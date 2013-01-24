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LongLife EcoVision

مصابيح الإشارات والمصابيح الداخلية التقليدية

12085LLC1
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    LongLife EcoVision مصابيح الإشارات والمصابيح الداخلية التقليدية

    12085LLC1

    القيادة بحذر

    هل تعبت من تغيير لمبات الإشارات واللمبات الداخلية طوال الوقت؟ مع فترة استهلاك أطول، تُعدّ LongLife خيار السائقين الذين يبحثون عن تقليل جهود صيانة سياراتهم إلى أدنى حد. إكتشف كلّ المميزات

    LongLife EcoVision مصابيح الإشارات والمصابيح الداخلية التقليدية

    القيادة بحذر

    هل تعبت من تغيير لمبات الإشارات واللمبات الداخلية طوال الوقت؟ مع فترة استهلاك أطول، تُعدّ LongLife خيار السائقين الذين يبحثون عن تقليل جهود صيانة سياراتهم إلى أدنى حد. إكتشف كلّ المميزات

    القيادة بحذر

    هل تعبت من تغيير لمبات الإشارات واللمبات الداخلية طوال الوقت؟ مع فترة استهلاك أطول، تُعدّ LongLife خيار السائقين الذين يبحثون عن تقليل جهود صيانة سياراتهم إلى أدنى حد. إكتشف كلّ المميزات

    LongLife EcoVision مصابيح الإشارات والمصابيح الداخلية التقليدية

    القيادة بحذر

    هل تعبت من تغيير لمبات الإشارات واللمبات الداخلية طوال الوقت؟ مع فترة استهلاك أطول، تُعدّ LongLife خيار السائقين الذين يبحثون عن تقليل جهود صيانة سياراتهم إلى أدنى حد. إكتشف كلّ المميزات

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      فترة استهلاك طويلة

      • نوع المصباح: PS19W
      • حزمة مكونة من: 1
      • 12 فولت، 19 واط
      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      طوال 100 عام، تصدرت Philips صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips

      مجموعة واسعة من المصابيح بجهد 12 فولت لتلبية كل الاستخدامات

      مجموعة واسعة من المصابيح بجهد 12 فولت لتلبية كل الاستخدامات

      أي مصباح 12 فولت يناسب أي استخدام؟ تتضمن منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: مصابيح لوحة ترخيص السيارة، مصابيح المؤخرة/الركن، مصابيح صندوق القفازات، الإشارات الداخلية، مصابيح الركن الأمامية.

      التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

      تُعد منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية وسوق قطع غيار السيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من مكونات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة بهدف رفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لعملائنا إلى أقصى حد. وتتم مراعاة الدقة في اختبار مجموعة المنتجات الكاملة لدينا والتحكم فيها واعتمادها (ISO 9001، ‏ISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها الجودة التي يمكنك الوثوق بها.

      فترة استهلاك طويلة لقيمة أفضل

      تعتبر الإشارات والأضواء الداخلية LongLife الخيار الأفضل للسائقين الذين يبحثون عن قيمة مثلى. تجتمع فترة استهلاكها المضافة مع مقاومة الحرارة العالية والاهتزازات لضمان قيادة خالية من العناء لفترات طويلة من الوقت.

      المواصفات التقنية

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        19  واط

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        حتى 2300 ساعة

      • خصائص الضوء

        لومن
        350  لومن

      • بيانات العلبة

        EAN3
        8727900390926
        EAN1
        8727900700466
        نوع العلبة
        C1

      • وصف المنتج

        الاستخدام
        • ضوء الضباب الخلفي
        • مصابيح المؤخرة/الركن
        • ضوء عكسي
        • المصابيح النهارية
        القاعدة
        PG20/1
        التسمية
        مصابيح PS 19W LongLife
        تصديق ECE
        نعم
        المجموعة
        LongLife EcoVision
        التقنية
        تقليدي
        نوع
        PS19W

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.25  كلغ
        الارتفاع
        12  سم
        الطول
        14.5  سم
        العرض
        12  سم

      • معلومات حول المنتج المغلف

        كمية الحزمة
        1
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للمحترفين)
        10
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        16.667  غ
        الارتفاع
        6.5  سم
        الطول
        3.5  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        9  غ
        العرض
        3.5  سم

      • معلومات الطلب

        رمز الطلب
        70046630
        إدخال الطلب
        12085LLC1

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        يدوم لفترة أطول

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