوريد المتعدد الفاينيل (PVC)/مثبطات اللهب المُبَرْوَمة (BFR). للحصول على مزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة Philips على http://www.asimpleswitch.com/global/‎ لمعرفة المزيد.

      إطار خال من الكلوريد المتعدد الفاينيل ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة

      إطار شاشة Philips هذا خالٍ من الكلوريد المتعدد الفاينيل (PVC) ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة (BFR)

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نوع لوحة LCD
        تقنية IPS
        نوع الإضاءة الخلفية
        نظام W-LED
        حجم اللوحة
        19 بوصة / 48,3 سم
        منطقة مشاهدة فعالة
        374,78 (أفقي) x‏ 299,83 (عمودي)
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        5:4
        الدقة المثلى
        1280 x‏ 1024 على 60 هرتز
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        5 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)*
        السطوع
        250  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        1000:1
        SmartContrast
        20000000:1
        دقة البكسل
        0,2928 x‏ 0,2928 مم
        زاوية العرض
        • 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
        • على معدل تباين > 10
        خالية من الوميض
        نعم
        تحسين الصورة
        SmartImage
        ألوان الشاشة
        16,7 مليون
        تردد المسح
        30 - 83 كيلوهرتز (أفقي) / 56- 76 هرتز (عمودي)
        sRGB
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الإشارة
        • VGA (تناظري)
        • DVI-D (رقمي، HDCP)
        إدخال المزامنة
        • فصل المزامنة
        • المزامنة على اللون الأخضر
        الصوت (إدخال/إخراج)
        • إدخال صوت الكمبيوتر الشخصي
        • خرج سماعة الرأس

      • الراحة

        مكبرا صوت مضمّنان
        1,5 واط X ‏2
        راحة المستخدم
        • SmartImage
        • مستوى الصوت
        • SmartPower
        • القائمة
        • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
        برنامج التحكّم
        SmartControl
        لغات عرض OSD
        • البرتغالية البرازيلية
        • التشيكية
        • الهولندية
        • الإنكليزية
        • الفنلندية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • اليونانية
        • الهنغارية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • الكورية
        • البولندية
        • البرتغالية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        • الأسبانية
        • السويدية
        • الصينية التقليدية
        • التركية
        • الأوكرانية
        تسهيلات أخرى
        • قفل Kensington
        • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)
        توافق التوصيل والتشغيل
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 ‏/ 8.1 / 8 / 7

      • الحامل

        ضبط الارتفاع
        110  ملليمترًا
        محوري
        90 درجة
        دوّار
        -65‏/65  درجة
        الإمالة
        -5‏/20  درجة

      • الطاقة

        وضع التشغيل
        17,33 واط (نموذجي)
        وضع الاستعداد
        <0,3 واط (نموذجي)
        وضع إيقاف التشغيل
        <0,2 واط (نموذجي)
        مؤشر LED للطاقة
        • التشغيل - أبيض
        • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)
        وحدة تزويد بالطاقة
        • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز
        • مضمّن

      • الأبعاد

        المنتج مع الحامل (الارتفاع الأقصى)
        404 x‏ 506‏ x‏ 227  ملليمترًا
        المنتج بدون الحامل (مم)
        404 x‏ 346‏ x‏ 61  ملليمترًا
        الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
        460 x‏ 448‏ x‏ 159  ملليمترًا

      • الوزن

        المنتج مع الحامل (كلغ)
        4,61  كلغ
        المنتج بدون الحامل (كلغ)
        2,71  كلغ
        المنتج مع الغلاف (كلغ)
        6,48  كلغ

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        من 0 إلى 40  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        من -20 إلى 60  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20%-80  %
        الارتفاع
        لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        70000 ساعة (بدون الإضاءة الخلفية)  ساعة (ساعات)

      • الاستدامة

        البيئة والطاقة
        • مع شهادة TCO
        • RoHS
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        100  %
        مواد تمت إعادة تدويرها
        85%
        مواد محددة
        • إطار خال من الكلوريد المتعدد الفاينيل ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة
        • خالية من الرصاص
        • خالٍ من مادة الزئبق

      • التوافق والمعايير

        الموافقات التنظيمية
        • علامة CE
        • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
        • SEMKO
        • cETLus
        • TUV Ergo
        • TUV/GS
        • WEEE
        • وحدة الاتصال
        • PSB
        • RCM

      • الحاوية

        الحافة الأمامية
        أسود
        الغطاء الخلفي
        أسود
        القائمة
        أسود
        التشطيب
        الملمس

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