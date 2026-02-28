النظافة أثناء التنقل

إن تدريب الطفل على الشرب سهل مع استخدام مجموعة أكواب Avent من Philips للأطفال الصغار. ويساعد الغطاء الذي يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه على إبقاء القمع نظيفًا في كل الأوقات، حتى أثناء التنقل. الكوب مانع للتسرب بشكل مذهل سواء تم هزّه أو رميه في الهواء أو حتى قلبه على جانبه.