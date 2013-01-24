قوة شفط جليّة.
تكشف مكنسة Performer Ultimate عن الغبار المخفي.
مصطلحات البحث
قوة شفط جليّة.
تكشف مكنسة Performer Ultimate عن الغبار المخفي.
تكشف فوهة TriActive LED عن الغبار المخفي بفضل تقنية إضاءة الأرضية الحصرية. فالفوهة غير مزوّدة بفرش وتتميّز بسطح عريض وفريد من المطاط، لتستمتع بتجربة خالية من التشابك لمنع تطاير الشعر في الهواء. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك شكلها المسطّح بالوصول إلى أماكن أكثر.
يلتقط الفلتر أكثر من 99,9% من الغبار الناعم، الأمر الذي تعجز الفلاتر الأخرى عن القيام به، بحيث أنها تعيد توزيعه في الهواء الطلق في منزلك. يلتقط الفلتر جزيئات الغبار الصغيرة مثل غبار الطلع وعث الغبار التي تسبب عوارض الحساسية والربو.
تم تصميم كل ميزة من Performer Ultimate للحصول على تجربة التنظيف المثالية. فيكشف ضوء الأرضية LED عن الغبار الأنعم الذي يمكن إزالته بتمريرة واحدة بواسطة الفوهة المتعرجة وغير المزوّدة بفرش. أما فلتر HEPA 13 فيلتقط 99,9% من الغبار الناعم والمواد المسببة للحساسية، بينما يساعدك جهاز التحكم عن بعد المريح بإنجاز عملية التنظيف كاملة بسهولة قصوى.
Performer Ultimate. مصممة للأشخاص المهوسين بالنظافة.
تكشف فوهة TriActive LED الجديدة الغبار المخفي بفضل تقنية إضاءة الأرضية الحصرية.
إن الفرشاة غير مزوّدة بفرش وهي تتميّز بسطح عريض وفريد من المطاط، لتستمتع بتجربة خالية من التشابك لمنع تطاير الشعر في الهواء.
بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك شكلها المسطّح بالوصول إلى أماكن أكثر.
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Performer Ultimate
PowerPro Compact
FC8471/61
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Performer Ultimate
PowerPro Active
FC8631/61
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الأداء
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الفوهة
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