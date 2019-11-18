رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 150% أو أكثر*



تم تصميم لمبات Xenon X-tremeVision من الجيل الثاني بتقنية Xenon من Philips للحصول على أداء فائق. تنتج لمبات X-tremeVision من الجيل الثاني شعاعًا أطول ورؤية أفضل بنسبة تصل إلى 150%*، فضلاً عن أنها تساعدك في رؤية العوائق في وقت مبكر أكثر والتفاعل في الوقت المناسب. بفضل الرؤية المحيطية المحسّنة، ستلاحظ المخاطر الموجودة على جانب الطريق بشكل أفضل، مثل المشاة أو التقاطعات على طريقك. تضيء المصابيح الأمامية هذه كل المطبّات والمنعطفات والمخاطر الموجودة على الطريق، فترضي بذلك السائقين وظروف القيادة الأكثر تطلبًا.