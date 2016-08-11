مصباح LED متطور لمحبّي قيادة السيارات.
تحدد لمبات Ultinon Pro9000 من Philips معيارًا جديدًا للمبات LED المعدّلة. فهي توفر ضوءًا أكثر سطوعًا لغاية 250%* وأكثر بياضًا لأعلى مستوى من الأداء، وتقدّم تصميمًا صغيرًا لتركيبها بسهولة في معظم السيارات.
مصطلحات البحث
مصباح LED متطور لمحبّي قيادة السيارات.
تحدد لمبات Ultinon Pro9000 من Philips معيارًا جديدًا للمبات LED المعدّلة. فهي توفر ضوءًا أكثر سطوعًا لغاية 250%* وأكثر بياضًا لأعلى مستوى من الأداء، وتقدّم تصميمًا صغيرًا لتركيبها بسهولة في معظم السيارات.
مصابيح TopContact LED، ابتكار من Lumileds، يستخدمها صانعو المعدّات الأصلية.
متوفرة في سوق قطع غيار السيارات مع لمبات Ultinon Pro9000، وتستخدمها حصريًا شركة Lumileds في سوق قطع غيار السيارات.
*إن صورة لمبة LED تمثّل طراز Ultinon Pro9000
**تم تضمين CANbus لإصلاح الأضواء من Philips مباشرة في اللمبات التي نقدّمها من الجيل التالي (Ultinon Pro5000 وUltinon Pro9000) لمنع الوميض. ما من حاجة إلى ملحقات إضافية! في بعض الحالات النادرة، قد تظهر الحاجة إلى CANbus إضافي لإزالة تأثير الوميض بالكامل. تجدر الإشارة إلى أن محوّل CANbus منفصل ما زال ضروريًا لمنع خطأ غير دقيق في لوحة القيادة.
|
|
الهالوجين
|
Ultinon Essential LED
|
Ultinon Pro5000 LED
|
Ultinon Pro9000 LED
|
السطوع
|
قياسية
|
سطوع إضافي
|
لغاية 160%*
|
لغاية 250%*
|
لون الضوء
|
لغاية 3200 كلفن
|
لغاية 6500 كلفن
|
حتى 5800 كيلفن
|
حتى 5800 كيلفن
|
فترة الاستهلاك
|
لغاية 600 ساعة
|
لغاية 1500 ساعة
|
لغاية 3,000 ساعة
|
حتى 5000 ساعة
|
الضمان
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|
سنتان
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ضمان لمدة سنتين + ضمان ممدد لسنة واحدة**
|
ضمان لمدة سنتين + ضمان ممدد لمدة 3 سنوات**
|
متوفرة في
|
|
[≈H1]، [≈H3]، [≈H4]، [≈H7]، [≈H11]، [≈H8/H11/H16]، [≈HIR2]،[≈HB3/HB4]
|
[≈H1]، [≈H3]، [≈H4]، [≈H7]، [≈H11]، [≈H8/H11/H16]، [≈HIR2]،[≈HB3/HB4]
|
[≈H1]، [≈H3]، [≈H4]، [≈H7]، [≈H11]، [≈H8/H11/H16]، [≈HIR2]،[≈HB3/HB4]
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لا يُسمح باستخدام المصابيح على الطرقات العامة.
* مقارنة بأدنى معيار قانوني للمبات الهالوجين. لغاية +200% لأنواع Ultinon Pro9000 HL [H1] و[H3].
** للحصول على ضمان ممدد (لمدة سنة/3 سنوات إضافية) للمبات المصابيح الأمامية من Philips، يُرجى التواصل مع مركز الاتصال التابع لنا لتسجيلها.
اكتشف السبب الذي يجعل مصابيح Ultinon Pro9000 من Philips تحدد معيارًا جديدًا للمبات LED المعدّلة بفضل تقنيتها الجديدة.
إن مجموعات LED الجديدة والشّيقة من Philips تتخطى حدود الضوء من جديد، فتقدّم أداءً على مستوى صانعي المعدّات الأصلية في مجال السيارات.
يتميّز شعاع ضوء لمبات Ultinon Pro9000 LED من Philips بأداء عالٍ، ما يساعدك في تحديد الحالات الخطيرة بشكل أسرع والحفاظ على التحكّم المثالي بسيارتك، بغض النظر عن حالات الطريق التي تقود عليها.
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