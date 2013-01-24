تأثيرات ضوئية خاصة بالحفلات. أشعل الحماس على وقع الموسيقى

تأثيرات ضوئية خاصة بالحفلات ليتراقص الجميع على أنغام الموسيقى! بالإضافة إلى ذلك، تنبض حلقة الأضواء الملوّنة المتوفرة على مكبر الصوت على إيقاع الموسيقى، كما تتوفر أربعة أوضاع إضاءة للاختيار من بينها. يلبّي مكبر الصوت هذا كل احتياجاتك، بغض النظر عن أسلوبك في الحفلات.