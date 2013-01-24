آلات تحضير الاسبريسو الصغيرة الحجم والأوتوماتيكية بالكامل مثالية للاستخدام اليومي. وبفضل مجموعة التخمير القابلة للإزالة، وتقنية AquaCare المدمجة، أصبح من السهل الاعتناء بالآلة وتنظيفها. عالم القهوة أصبح سهلاً.
مصطلحات البحث
أنظمة حليب مختلفة
مع جهاز صنع الرغوة التقليدي (panarello)، يمكنك صنع رغوة الحليب يدوياً من خلال وضع فوهة جهاز صنع الرغوة في الحليب. أما جهاز صنع الرغوة الأوتوماتيكي فيقوم بسحب الحليب عبر أنبوب خاص مباشرة من وعاء الحليب (مثلاً علبة الحليب أو إبريق الحليب المرفق) وصنع الرغوة أوتوماتيكياً.
مجموعة متنوعة من نكهات القهوة، تناسب جميع الأذواق
مع آلات تحضير القهوة الأوتوماتيكية بالكامل من فيليبس، يمكنك تحضير كوب القهوة المفضل لديك في أي وقت. وبحسب الطراز الموجود لديك، يمكنك بسهولة تعديل كل من قوة القهوة وكميتها، وكمية الحليب، ودرجة الحرارة، ودرجة الطحن. استمتع بلحظاتك الخاصة مع قهوتك المفضلة المحضرّة من حبوب القهوة المطحونة حديثاً والحليب الطازج.
فلتر الماء AquaClean
يضمن لك فلتر الماء AquaClean الحائز على براءة اختراع، ماءً صحياً ونقياً دون أي شوائب، ما يعني عدم الاضطرار إلى إزالة الترسبات الكلسية من آلة القهوة الأوتوماتيكية بالكامل لتحضير ما يصل إلى 5,000 كوب*. وإضافة إلى ذلك، وبفضل الماء المفلتر، يمكنك تحضير النوعية الأفضل من القهوة.
*With 8 filter changes. Change interval depends on beverage selection and number of rinsing and cleaning processes.
مطحنة مصنوعة 100% من السيراميك
على عكس مطاحن الستانلس ستيل التجارية، فإن المطاحن مصنوعة 100% من السيراميك النقي، وهي صلبة ودقيقة للغاية، بحيث يمكن تعديل درجة الطحن بشكل فردي للحصول على النكهة الأقوى.
نظافة أكيدة بفضل مجموعة التخمير القابلة للإزالة
إن مجموعة التخمير هي العنصر الأساسي لأي آلة تحضير قهوة أوتوماتيكية بالكامل، ويجب تنظيفها بانتظام. تتيح لك مجموعة التخمير القابلة للإزالة الوصول بسلاسة إلى داخل الآلة وتنظيفها بسهولة عن طريق شطفها تحت الماء الجاري.