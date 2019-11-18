مصطلحات البحث

AR
EN
1

اكتشف لمبات السيارات Xenon التي نقدّمها

اختبر المزيد من الإضاءة

    هل سمعت من قبل بلمبات المصابيح الأمامية xenon؟ لماذا تصدر لمبات المصابيح الأمامية xenon ضوءًا أكثر بياضًا من لمبات الهالوجين؟

    يتألف نظام xenon من لمبة إضاءة ووحدة أساسية ووحدة ثقل. يوفر نظام xenon عادة 3200 لومن ± 10% وحرارة لون تتراوح ما بين 4100 و5000 كيلفن تقريبًا، بحسب نوع لمبة الإضاءة. عند الإضاءة، يصدر ضوء أزرق قوي لمدة ثانيتَين إلى 5 ثوانٍ تقريبًا ويتحول تدريجيًا إلى لون أكثر بياضًا.

    تُعد لمبات ومصابيح الأمامية Xenon أنظمة مثالية في ما يتعلق بكمية الضوء. إذا كنت ترغب في ترقية لمبات xenon، فيمكنك التبديل إلى لمبات Xenon X-tremeVision من الجيل الثاني من Philips التي توفر رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 150% أو أكثر*.

    يمكنك التواصل مع أي من موزّعينا وكراجاتنا وبائعي التجزئة المعتمدين للحصول على لمبات المصابيح الأمامية Xenon من Philips الخاصة بك اليوم!
    * مقارنة بالمعيار القانوني الأدنى (باستثناء لمبات D2R التي توفر رؤية أفضل بنسبة 20%).
    انتقل إلى الكتالوج
      • تسليط ضوء زاهٍ وقوي

        ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

        أقر بذلك
      • ضوء ذو قوة ولون شبيهَين بضوء النهار

        ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

        أقر بذلك
      • فترة استهلاك طويلة جدًا

        ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

        أقر بذلك
      • استهلاك منخفض للطاقة

        ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

        أقر بذلك

      فوائد Xenon‏ 

      رمز "أداء البصري"
      رمز "ضوء أبيض قوي"
      رمز "تصميم ذكي"
      رمز "فترة استهلاك أطول"
      رمز "يسمح باستخدامها على الطريق"
      رمز "تقنية مبتكرة"
      رمز "تقنية إمالة قوس النور"
      رمز "جودة فائقة"

      العثور على لمبات المصابيح الأمامية xenon المناسبة لسيارتك

      أدوات مفيدة تساعدك على الاختيار الصحيح

      سائق
      Xenon X-tremeVision gen2 قياسية
      مثالية للاستبدال 
      Xenon Vision
      Xenon Vision‏ 
      استمتع بممارسة شغفك
      Xenon White Vision من الجيل الثاني
      Xenon WhiteVision gen2
      اختبر المزيد من الإضاءة
      Xenon X-treme Vision من الجيل الثاني
      Xenon X-tremeVision gen2
      السطوع
      قياسية
      لغاية 120%* 
      لغاية 150%* 
      لون الضوء
      لغاية 4300 كيلفن
      لغاية ‏5000 كيلفن
      لغاية 4800 كيلفن
      مجموعة المصابيح الأمامية 
      D1S، ‏D1R،‏ D2S،‏ D2R، ‏D3S، ‏D3R،‏ D4S،‏ D4R،‏ D5S
      D1S، ‏D2S، ‏D2R، ‏D3S
      D1S، ‏D2S، ‏D2R، ‏D3S، ‏D4S
      انتقل إلى الكتالوج
      انتقل إلى الكتالوج
      انتقل إلى الكتالوج
      *مقارنة بالمعيار القانوني الأدنى (باستثناء لمبات D2R التي توفر رؤية أفضل بنسبة 20%)
      Xenon WhiteVision gen2 قياسية

      لمَ يجب شراء لمبات أصلية من Philips لسيارتك؟ 

      شهادة أصالة-لمَ يجب اختيار لمبات أصلية فقط؟
      شهادة أصالة-لمَ يجب اختيار لمبات أصلية فقط؟
      شهادة أصالة - لمَ يجب شراء لمبات أصلية لسيارتك؟ (الجزء الأول)
      لمَ يجب شراء لمبات أصلية لسيارتك؟ (الجزء الأول)
      شهادة أصالة - لمَ يجب شراء لمبات أصلية لسيارتك؟ (الجزء الثاني)
      شهادة أصالة - لمَ يجب شراء لمبات أصلية لسيارتك؟ (الجزء الثاني)
      شهادة أصالة - لمَ يجب شراء لمبات أصلية لسيارتك؟ (الجزء الثالث)
      لمَ يجب شراء لمبات أصلية لسيارتك؟ (الجزء الثالث)
      انقر هنا لرؤية المزيد

      اكتشف المزيد

      دعم للمركبات والسيارات

      دعم للمركبات والسيارات

      هل تحتاج إلى مصابيح أمامية من Philips بديلة لسيارتك؟
      مكان الشراء

      مكان الشراء

      اشترِ منتجات السيارات من Philips على الإنترنت أو من المتجر القريب منك
      مقالات عن السيارات

      مقالات عن السيارات

      من خلال المقالات التي نقدّمها Philips اعرف المزيد عن التقنية والابتكار والحلول في مجال الإضاءة المخصصة للسيارات من

      ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

      أقر بذلك

      ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

      أقر بذلك

      لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.