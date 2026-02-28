ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SCF606/01
النظافة أثناء التنقل
يُعد كوب الشرب من Philips Avent للأطفال بمثابة خطوة بسيطة تسمح بانتقال الطفل من الرضّاعة إلى الكوب. أما الغطاء القلاّب فيحافظ على الفتحة نظيفة في كل الأوقات، حتى أثناء التنقل. وهو يمنع التسرّب بشكل مذهل سواء أتم هزّه أم رميه في الهواء، كما يسهل الشرب منه.
سعة 200 مل
للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
مع قمع طري ومقابض
يتحكّم الصمام المبتكر الخاص بكوب القمع من Philips Avent في التدفق ويضمن عدم حدوث أي تسرب، حتى لو تم وضعه بطريقة مقلوبة أو تركه على جانبه
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