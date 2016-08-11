*إن صورة لمبة LED تمثّل طراز Ultinon Pro9000

**تم تضمين CANbus لإصلاح الأضواء من Philips مباشرة في اللمبات التي نقدّمها من الجيل التالي (Ultinon Pro5000 وUltinon Pro9000) لمنع الوميض. ما من حاجة إلى ملحقات إضافية! في بعض الحالات النادرة، قد تظهر الحاجة إلى CANbus إضافي لإزالة تأثير الوميض بالكامل. تجدر الإشارة إلى أن محوّل CANbus منفصل ما زال ضروريًا لمنع خطأ غير دقيق في لوحة القيادة.