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    Ultinon Pro9100 من Philips

    مصباح LED متطور لمحبّي قيادة السيارات

     

    يتخطى الجيل التالي المذهل من مجموعة Ultinon Pro9100 LED من Philips حدود الضوء من جديد، فيقدم أداءً يضاهي مستوى صانعي المعدّات الأصلية في مجال السيارات. تأتي هذه المصابيح مزوّدة برقاقات TopContact LED الحصرية من Lumileds*، وهي لا تتوفر عادة إلا لشركات تصنيع السيارات، فتتميّز باتّساق محسن وأداء أكثر سطوعًا لغاية 350%** وضوء أبيض بارد لتوفير رؤية أوضح.

    Ultinon Pro9100 من Philips على الطريق
    رمز الرؤية الفائقة

    تمكّن من رؤية الطريق بشكل أوضح مع ضوء أكثر سطوعًا لغاية 350%**

    رمز الأبيض البارد

    انعكاس ضوء أبيض بارد لغاية 5800 كلفن

    رمز فترة الاستهلاك الفائقة

    فترة استهلاك تصل إلى 5000 ساعة من لمبة ذات أداء فائق

    *مصابيح Altilon SMD LED من Lumileds لنوعَي HL-[≈H1] وHL-[≈H3]
    **مقارنةً بالمعيار القانوني الأدنى للمبات الهالوجين

    اكتشف مجموعة Ultinon Pro9100 من Philips

    u91 منتج h7

    لمبات المصابيح الأمامية بشعاع منخفض ومرتفع

     

    تضيء مصابيح القيادة الرئيسية مسافة طويلة من الطريق والسيارات أمامك.

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    u51 منتج h7

    لمبات ضوء الضباب الأمامية

     

    إضاءة الطريقة مباشرة بالقرب من السيارة، مهم للقيادة الآمنة في الظروف الضبابية.

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    رمز الضمان لمدة 3 سنوات

    ضمان المنتج

     

    ضمان المنتج لسنتين + ضمان ممدد لمدة 3 سنوات

    تسجيل الضمان الممدد الخاص بك

    اختبر الابتكار التقني الحصري لمحبّي قيادة السيارات

    رمز رقاقات Led

    رقاقات TopContact LED الحصرية من Lumileds*
    توفر رقاقات LED الفريدة هذه من صانعي المعدّات الأصلية اتساقًا ضوئيًا محسنًا وتتميّز بلون الإضاءة المثالي لرؤية أوضح

    رمز التبريد الذكي

    أنظمة إدارة الحرارة AirFlux+‎ وAirBoost وAirCool**

    لتحويل الحرارة بعيدًا عن المكونات الحساسة في المصباح التي تسمح باستهلاك اللمبة لفترة أطول

    رمز تقنية Safe beam

    تقنية SafeBeam


    توفير أفضل شعاع قابل للاستخدام ونمط خالٍ من التوهج

    رمز الحماية من الصدمات

    مصنّفة وفقًا لمعيار IP ومتوافقة مع EMI


    إن اللمبات مصنّفة وفقًا للمعيار IP، للإشارة إلى أنها مقاومة لدخول الغبار ومزوّدة بحماية من طرطشة المياه، وهي مضمونة أيضًا بأنها متوافقة مع EMI حول التداخل الكهرومغناطيسي

    Ultinon Pro9100 من Philips

    *مصابيح Altilon SMD LED من Lumileds لنوعَي HL-[≈H1] وHL-[≈H3]
    ***تفضّل بزيارة Philips.com/LED-bulbs لمزيد من التفاصيل حول أنظمة تبريد لمبات LED

    العثور على أفضل لمبة LED للمصابيح الأمامية
    الخاصة بسيارتك

    لمبات المصابيح الأمامية بشعاع منخفض ومرتفع

    لمبات ضوء الضباب الأمامية

    ملحقات لمبات المصابيح الأمامية LED

     

    يتميّز كل نوع سيارات تقريبًا بنوع مأخذ مختلف لمصابيح الهالوجين. عند استبدال لمبات الهالوجين بمصابيح LED، قد تحتاج إلى حلقة توصيل وCANbus لتثبيت لمبات LED بإحكام داخل المصباح الأمامي والتغلّب على كل التحدّيات مثل الوميض أو الأضواء الخافتة.

    Type A
    Type A
    Type D
    Type D
    Type E
    Type E
    Type H
    Type H
    Type I
    Type I
    Type K
    Type K
    Type N
    Type N
    Type P
    Type P

    تأكد من شراء حلقة الموصل المناسبة و CANbus لطراز سيارتك

    *تأتي كل لمبات LED المحسّنة من Philips مزوّدة بحلقة وسطى واحدة.

    Ultinon Pro9100 قياسية

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    حول لمبات المصابيح الأمامية LED من Philips‏

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    اكتشف لمبات المصابيح الأمامية LED من Philips واختبر لمبات LED التي تناسب احتياجاتك

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    Ultinon Pro9100 من Philips

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    مقالات عن السيارات

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