الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

Philips Avent Airflex

رضّاعة Classic للأطفال

SCF643/27
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • لإطعام صحي ونشط لإطعام صحي ونشط لإطعام صحي ونشط
    -{discount-value}

    Philips Avent Airflex رضّاعة Classic للأطفال

    SCF643/27
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    لإطعام صحي ونشط

    تستخدم رضّاعة Avent Airflex من Philips حلمة Avent Airflex الفريدة التي تروّج للرضاعة الصحية والنشطة وتعمل مع إيقاع رضاعة الطفل الطبيعية. تسهّل حلمة Airflex على الطفل التبديل بين الثدي والرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent Airflex رضّاعة Classic للأطفال

    لإطعام صحي ونشط

    تستخدم رضّاعة Avent Airflex من Philips حلمة Avent Airflex الفريدة التي تروّج للرضاعة الصحية والنشطة وتعمل مع إيقاع رضاعة الطفل الطبيعية. تسهّل حلمة Airflex على الطفل التبديل بين الثدي والرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

    لإطعام صحي ونشط

    تستخدم رضّاعة Avent Airflex من Philips حلمة Avent Airflex الفريدة التي تروّج للرضاعة الصحية والنشطة وتعمل مع إيقاع رضاعة الطفل الطبيعية. تسهّل حلمة Airflex على الطفل التبديل بين الثدي والرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent Airflex رضّاعة Classic للأطفال

    لإطعام صحي ونشط

    تستخدم رضّاعة Avent Airflex من Philips حلمة Avent Airflex الفريدة التي تروّج للرضاعة الصحية والنشطة وتعمل مع إيقاع رضاعة الطفل الطبيعية. تسهّل حلمة Airflex على الطفل التبديل بين الثدي والرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل classic-plus-baby-bottles

      لإطعام صحي ونشط

      مُثبتة علمياً على أنّها مخفّفة للمغص

      • رضّاعتان
      • 9 أونصة/260 ملليلتر
      • حلمة تدفق بطيء
      • شهر واحد أو أكثر
      من السهل الجمع ما بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية

      من السهل الجمع ما بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية

      تقوم الحلمة ذات شكل الثدي العريضة بتفعيل عملية التقام الحلمة بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة القنينة والرضاعة الطبيعية.

      صمام Airflex المضمّن

      صمام Airflex المضمّن

      تستخدم رضّاعة Avent Airflex صمام Airflex الذي يعمل مع حركة رضاعة الطفل الطبيعية.

      مُثبتة علمياً على أنّها مخفّفة للمغص

      مُثبتة علمياً على أنّها مخفّفة للمغص

      أثبت اختبار سريري أن الأطفال في عمر الأسبوعين والذين يتم إطعامهم بواسطة رضّاعة Avent عانوا مغصًا أقل من الأطفال الذين تم إطعامهم بواسطة رضّاعة تقليدية. (www.philips.com/Avent).

      المواصفات التقنية

      • مراحل النمو

        المرحلة
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        المواد
        متينة للغاية

      • التصميم

        تصميم الرضّاعة
        • سهلة التجميع
        • سهل التنظيف
        • سهلة الحمل
        • عنق عريض

      • المحتويات

        قنينة رضاعة Airflex سعة 260 ملليلتر/ 9 بوصات
        2  قطعة

      • الرضّاعة

        السعة
        260  أونصة

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الجوائز

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند