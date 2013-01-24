

تم تصنيع كل ميزة في Performer Ultimate بعناية للحصول على تجربة تنظيف ممتازة. وتكشف تقنية LED لإضاءة الأرضية عن أصغر حبة غبار لتتم إزالتها بضربة واحدة بفضل تصميمها الفريد المتعرّج من دون فرشاة.



تخلّص من أكثر من 99,9% من الغبار والمواد المثيرة للحساسية بفضل فلتر HEPA 13 واستمتع بسهولة الاستخدام القصوى التي تقدمها وحدة التحكم عن بعد المريحة.