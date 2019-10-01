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  • اشعر بالأمان، وقُد بأمان اشعر بالأمان، وقُد بأمان اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    Standard لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    12361B1

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    إن مصابيح الإشارات من منتجاتنا هي خيار أهم شركات تصنيع السيارات في العالم، فهي توفر أفضل جودة في فئتها بأسعار تنافسية.

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    Standard لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

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    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    مصابيح Philips القياسية

    • نوع المصباح: H9
    • 12 فولت، 65 واط
    • ضوء تنافسي
    • عدد اللمبات: 1
    تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

    تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

    طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips

    التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

    نحن ملتزمون بتصنيع منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في السوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من مواد ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات بغية رفع مستوى السلامة والراحة خلال القيادة لدى عملائنا إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة منتجاتنا الكاملة بدقة ومراقبتها واعتمادها (ISO 9001 ‏وISO 14001 وQSO 9000).

    مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل التطبيقات

    أي مصباح 12 فولت تستخدم لأي تطبيق؟ تتضمن منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: مصابيح لوحة ترخيص السيارة، مصابيح الرجوع للخلف/الركن، مصابيح صندوق القفازات، الإشارات الداخلية، مصابيح الركن الأمامية.

    استبدل كلا المصباحين الأماميين معًا لمزيد من السلامة

    نوصي بشدة بتبديلها بالأزواج لأداء ضوء متماثل.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التسويق

      المنافع المتوقعة
      قياسية
      أبرز ما في المنتج
      مصابيح Philips القياسية

    • وصف المنتج

      تطبيق
      • شعاع منخفض
      • ضوء الضباب الأمامي
      القاعدة
      PGJ19-5
      التعيين
      12361B1
      تصديق ECE
      نعم
      النطاق
      قياسية
      التقنية
      هالوجين
      نوع
      H9

    • الخصائص الكهربائية

      القدرة الكهربائية
      65  واط
      فولتية
      12  فولت

    • معلومات الطلب

      إدخال الطلب
      12361B1
      رمز الطلب
      36308130

    • بيانات العلبة

      EAN1
      8727900363081
      EAN3
      8727900363098
      نوع العلبة
      B1

    • معلومات حول المنتج المغلف

      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      34.4  غ
      الطول
      9.5  سم
      العرض
      3.6  سم
      الارتفاع
      12.9  سم
      الوزن الصافي لكل قطعة
      22  غ
      كمية الحزمة
      1
      الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
      10

    • معلومات العلبة الخارجية

      الطول
      19  سم
      العرض
      19  سم
      الارتفاع
      13  سم
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      0.446  كلغ

    Badge-D2C

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