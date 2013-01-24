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مكبر صوت بتقنية Bluetooth مخصص للحفلات

TAX3206/98
التصنيف الإجمالي / 5
  • أشعل الحماس على وقع الإيقاع أشعل الحماس على وقع الإيقاع أشعل الحماس على وقع الإيقاع
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    مكبر صوت بتقنية Bluetooth مخصص للحفلات

    TAX3206/98
    التصنيف الإجمالي / 5

    أشعل الحماس على وقع الإيقاع

    انقل حفلتك إلى أي مكان تريده مع مكبر الصوت الكبير والمحمول هذا. أثناء العزف على الغيتار أو تشغيل النغمات أو استخدام الميكروفون، تنبض أضواء ملونة ووامضة على مكبر الصوت! يسهّل مقبض الحمل نقل مكبر الصوت. إكتشف كلّ المميزات

    مكبر صوت بتقنية Bluetooth مخصص للحفلات

    أشعل الحماس على وقع الإيقاع

    انقل حفلتك إلى أي مكان تريده مع مكبر الصوت الكبير والمحمول هذا. أثناء العزف على الغيتار أو تشغيل النغمات أو استخدام الميكروفون، تنبض أضواء ملونة ووامضة على مكبر الصوت! يسهّل مقبض الحمل نقل مكبر الصوت. إكتشف كلّ المميزات

    أشعل الحماس على وقع الإيقاع

    انقل حفلتك إلى أي مكان تريده مع مكبر الصوت الكبير والمحمول هذا. أثناء العزف على الغيتار أو تشغيل النغمات أو استخدام الميكروفون، تنبض أضواء ملونة ووامضة على مكبر الصوت! يسهّل مقبض الحمل نقل مكبر الصوت. إكتشف كلّ المميزات

    مكبر صوت بتقنية Bluetooth مخصص للحفلات

    أشعل الحماس على وقع الإيقاع

    انقل حفلتك إلى أي مكان تريده مع مكبر الصوت الكبير والمحمول هذا. أثناء العزف على الغيتار أو تشغيل النغمات أو استخدام الميكروفون، تنبض أضواء ملونة ووامضة على مكبر الصوت! يسهّل مقبض الحمل نقل مكبر الصوت. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل أنظمة الصوت المنزلية

      أشعل الحماس على وقع الإيقاع

      • ضوء وضوء وامض لمكبر الصوت
      • إدخالان للميكروفون والغيتار
      • وظائف خاصة للكاريوكي

      صوت جهير عميق. وقت تشغيل يبلغ 14 ساعة

      يتميّز مكبر الصوت هذا المخصص للكاريوكي بصوت قوي وجهير مدوٍّ، ليملأ أرجاء الغرفة بإيقاع الموسيقى. تسمح لك البطارية المضمّنة بالاستمتاع بحفلة صاخبة في الخارج، مع وقت تشغيل يصل إلى 14 ساعة بعد عملية شحن واحدة.

      تأثيرات ضوئية خاصة بالحفلات. أشعل الحماس على وقع الموسيقى

      تأثيرات ضوئية خاصة بالحفلات ليتراقص الجميع على أنغام الموسيقى! بالإضافة إلى ذلك، تنبض حلقة الأضواء الملوّنة المتوفرة على مكبر الصوت على إيقاع الموسيقى، كما تتوفر أربعة أوضاع إضاءة للاختيار من بينها. يلبّي مكبر الصوت هذا كل احتياجاتك، بغض النظر عن أسلوبك في الحفلات.

      إدخالان للميكروفون والغيتار. تأثيرات الكاريوكي

      يسمح لك إدخال الميكروفون (6,3 مم) بالارتقاء بالحفلة إلى المستوى التالي. يتوفر أيضًا إدخال للغيتار لتتمكّن من الغناء أثناء العزف على الغيتار بطريقة منفردة! يحتوي مكبر الصوت على عناصر تحكم بمستوى الصوت منفردة للغيتار والميكروفون. يمكنك تغيير صوتك وخفت الأصوات الغنائية وإضافة تأثيرات الصدى أيضًا.

      كل نغماتك. Bluetooth، إدخال الصوت، والمزيد غير ذلك

      تمكّن من بث قوائم التشغيل عبر Bluetooth. كذلك، يمكنك توصيل مصادر أخرى عبر إدخال الصوت أو USB، أو توصيل مكبر الصوت بمكبر صوت آخر، أو مضخم صوت باستخدام مأخذ الإخراج. تسمح لك المفاتيح الدوارة على مكبر الصوت بتحديد المصدر أو حتى موالفة الجهير والطنين الثلاثي.

      مستعد لأي شيء

      تسمح المسكة والبطارية المضمّنتَين بتشغيل الموسيقى في أي مكان. اصطحب الأجواء الحماسية إلى منزل صديقك أو ضَع مكبر الصوت في ملعب كرة السلة. كذلك، يمكنك تخطي الأغاني ورفع مستوى الصوت مباشرة من مكبر الصوت.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        قوة الإخراج
        80 واط (الحد الأقصى)
        قوة الإخراج (RMS)
        40 واط على 1% THD
        الاستجابة للتردد
        50 هرتز - 20 كيلوهرتز -12 ديسيبل
        تحسين الصوت
        • التحكم بالطنين الثلاثي والجهير
        • كاريوكي

      • السماعة

        عدد قنوات الصوت
        أحادي
        مكبر صوت عالي التردد
        بوصتان x‏ 2
        مضخم
        8 بوصات

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الميكروفون
        عدد واحد‏ (6,3 مم مع تحكّم بمستوى الصوت)
        إدخال الغيتار
        عدد واحد‏ (6,3 مم مع تحكّم بمستوى الصوت)
        USB
        نعم (تشغيل، شحن وقراءة، خدمة)
        مدخل خط
        عدد واحد (‏3,5 مم)
        مخرج خط
        عدد واحد (‏3,5 مم)
        إصدار Bluetooth
        5.0
        ملفات تعريف Bluetooth
        • صيغة البث: SBC
        • بث الموسيقى (A2DP)
        • التشغيل/التحكّم بمستوى الصوت: AVRCP
        • دعم الإقران المتعدد

      • تنسيقات الصوت المعتمدة

        Bluetooth
        SBC
        USB
        • MP3
        • WAV
        • WMA
        • FLAC

      • الراحة

        التحكم في شدة الصوت
        زر تبديل لمسي
        كاريوكي
        • التحكم بصدى الصوت
        • مستوى صوت الميكروفون
        • خفت الصوت
        • تغيير الصوت
        التحكّم بالغيتار
        نعم

      • شاشة عرض

        نوع شاشة العرض
        شاشة عرض LED؛ تأثير ضوئي لمكبر الصوت، ضوء وامض
        إضاءة خلفية
        أزرق
        مؤشر الشحن
        أحمر

      • الطاقة

        وحدة تزويد بالطاقة
        240-100 فولت من التيار المتردد، 50/60 هرتز
        قدرة البطارية
        2200 مللي أمبير في الساعة، 7,4 فولت
        عمر البطارية
        14  س
        وقت الشحن
        <=3  س

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • سلك طاقة التيار المتناوب
        • دليل البدء السريع
        • شهادة الضمان
        • ورقة ضمان السلامة

      • أبعاد المنتج

        العمق
        32,2  سم
        الارتفاع
        46,05  سم
        الوزن
        6,95  كلغ
        العرض
        30,9  سم

      • أبعاد العلبة

        العمق
        37  سم
        EAN
        ‎48 95229 11739 6
        الوزن الإجمالي
        8.7  كلغ
        الارتفاع
        52,2  سم
        الوزن الصافي
        7,04  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        1.66  كلغ
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        الكرتون
        طريقة العرض على الرف
        وقوف
        العرض
        39  سم

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • دليل البدء السريع
      • شهادة الضمان
      • ورقة ضمان السلامة

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