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  • الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة

    Philips Avent حلمة Natural

    SCF653/27

    الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة

    تساعد الحلمة الجديدة على جعل الرضاعة بالرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر بالنسبة لكِ ولطفلك. إذ تتميز الحلمة بتصميم البتلة المبتكر لتوفير رضاعة طبيعية تشبه الرضاعة من الثدي، وبالتالي تسهل على طفلك الجمع ما بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent حلمة Natural

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    الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة

    حلمة بتصميم البتلة من Avent

    • قطعتان
    • تدفق متوسط
    • الأطفال بعمر ثلاثة أشهر أو أكثر
    التقام الحلمة بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

    التقام الحلمة بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

    تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

    بتلات فريدة لحلمة طرية ومرنة من دون انقباض

    بتلات فريدة لحلمة طرية ومرنة من دون انقباض

    تزيد البتلات الموجودة داخل الحلمة من طراوة هذه الأخيرة ومرونتها من دون أن تؤدي إلى انقباضها. سيستمتع طفلك برضاعة مريحة بشكل أكبر.

    نظام متطور مضاد للمغص بفضل تصميم مبتكر بصمام مزدوج

    نظام متطور مضاد للمغص بفضل تصميم مبتكر بصمام مزدوج

    يساهم التصميم المبتكر المزوّد بصمام مزدوج في تخفيف المغص والانزعاج من خلال إدخال الهواء في الرضّاعة وليس في بطن الطفل.

    حلمة خالية من مادة الـ BPA

    حلمة خالية من مادة الـ BPA

    هذه الحلمة مصنوعة من السيليكون - وهي مادة خالية من BPA (بموجب توجيه الاتحاد الأوروبي 2011‎/8/EU

    معدلات تدفق مختلفة لتوفير رضاعة مريحة

    تقدّم Philips Avent أربعة معدلات تدفق مختلفة لتتوافق مع نمو طفلك. تذكري أن مؤشرات العمر هي مؤشرات تقريبية بما أن الأطفال ينمون بمعدلات مختلفة. تقدّم Philips Avent حلمة تدفق لحديثي الولادة بثقب واحد (من تاريخ الولادة وما فوق) وحلمة تدفق بطيء بثقبين (للأطفال بعمر شهر واحد وما فوق) وحلمة تدفق متوسط بثلاثة ثقوب (للأطفال بعمر ثلاثة أشهر وما فوق) وحلمة تدفق سريع بأربعة ثقوب (للأطفال بعمر ستة أشهر وما فوق). تتوفر كل الحلمات في حزم مزدوجة.

    تتوافق مع رضّاعة Philips Avent من نوع Natural

    إننا ننصح باستخدام حلمات الرضاعة من نوع Natural فقط مع الرضّاعات من نوع Natural.

    المواصفات التقنية

    • تصميم

      تصميم الحلمة
      • حلمة عريضة على شكل الثدي
      • بتلات مريحة وفريدة
      • عريضة جدًا

    • المادة

      حلمة
      • سيليكون
      • خالٍ من مادة BPA*

    • محتويات العبوة

      حلمة تدفق متوسط طرية
      2  قطعة

    • حلمة

      سرعة التدفق
      تدفق متوسط
      أشهر
      الأطفال بعمر ثلاثة أشهر أو أكثر
      الثقوب
      3 ثقوب

    • الوظائف

      صمام مضاد للمغص
      نظام متقدم مضاد للمغص
      رضاعة
      • الجمع بسهولة ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية
      • التقام بطريقة طبيعية
      حلمة
      • Unique comfort petals
      • Extra soft and flexible teat

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بين 0 و6 أشهر

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    • 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011
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