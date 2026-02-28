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Philips Aventكوب مزيّن للفتيان الصغار

SCF608/05

النظافة أثناء التنقل

إن تدريب الطفل على الشرب سهل مع استخدام مجموعة أكواب Avent من Philips للأطفال الصغار. ويساعد الغطاء الذي يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه على إبقاء القمع نظيفًا في كل الأوقات، حتى أثناء التنقل. الكوب مانع للتسرب بشكل مذهل سواء تم هزّه أو رميه في الهواء أو حتى قلبه على جانبه.

عرض جميع المزايا

لا تسرب، يسهل الشرب منه

النظافة أثناء التنقل

  • سعة 260 مل

  • للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر

  • مع قمع طري ومقابض

قمع مانع للتسرب مع صمام مبتكر

قمع مانع للتسرب مع صمام مبتكر

يتحكّم الصمام المبتكر في التدفق لمنع التسرب، حتى لو تم وضعه بطريقة مقلوبة أو تركه على جانبه.

يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

يمكن تعقيم الكوب بكامله لأغراض تتعلق بالنظافة

يمكن تعقيم الكوب بكامله لأغراض تتعلق بالنظافة

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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