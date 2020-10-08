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القيادة بأناقة
يشكّل مصباح الهالوجين الأمامي DiamondVision من Philips الترقية القصوى لمظهر سيارتك مع ضوء أبيض بحرارة تصل إلى 5000 كلفن. وبفضل الطلاء الأزرق المصمم خصيصًا، سيجعلك DiamondVision تتميّز عن باقي السيارات.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بالاستناد إلى التصميم الخاص بالطلاء الأزرق بالكامل، توفر DiamondVision الضوء الأبيض الأفضل بحرارة 5000 كلفن، لإضفاء طابع أنيق على مصابيحك الأمامية
طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.
غالبًا ما يوصي خبراء السيارات بالمصابيح التي نقدّمها
نوصي بشدة بتبديلها بالأزواج لأداء ضوء متماثل
يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز (فتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية) قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى.
أي مصباح 12 فولت تستخدم لأي وظيفة؟ تقدّم منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: الشعاع العالي والشعاع المنخفض ومصباح الضباب الأمامي والمؤشر الأمامي والمؤشر الجانبي والمؤشر الخلفي ومصباح التوقف ومصباح الرجوع العكسي ومصباح الضباب الخلفي ومصابيح لوحة ترخيص السيارة ومصباح الرجوع إلى الخلف/الركن والمصابيح الداخلية.
لا يمكن للمبة مضاءة أن تتحمل الصدمات الحرارية إلا إذا كانت مصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية): على سبيل المثال، إذا لمست قطرة مياه باردة اللمبة الساخنة عند قيادة السيارة عبر المياه مع وحدة مصباح أمامي مكسورة.
تقوم تقنية الطلاء المقاوم للأشعة فوق البنفسجية الخاصة من Philips بحماية المصابيح الأمامية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ما يجعل زجاج الكوارتز المطلي بطلاء مقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips مثاليًا لكل ظروف القيادة، ويضمن فترة استخدام تدوم طويلاً في الوقت نفسه.
مواصفات التسويق
وصف المنتج
فترة الاستهلاك
خصائص الضوء
الخصائص الكهربائية
معلومات الطلب
بيانات العلبة
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