الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

CrystalVision

لمبة المصابيح الأمامية

12258CVB1
  • القيادة بأناقة القيادة بأناقة القيادة بأناقة
    -{discount-value}

    CrystalVision لمبة المصابيح الأمامية

    12258CVB1

    القيادة بأناقة

    قم بترقية مظهر سيارتك بفضل مصباح الهالوجين الأمامي CrystalVision من Philips مع ضوء أبيض ساطع بحرارة تبلغ 4300 كلفن. وبفضل الطلاء الأزرق والتشطيبات العلوية الفضية، ستبدو سيارتك عصرية. إكتشف كلّ المميزات

    CrystalVision لمبة المصابيح الأمامية

    القيادة بأناقة

    قم بترقية مظهر سيارتك بفضل مصباح الهالوجين الأمامي CrystalVision من Philips مع ضوء أبيض ساطع بحرارة تبلغ 4300 كلفن. وبفضل الطلاء الأزرق والتشطيبات العلوية الفضية، ستبدو سيارتك عصرية. إكتشف كلّ المميزات

    القيادة بأناقة

    قم بترقية مظهر سيارتك بفضل مصباح الهالوجين الأمامي CrystalVision من Philips مع ضوء أبيض ساطع بحرارة تبلغ 4300 كلفن. وبفضل الطلاء الأزرق والتشطيبات العلوية الفضية، ستبدو سيارتك عصرية. إكتشف كلّ المميزات

    CrystalVision لمبة المصابيح الأمامية

    القيادة بأناقة

    قم بترقية مظهر سيارتك بفضل مصباح الهالوجين الأمامي CrystalVision من Philips مع ضوء أبيض ساطع بحرارة تبلغ 4300 كلفن. وبفضل الطلاء الأزرق والتشطيبات العلوية الفضية، ستبدو سيارتك عصرية. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل headlights

      القيادة بأناقة

      ضوء أبيض ساطع

      • نوع المصباح: H1
      • حزمة مكونة من: 1
      • 12 فولت، 55 واط
      ضوء CrystalVision أبيض ساطع بحرارة 4300 كلفن لمظهر أفضل

      ضوء CrystalVision أبيض ساطع بحرارة 4300 كلفن لمظهر أفضل

      بفضل الطلاء الأزرق والتصميم العلوي الفضي، توفر مصابيح CrystalVision الأمامية ضوءًا أبيض ساطعًا بحرارة 4300 كلفن لرؤية الآخرين والسماح لهم برؤيتك أيضًا عند القيادة في المدينة والريف أيضًا.

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

      تحمي تقنية الطلاء المقاوم للأشعة فوق البنفسجية الخاصة من Philips المصابيح الأمامية ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة، الأمر الذي يجعل زجاج الكوارتز المطلي بطلاء مقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips مثاليًا لكل طروف القيادة وضمانًا لقابلية استخدام تدوم طويلاً

      مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل الوظائف

      مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل الوظائف

      أي مصباح 12 فولت تستخدم لأي وظيفة؟ تقدّم منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: الشعاع العالي والشعاع المنخفض ومصباح الضباب الأمامي والمؤشر الأمامي والمؤشر الجانبي والمؤشر الخلفي ومصباح التوقف ومصباح الرجوع العكسي ومصباح الضباب الخلفي ومصابيح لوحة ترخيص السيارة ومصباح الرجوع إلى الخلف/الركن والمصابيح الداخلية.

      استبدل كلا المصباحين الأماميين في الوقت نفسه لمزيد من السلامة

      استبدل كلا المصباحين الأماميين في الوقت نفسه لمزيد من السلامة

      نوصي بشدة بتبديلها بالأزواج لأداء ضوء متماثل

      تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

      يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز (فتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية) قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى. ^يختلف الاستخدام حسب نوع اللمبة

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية ضد الرطوبة^

      لا يمكن للمبة مضاءة أن تتحمل الصدمات الحرارية إلا إذا كانت مصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية): على سبيل المثال، إذا لمست قطرة مياه باردة اللمبة الساخنة عند قيادة السيارة عبر المياه مع وحدة مصباح أمامي مكسورة. ^يختلف الاستخدام حسب نوع اللمبة

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات.

      طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.

      المواصفات التقنية

      • وصف المنتج

        التقنية
        هالوجين
        تطبيق
        • شعاع عال إضافي
        • شعاع عالي
        • شعاع منخفض
        التعيين
        H1 CrystalVision
        تصديق ECE
        لا
        وضع علامة ECE
        غير متوفر
        المجموعة
        CrystalVision
        القاعدة
        P14.5s
        نوع
        H1

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        55  واط

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        250 ساعة

      • خصائص الضوء

        لومن
        لغاية 4300 كلفن
        حرارة اللون
        لغاية 4300  كلفن

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8711500478269
        EAN3
        8711500478276
        نوع العلبة
        B1

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        12258CVB1
        رمز الطلب
        47826930

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        الطريقة
        أبرز ما في المنتج
        4300 كلفن

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0,274  كلغ
        الارتفاع
        13  سم
        الطول
        25  سم
        العرض
        14  سم

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        18.4  غ
        الارتفاع
        12.9  سم
        الطول
        9.5  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        6  غ
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        10
        العرض
        2.6  سم
        كمية الحزمة
        1

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          • يختلف الاستخدام حسب نوع اللمبة