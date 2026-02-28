ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SCF608/05
النظافة أثناء التنقل
إن تدريب الطفل على الشرب سهل مع استخدام مجموعة أكواب Avent من Philips للأطفال الصغار. ويساعد الغطاء الذي يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه على إبقاء القمع نظيفًا في كل الأوقات، حتى أثناء التنقل. الكوب مانع للتسرب بشكل مذهل سواء تم هزّه أو رميه في الهواء أو حتى قلبه على جانبه.
سعة 260 مل
للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
مع قمع طري ومقابض
يتحكّم الصمام المبتكر في التدفق لمنع التسرب، حتى لو تم وضعه بطريقة مقلوبة أو تركه على جانبه.
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