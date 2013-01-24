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القيادة بأناقة
قم بترقية مظهر سيارتك بفضل مصباح الهالوجين الأمامي CrystalVision من Philips مع ضوء أبيض ساطع بحرارة تصل إلى 4300 كلفن. وبفضل الطلاء الأزرق والتشطيبات العلوية الفضية، ستبدو سيارتك عصرية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
القيادة بأناقة
قم بترقية مظهر سيارتك بفضل مصباح الهالوجين الأمامي CrystalVision من Philips مع ضوء أبيض ساطع بحرارة تصل إلى 4300 كلفن. وبفضل الطلاء الأزرق والتشطيبات العلوية الفضية، ستبدو سيارتك عصرية. إكتشف كلّ المميزات
القيادة بأناقة
قم بترقية مظهر سيارتك بفضل مصباح الهالوجين الأمامي CrystalVision من Philips مع ضوء أبيض ساطع بحرارة تصل إلى 4300 كلفن. وبفضل الطلاء الأزرق والتشطيبات العلوية الفضية، ستبدو سيارتك عصرية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
القيادة بأناقة
قم بترقية مظهر سيارتك بفضل مصباح الهالوجين الأمامي CrystalVision من Philips مع ضوء أبيض ساطع بحرارة تصل إلى 4300 كلفن. وبفضل الطلاء الأزرق والتشطيبات العلوية الفضية، ستبدو سيارتك عصرية. إكتشف كلّ المميزات
بفضل الطلاء الأزرق والتصميم العلوي الفضي، توفر مصابيح CrystalVision الأمامية ضوءًا أبيض ساطعًا بحرارة 4300 كلفن لرؤية الآخرين والسماح لهم برؤيتك أيضًا عند القيادة في المدينة والريف أيضًا.
تحمي تقنية الطلاء المقاوم للأشعة فوق البنفسجية الخاصة من Philips المصابيح الأمامية ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة، الأمر الذي يجعل زجاج الكوارتز المطلي بطلاء مقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips مثاليًا لكل طروف القيادة وضمانًا لقابلية استخدام تدوم طويلاً
أي مصباح 12 فولت تستخدم لأي وظيفة؟ تقدّم منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: الشعاع العالي والشعاع المنخفض ومصباح الضباب الأمامي والمؤشر الأمامي والمؤشر الجانبي والمؤشر الخلفي ومصباح التوقف ومصباح الرجوع العكسي ومصباح الضباب الخلفي ومصابيح لوحة ترخيص السيارة ومصباح الرجوع إلى الخلف/الركن والمصابيح الداخلية.
نوصي بشدة بتبديلها بالأزواج لأداء ضوء متماثل
يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز (فتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية) قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى. ^يختلف الاستخدام حسب نوع اللمبة
لا يمكن للمبة مضاءة أن تتحمل الصدمات الحرارية إلا إذا كانت مصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية): على سبيل المثال، إذا لمست قطرة مياه باردة اللمبة الساخنة عند قيادة السيارة عبر المياه مع وحدة مصباح أمامي مكسورة. ^يختلف الاستخدام حسب نوع اللمبة
طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.
وصف المنتج
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