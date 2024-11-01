SCF782/00
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يسمح هذا الكوب من دون قمع بالشرب من كل الجهات بمقدار 360 درجة، تمامًا مثل كوب الكبار
يتميّز تصميم هذا الكوب من دون قمع بتصميم يسمح بنمو الأسنان بشكل صحي.
يتميّز هذا الكوب من دون قمع بصمام يتم تنشيطه بواسطة الشفتَين لكي لا تتدفق السوائل من الكوب إلا عندما يضغط الطفل بشفتيه على الحافة. بعد كل رشفة من الكوب، يتم إغلاق الصمام تلقائيًا لضمان عدم انسكاب السوائل أو إحداث فوضى.
يشمل الكوب مقبضَين مدمجَين، ما يوفّر لطفلك خيار مسك الكوب إما من حاويته أو من المقبضَين اللذين يسهل مسكهما.
تساعد في الحفاظ على نظافة الكوب عند استخدامه في المنزل أو أثناء التنقل.
إن هذا الكوب من Philips Avent مصنوع من مواد خالية من مادة BPA.
يمكن غسل قطع هذا الكوب بالجلاية. فكّك الكوب ودع الجلاية تتولّى الباقي أو اغسله يدويًا باستخدام الماء مع الصابون.
نحن ندعم رحلة الأطفال نحو تحقيق هذا الهدف، فنساعد في تمكين عملية انتقال سهلة من الرضاعة الطبيعية أو الرضّاعة إلى الكوب المفتوح. ومن خلال التعلّم من المتخصصين في مجال الرعاية الصحية، تساعد الحلول المختلفة التي نقدمها، مع الحلمات والأقماع الطرية والقاسية والقشّات والحواف المناسبة للشرب بمقدار 360 درجة، في تتبّع نمو طفلك وتحفيز مهارات شرب السوائل والحركة التي اكتسبها حديثًا.
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