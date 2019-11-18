يتألف نظام xenon من لمبة إضاءة ووحدة أساسية ووحدة ثقل. يوفر نظام xenon عادة 3200 لومن ± 10% وحرارة لون تتراوح ما بين 4100 و5000 كيلفن تقريبًا، بحسب نوع لمبة الإضاءة. عند الإضاءة، يصدر ضوء أزرق قوي لمدة ثانيتَين إلى 5 ثوانٍ تقريبًا ويتحول تدريجيًا إلى لون أكثر بياضًا.
تُعد لمبات ومصابيح الأمامية Xenon أنظمة مثالية في ما يتعلق بكمية الضوء. إذا كنت ترغب في ترقية لمبات xenon، فيمكنك التبديل إلى لمبات Xenon X-tremeVision من الجيل الثاني من Philips التي توفر رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 150% أو أكثر*.
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