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    Avent SCF784/00 Grown Up Cup

    SCF784/00

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent SCF784/00 Grown Up Cup

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    مراجعة كل أكواب بدون قمع

    للتمكن من الشرب من كل الجهات بمقدار 360 درجة، تمامًا مثل الكوب المفتوح

    للتمكن من الشرب من كل الجهات بمقدار 360 درجة، تمامًا مثل الكوب المفتوح

    يسمح هذا الكوب من دون قمع بالشرب من كل الجهات بمقدار 360 درجة، تمامًا مثل كوب الكبار

    يسمح بنمو الفم بشكل صحي*

    يسمح بنمو الفم بشكل صحي*

    يتميّز تصميم هذا الكوب من دون قمع بتصميم يسمح بنمو الأسنان بشكل صحي.

    تقنية يتم تنشيطها بواسطة الشفتَين

    تقنية يتم تنشيطها بواسطة الشفتَين

    يتميّز هذا الكوب من دون قمع بصمام يتم تنشيطه بواسطة الشفتَين لكي لا تتدفق السوائل من الكوب إلا عندما يضغط الطفل بشفتيه على الحافة. بعد كل رشفة من الكوب، يتم إغلاق الصمام تلقائيًا لضمان عدم انسكاب السوائل أو إحداث فوضى.

    يوفر المقبضان لطفلك خيارَي المسك أو الحمل

    يوفر المقبضان لطفلك خيارَي المسك أو الحمل

    يشمل الكوب مقبضَين مدمجَين، ما يوفّر لطفلك خيار مسك الكوب إما من حاويته أو من المقبضَين اللذين يسهل مسكهما.

    سدادة واقية وصحية للحفاظ على نظافة الكوب

    سدادة واقية وصحية للحفاظ على نظافة الكوب

    تساعد في الحفاظ على نظافة الكوب عند استخدامه في المنزل أو أثناء التنقل.

    هذا الكوب مصنوع من مواد خالية من مادة BPA

    هذا الكوب مصنوع من مواد خالية من مادة BPA

    إن هذا الكوب من Philips Avent مصنوع من مواد خالية من مادة BPA.

    قابلة للغسل في غسالة الأطباق

    قابلة للغسل في غسالة الأطباق

    يمكن غسل قطع هذا الكوب بالجلاية. فكّك الكوب ودع الجلاية تتولّى الباقي أو اغسله يدويًا باستخدام الماء مع الصابون.

    تتماشى الأكواب التي نوفّرها مع نمو طفلك

    تتماشى الأكواب التي نوفّرها مع نمو طفلك

    نحن ندعم رحلة الأطفال نحو تحقيق هذا الهدف، فنساعد في تمكين عملية انتقال سهلة من الرضاعة الطبيعية أو الرضّاعة إلى الكوب المفتوح. ومن خلال التعلّم من المتخصصين في مجال الرعاية الصحية، تساعد الحلول المختلفة التي نقدمها، مع الحلمات والأقماع الطرية والقاسية والقشّات والحواف المناسبة للشرب بمقدار 360 درجة، في تتبّع نمو طفلك وتحفيز مهارات شرب السوائل والحركة التي اكتسبها حديثًا.

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