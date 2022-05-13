تمكّن من رؤية الطريق بشكل أوضح مع ضوء أكثر سطوعًا لغاية 350%**
انعكاس ضوء أبيض بارد لغاية 5800 كلفن
فترة استهلاك تصل إلى 5000 ساعة من لمبة ذات أداء فائق
Ultinon Pro9100 من Philips
مصباح LED متطور لمحبّي قيادة السيارات
يتخطى الجيل التالي المذهل من مجموعة Ultinon Pro9100 LED من Philips حدود الضوء من جديد، فيقدم أداءً يضاهي مستوى صانعي المعدّات الأصلية في مجال السيارات. تأتي هذه المصابيح مزوّدة برقاقات TopContact LED الحصرية من Lumileds*، وهي لا تتوفر عادة إلا لشركات تصنيع السيارات، فتتميّز باتّساق محسن وأداء أكثر سطوعًا لغاية 350%** وضوء أبيض بارد لتوفير رؤية أوضح.
يتخطى الجيل التالي المذهل من مجموعة Ultinon Pro9100 LED من Philips حدود الضوء من جديد، فيقدم أداءً يضاهي مستوى صانعي المعدّات الأصلية في مجال السيارات. تأتي هذه المصابيح مزوّدة برقاقات TopContact LED الحصرية من Lumileds*، وهي لا تتوفر عادة إلا لشركات تصنيع السيارات، فتتميّز باتّساق محسن وأداء أكثر سطوعًا لغاية 350%** وضوء أبيض بارد لتوفير رؤية أوضح.
*مصابيح Altilon SMD LED من Lumileds لنوعَي HL-[≈H1] وHL-[≈H3]
**مقارنةً بالمعيار القانوني الأدنى للمبات الهالوجين
تضيء مصابيح القيادة الرئيسية مسافة طويلة من الطريق والسيارات أمامك.
تضيء مصابيح القيادة الرئيسية مسافة طويلة من الطريق والسيارات أمامك.
إضاءة الطريقة مباشرة بالقرب من السيارة، مهم للقيادة الآمنة في الظروف الضبابية.
إضاءة الطريقة مباشرة بالقرب من السيارة، مهم للقيادة الآمنة في الظروف الضبابية.
ضمان المنتج لسنتين + ضمان ممدد لمدة 3 سنوات
ضمان المنتج لسنتين + ضمان ممدد لمدة 3 سنوات
رقاقات TopContact LED الحصرية من Lumileds*
توفر رقاقات LED الفريدة هذه من صانعي المعدّات الأصلية اتساقًا ضوئيًا محسنًا وتتميّز بلون الإضاءة المثالي لرؤية أوضح
أنظمة إدارة الحرارة AirFlux+ وAirBoost وAirCool**
لتحويل الحرارة بعيدًا عن المكونات الحساسة في المصباح التي تسمح باستهلاك اللمبة لفترة أطول
توفير أفضل شعاع قابل للاستخدام ونمط خالٍ من التوهج
إن اللمبات مصنّفة وفقًا للمعيار IP، للإشارة إلى أنها مقاومة لدخول الغبار ومزوّدة بحماية من طرطشة المياه، وهي مضمونة أيضًا بأنها متوافقة مع EMI حول التداخل الكهرومغناطيسي
*مصابيح Altilon SMD LED من Lumileds لنوعَي HL-[≈H1] وHL-[≈H3]
***تفضّل بزيارة Philips.com/LED-bulbs لمزيد من التفاصيل حول أنظمة تبريد لمبات LED
LUM11258U91X2
LUM11336U91X2
LUM11342U91X2
LUM11972U91X2
LUM11362U91X2
LUM11012U91X2
LUM11005U91X2
LUM11362U91X2
LUM11366U91X2
يتميّز كل نوع سيارات تقريبًا بنوع مأخذ مختلف لمصابيح الهالوجين. عند استبدال لمبات الهالوجين بمصابيح LED، قد تحتاج إلى حلقة توصيل وCANbus لتثبيت لمبات LED بإحكام داخل المصباح الأمامي والتغلّب على كل التحدّيات مثل الوميض أو الأضواء الخافتة.
يتميّز كل نوع سيارات تقريبًا بنوع مأخذ مختلف لمصابيح الهالوجين. عند استبدال لمبات الهالوجين بمصابيح LED، قد تحتاج إلى حلقة توصيل وCANbus لتثبيت لمبات LED بإحكام داخل المصباح الأمامي والتغلّب على كل التحدّيات مثل الوميض أو الأضواء الخافتة.
*تأتي كل لمبات LED المحسّنة من Philips مزوّدة بحلقة وسطى واحدة.
أدوات مفيدة تساعدك على
الاختيار الصحيح
أدوات مفيدة تساعدك على
اكتشف لمبات المصابيح الأمامية LED من Philips واختبر لمبات LED التي تناسب احتياجاتك
اكتشف لمبات المصابيح الأمامية LED من Philips واختبر لمبات LED التي تناسب احتياجاتك
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