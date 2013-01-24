مصطلحات البحث
أداء كامل.
تخلص سهل من الغبار.
تم تصنيع كل ميزة في Performer Ultimate بعناية للحصول على تجربة تنظيف ممتازة. وتكشف تقنية LED لإضاءة الأرضية عن أصغر حبة غبار لتتم إزالتها بضربة واحدة بفضل تصميمها الفريد المتعرّج من دون فرشاة.
تخلّص من أكثر من 99,9% من الغبار والمواد المثيرة للحساسية بفضل فلتر HEPA 13 واستمتع بسهولة الاستخدام القصوى التي تقدمها وحدة التحكم عن بعد المريحة.
أدخِل رقم الطراز للعثور على أكياس وفلاتر للهواء وفوهات وقطع غيار للمكنسة الكهربائية لديك من Philips:
يتميّز كل منتج برقم طراز فريد. يبدأ رقم الطراز عادة بأحرف تليها سلسلة من الأرقام، على سبيل المثال GC6440 أو 37PFL7403D/10 أو SA1300/02.
هناك بعض الطرق المختلفة التي يمكنك استخدامها لتحديد موقع رقم الطراز: