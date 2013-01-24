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NutriU app

    يبدأ الأكل الصحّي بوصفات غاية في السهولة مع مقلاة Airfryer.


    هل ترغب في الاستفادة القصوى من المقلاة الصحيّة Philips Airfryer؟ إذاً فأنت بحاجة إلى تطبيق NutriU المليء بأفضل الوصفات والنصائح والتوصيات من Airfryer. ابحث عن وصفتك المفضلة من ضمن مئات الوصفات عبر التطبيق وشارك ابتكارات الطبخ الخاصة بكِ واستلهم الأفكار والإبداعات من مجتمعنا وبمساعدة Airfryer.

     

    حمّل تطبيق NutriU واحصل على وصفات Airfryer السهلة.
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    استلهم من وصفات Airfryer السهلة للدجاج والبطاطا والبيتزا والخضروات وحتى الحلويات.

    شاهد ماذا يطبخ الآخرون

    شاهد ماذا يطبخ الآخرون

    1.6 مليون

    وصفة تم استعراضها

    762

    وصفة تم ابتكارها

    24 ألف

    طبّاخ جديد يمكنك متابعتهم

    حمّل تطبيق NutriU 
    جميع وصفات Airfryer المميزة في متناول يدك.

    Philips NutirU app
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