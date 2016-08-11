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مصابيح السيارة
    Ultinon Pro9000 LED

    تقنية LED

    Ultinon Pro9000 LED

    LED

    أداء أصلي للسيارات مع مصباح LED


    مصباح LED متطور لمحبّي قيادة السيارات.

    تحدد لمبات Ultinon Pro9000 من Philips معيارًا جديدًا للمبات LED المعدّلة. فهي توفر ضوءًا أكثر سطوعًا لغاية 250%* وأكثر بياضًا لأعلى مستوى من الأداء، وتقدّم تصميمًا صغيرًا لتركيبها بسهولة في معظم السيارات.
    Ultinon Pro9000 LED

    أداء صانعي المعدّات الأصلية مع مصابيح Lumileds TopContact LED


    مصابيح TopContact LED، ابتكار من Lumileds، يستخدمها صانعو المعدّات الأصلية.

    متوفرة في سوق قطع غيار السيارات مع لمبات Ultinon Pro9000، وتستخدمها حصريًا شركة Lumileds في سوق قطع غيار السيارات.

    ضوء أكثر سطوعًا حتى +250%*


    توفر ضوءًا متسقًا وأكثر سطوعًا لغاية 250% على الطريق مقارنةً بالحد الأدنى القانوني للمبات الهالوجين. ويتيح نطاقها المثالي رؤية أوضح لإشارات السير. تمكّن من الرؤية لمسافة أبعد، والتفاعل بشكل أسرع!

    مظهر أبيض أنيق مع حرارة لون تصل إلى 5800 كلفن


    لقد اختار صانعو المعدّات الأصلية حرارة لون 5800 كلفن بهدف تعزيز راحة العينين إلى أقصى حد أثناء القيادة في الليل. ويخفف ذلك من التعب وخطر إجهاد العين، للاستمتاع بتجربة قيادة أكثر أمانًا ومتعة في الظلام.

    اختبر قوة مصباح Ultinon Pro9000 LED
    فترة استهلاك أطول

    فترة استهلاك أطول لغاية 5000 ساعة


    تبدد هذه التقنية الحرارة من اللمبة وتمدّد فترة استهلاكها بشكل ملفت لغاية 5000 ساعة. ويضمن أيضًا نظام التبريد الذكي الحصول على إخراج ضوء متّسق.
    تقنية الشعاع الآمن

    تقنية الشعاع الآمن من Philips


    بفضل موضع رقاقات LED المثالي في لمبات Ultinon Pro9000 من Philips، يستطيع السائقون تسليط الضوء بالضبط على المكان الذي يريدونه على الطريق من دون إبهار السيارات القادمة.
    توافق عالٍ

    توافق عالٍ


    لا تحتاج لمبات Ultinon9000 من Philips إلى محولات إضافية لإزالة الوميض في معظم السيارات. فهي تعمل على الفور مع النظام الكهربائي المتوفر في السيارة، فتُصدر شعاع ضوء وحرارة لون متّسقَين.
    *مقارنة بالمعيار القانوني الأدنى

    ما الذي يجعل لمبات المصابيح الأمامية LED من Philips فريدة من نوعها؟

    النقاط الفريدة التي تميّز Ultinon Pro9000 LED

    *إن صورة لمبة LED تمثّل طراز Ultinon Pro9000

    **تم تضمين CANbus لإصلاح الأضواء من Philips مباشرة في اللمبات التي نقدّمها من الجيل التالي (Ultinon Pro5000 وUltinon Pro9000) لمنع الوميض. ما من حاجة إلى ملحقات إضافية! في بعض الحالات النادرة، قد تظهر الحاجة إلى CANbus إضافي لإزالة تأثير الوميض بالكامل. تجدر الإشارة إلى أن محوّل CANbus منفصل ما زال ضروريًا لمنع خطأ غير دقيق في لوحة القيادة.
    Ultinon Pro9000 LED هالوجين قياسية
    *صورة لأغراض التوضيح فقط.

    اكتشف مجموعات ‏LED التي تقدّمها
    placeholder
    الهالوجين
    Ultinon Essential LED
    Ultinon Essential LED
    حزمة Ultinon Pro5000 LED
    Ultinon Pro5000 LED
    حزمة Ultinon Pro9000 LED
    Ultinon Pro9000 LED
    السطوع
    قياسية
    سطوع إضافي
    لغاية 160%*
    لغاية 250%*
    لون الضوء
    لغاية 3200 كلفن
    لغاية 6500 كلفن
    حتى 5800 كيلفن
    حتى 5800 كيلفن
    فترة الاستهلاك
    لغاية 600 ساعة
    لغاية 1500 ساعة
    لغاية 3,000 ساعة
    حتى 5000 ساعة
    الضمان
    سنتان
    ضمان لمدة سنتين + ضمان ممدد لسنة واحدة**
    ضمان لمدة سنتين + ضمان ممدد لمدة 3 سنوات**
    متوفرة في
    [≈H1]،‏ [≈H3]،‏ [≈H4]،‏ [≈H7]،‏ [≈H11]‏، [≈H8/H11/H16]،‏ [≈HIR2]،‏[≈HB3/HB4]
    [≈H1]،‏ [≈H3]،‏ ‏ [≈H4]،‏ [≈H7]،‏ [≈H11]‏، [≈H8/H11/H16]،‏ [≈HIR2]،‏[≈HB3/HB4]
    [≈H1]،‏ [≈H3]،‏ ‏ [≈H4]،‏ [≈H7]،‏ [≈H11]‏، [≈H8/H11/H16]،‏ [≈HIR2]،‏[≈HB3/HB4]
    عرض كل المنتجات
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    عرض كل المنتجات
    ECE R37
    تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن استخدام أضواء LED المعدّلة يتطابق ويمتثل للمتطلبات القانونية المحلية المطّبقة والمرعية الإجراء

    لا يُسمح باستخدام المصابيح على الطرقات العامة.

    * مقارنة بأدنى معيار قانوني للمبات الهالوجين. لغاية +200% لأنواع Ultinon Pro9000 HL [H1]‎ و[H3].
    ** للحصول على ضمان ممدد (لمدة سنة/3 سنوات إضافية) للمبات المصابيح الأمامية من Philips، يُرجى التواصل مع مركز الاتصال التابع لنا لتسجيلها.

    Philips Ultinon Pro9000 LED

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    حزمة Ultinon Pro9000 LED

    اكتشف أنواع المنتجات Ultinon Pro9000 LED من Philips

    لمبات المصابيح الأمامية بشعاع منخفض ومرتفع

    H1
    [≈H1]
    H3
    [≈H3]
    H4
    [≈H4]
    H7
    [≈H7]
    H11
    [≈H11]
    HIR2
    [≈HIR2]
    HB3، ‏HB4
    [≈HB3/HB4]

    لمبة مصابيح الضباب

    H11
    [≈H11]
    H8،‏ H11،‏ H16
    [≈H8/H11/H16]

    اختبر قوة Ultinon Pro9000 LED

    اختبر قوة Ultinon Pro9000 LED

    تقدّم لمبات المصابيح الأمامية الجديدة Ultinon Pro9000 من Philips الرؤية الاستثنائية التي تحتاج إليها أثناء القيادة.
    جودة المعدات الأصلية

    تطورات تقنية باهرة

     

    اكتشف السبب الذي يجعل مصابيح Ultinon Pro9000 من Philips تحدد معيارًا جديدًا للمبات LED المعدّلة بفضل تقنيتها الجديدة.
    تطورات تقنية باهرة

    الابتكارات في عالم LED

     

    إن مجموعات LED الجديدة والشّيقة من Philips تتخطى حدود الضوء من جديد، فتقدّم أداءً على مستوى صانعي المعدّات الأصلية في مجال السيارات.
    • تبديل العرض

    يتميّز شعاع ضوء لمبات Ultinon Pro9000 LED من Philips بأداء عالٍ، ما يساعدك في تحديد الحالات الخطيرة بشكل أسرع والحفاظ على التحكّم المثالي بسيارتك، بغض النظر عن حالات الطريق التي تقود عليها.

     

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    أقر بذلك

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