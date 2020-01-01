SCF670/01
يبقي المشروبات طازجة لفترة أطول
يُعدّ كوب Avent من Philips المعزول مثاليًا أثناء التنقل. يساعد هذا الكوب الأنيق المتوفر بصور الحيوانات على إبقاء المشروبات طازجة لفترة أطول. وهو يأتي مزوّدًا بقمع مقاوم للعضّ وصمام مانع للتسرب.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يساعد هذا الكوب الأنيق على إبقاء مشروبات الطفل ما بين السنة الأولى والثانية من العمر طازجة لفترة أطول أثناء التنقل
يتحكّم الصمام المبتكر في التدفق لمنع التسرب، حتى لو تم وضعه بطريقة مقلوبة أو تركه على جانبه.
تم تصميم القمع بحيث يكون مقاوماً للعضّ ويتيح تدفقاً أسرع، وتكون سعة الكوب أكبر للأطفال ما بين السنة الأولى والثانية من العمر الكثيري الحركة
يحافظ الغطاء الذي يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه على نظافة القمع أثناء التنقل ويضمن نقل الكوب من دون حدوث أي تسرّب
تم تصميم الكوب بواسطة قاعدة طرية مصنوعة من المطاط ومقاومة للانزلاق لمزيد من الثبات
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