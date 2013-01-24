

هل لا زلت لا تمتلك مقلاة Airfryer من فيليبس حتى الآن؟ تلك المقلاة التي تمكّنك من تحضير أي وجبة تقريبًا - بدءاً من الدجاج المقلي والبطاطس المقلية وصولاً إلى الكعك والفطائر - مع القليل من الدهون بوقت وفوضى أقل.

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