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WhiteVision ultra

لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

12258WVUB1
  • مظهر أنيق لا يقاوم مظهر أنيق لا يقاوم مظهر أنيق لا يقاوم
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    WhiteVision ultra لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    12258WVUB1

    مظهر أنيق لا يقاوم

    تتميّز مصابيح WhiteVision ultra من Philips بأحدث تركيبة طلاء وتوفّر ضوءًا أبيض مذهلاً. إنها مصابيح الهالوجين الأكثر بياضًا التي يسمح باستخدامها على الطريق ضمن مجموعتنا، والخيار المثالي إذا كنت تبحث عن مظهر جميل وأنيق. إكتشف كلّ المميزات

    WhiteVision ultra لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    مظهر أنيق لا يقاوم

    تتميّز مصابيح WhiteVision ultra من Philips بأحدث تركيبة طلاء وتوفّر ضوءًا أبيض مذهلاً. إنها مصابيح الهالوجين الأكثر بياضًا التي يسمح باستخدامها على الطريق ضمن مجموعتنا، والخيار المثالي إذا كنت تبحث عن مظهر جميل وأنيق. إكتشف كلّ المميزات

    مظهر أنيق لا يقاوم

    تتميّز مصابيح WhiteVision ultra من Philips بأحدث تركيبة طلاء وتوفّر ضوءًا أبيض مذهلاً. إنها مصابيح الهالوجين الأكثر بياضًا التي يسمح باستخدامها على الطريق ضمن مجموعتنا، والخيار المثالي إذا كنت تبحث عن مظهر جميل وأنيق. إكتشف كلّ المميزات

    WhiteVision ultra لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    مظهر أنيق لا يقاوم

    تتميّز مصابيح WhiteVision ultra من Philips بأحدث تركيبة طلاء وتوفّر ضوءًا أبيض مذهلاً. إنها مصابيح الهالوجين الأكثر بياضًا التي يسمح باستخدامها على الطريق ضمن مجموعتنا، والخيار المثالي إذا كنت تبحث عن مظهر جميل وأنيق. إكتشف كلّ المميزات

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      مظهر أنيق لا يقاوم

      أحدث الأضواء البيضاء الأنيقة لسيارتك

      • نوع المصباح: H1
      • حزمة مكونة من: 1
      • 12 فولت، 55 واط
      • شكل أبيض لا يقاوم

      ضوء أبيض حاد

      تُغيّر المصابيح الأمامية WhiteVision ultra من Philips مظهر سيارتك بصورة جذرية بفضل الضوء الأبيض الحاد. إنها الخيار المناسب لتجربة قيادة ساطعة وأنيقة!

      المصابيح الأمامية الهالوجين التي تمت ترقيتها والتي توفر شكلاً أنيقًا جدًا

      تم تصميم مصابيح WhiteVision ultra من Philips للسائقين الذين يبحثون عن ترقية بأسلوب يذكّر بإضاءة LED ومظهرها، إلا أنهم يقودون سيارة بتقنية الهالوجين. وبفضل تركيبة الطلاء المتقدّمة والجديدة على الزجاج، تشكّل مصابيح WhiteVision ultra المصابيح الأكثر بياضًا لدينا التي يسمح باستخدامها على الطريق، لتوفير مظهر مذهل في عاكس المصباح الأمامي.

      مصابيح أمامية رائعة بيضاء يسمح باستخدامها على الطريق لتأمين شكل أنيق

      إن لمبات المصابيح الأمامية المحسّنة WhiteVision ultra حاصلة على تصديق ECE للضوء الأبيض الساطع على الطريق. يتمتّع السائقون بشكل زاهٍ وبلمبة يسمح باستخدامها على الطريق وتمتثل للقوانين ذات الصلة. يمكنك الحصول على رؤية ممتازة، وذلك من دون المساومة على السلامة من خلال إرسال توهّج باتجاه السيارة التي تسير أمامك.

      ضوء أبيض لتحسين الرؤية والراحة

      تعمل تركيبة الطلاء WhiteVision ultra الجديدة، بالإضافة إلى الضوء الأبيض البارد، على تحسين الرؤية ليلاً بشكل ملحوظ وتعزز راحة السائق من خلال تخفيف تعب العينين. عندما تلتقي روعة التصميم بالوظائف العملية، ستتمتّع بشكل رائع وراحة محسّنة خلال القيادة.

      رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 60% لرفع مستوى الوضوح

      بفضل رؤية محسّنة بنسبة تصل إلى 60% مقارنةً مع الحد الأدنى للمعيار القانوني، يسمح لك نمط شعاع الضوء الأطول برؤية مستخدمي الطرق الآخرين بشكل أوضح، والعكس صحيح. وهو يحسّن مستوى السلامة ويمنحهم المزيد من الوقت للتفاعل مع المخاطر المحتملة على الطريق.

      لمباتنا الأكثر بياضًا لأداء أنيق على الطريق

      تسمح المصابيح الأفضل والأكثر سطوعًا بتقديم أداء أفضل على الطريق. تحدد المصابيح الأمامية WhiteVision ultra من Philips معيارًا جديدًا في الأضواء البيضاء التي يسمح باستخدامها على الطريق، بفضل هندسة فتيلها العالية الدقة والمحسنة، وتعبئة الغاز العالي الضغط، والطلاء العالي الدقة وزجاج الكوارتز العالي الجودة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية. تمت هندسة المصابيح للشكل الجميل والرؤية، وهي تؤمن تجربة قيادة أكثر راحةً ومتعةً.

      لا تساوم على السلامة، غيّر المصابيح بالأزواج

      يعتبر تغيير كلا المصباحين الأماميين بالأزواج أمرًا عمليًا أكثر من مجرد تغيير المصباح المنطفئ فقط. تتمتّع اللمبات الحديثة الجديدة بإخراج ضوء أكبر وأداء أفضل، فتوفّر تجربة قيادة أكثر أمانًا. بشكل عام، تتعدد منافع وفوائد تغيير المصابيح بالأزواج: عناء أقل، توفير التكلفة، تجنب فشل المصابيح الأمامية، شعاع أكثر سطوعًا وتوازنًا، ولكن الأهم من كل ذلك السلامة.

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      تشتهر أضواء Philips المتطورة تقنيًا في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم منتجات المعدات الأصلية العالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المطبّقة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. وتتوافق مصابيح WhiteVision ultra مع طرازات السيارات للعلامات التجارية المهمة، مثل Audi وBMW وFord وGM وToyota وVolkswagen. راجع دليل تحديد المنتج لمزيد من المعلومات.

      المواصفات التقنية

      • وصف المنتج

        التقنية
        هالوجين
        نوع
        H1
        المجموعة
        WhiteVision ultra
        تطبيق
        • شعاع عالي
        • شعاع منخفض
        • ضوء الضباب الأمامي
        تصديق ECE
        نعم
        التعيين
        12258WVUB1
        القاعدة
        P14,5s

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        55  واط

      • خصائص الضوء

        لومن
        1550 ±15%  لومن
        حرارة اللون
        لغاية 3700 كلفن

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        250h

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        12258WVUB1
        رمز الطلب
        00523630

      • بيانات العلبة

        نوع العلبة
        B1
        EAN1
        8719018005236
        EAN3
        8719018005243

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        34.4  غ
        الارتفاع
        13,3  سم
        الطول
        9.5  سم
        العرض
        5.3  سم
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        10
        كمية الحزمة
        1

      • معلومات العلبة الخارجية

        الارتفاع
        13  سم
        الطول
        25.5  سم
        العرض
        19  سم
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.47  كلغ

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        الطريقة
        أبرز ما في المنتج
        مظهر أبيض حاد

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