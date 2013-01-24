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حمّل تطبيق NutriU واحصل على وصفات Airfryer السهلة.
استكشف المئات من الوصفات للقلي، والخبز، والتحميص والشواء.
ابحث عن مطبخك المفضل، وقت التحضير، ونوع الوجبة وأكثر من ذلك.
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الحصص 1 p
وقت التحضير 0 m
وقت الطهو: 60 m
طبق جانبي – 4 حصص 5 دقائق للتحضير + 25 دقيقة في المقلاة الهوائية Airfryer
الحصص 6 p
وقت التحضير 5 m
وقت الطهو: 25 m
الحصص 4 p
وقت التحضير 90 m
هل لا زلت لا تمتلك مقلاة Airfryer من فيليبس حتى الآن؟ تلك المقلاة التي تمكّنك من تحضير أي وجبة تقريبًا - بدءاً من الدجاج المقلي والبطاطس المقلية وصولاً إلى الكعك والفطائر - مع القليل من الدهون بوقت وفوضى أقل.
احصل على Airfryer الخاصة بك اليوم واستخدمها مع تطبيق NutriU للوصفات لتحضير أطباق لذيذة بطريقة سهلة وصحية.
هل لا زلت لا تمتلك مقلاة Airfryer من فيليبس حتى الآن؟ تلك المقلاة التي تمكّنك من تحضير أي وجبة تقريبًا - بدءاً من الدجاج المقلي والبطاطس المقلية وصولاً إلى الكعك والفطائر - مع القليل من الدهون بوقت وفوضى أقل.
احصل على Airfryer الخاصة بك اليوم واستخدمها مع تطبيق NutriU للوصفات لتحضير أطباق لذيذة بطريقة سهلة وصحية.