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انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب
إن أكواب Avent السحرية تمنع التسرب بشكل مذهل سواء تم هزّها أو رميها في الهواء أو حتى قلبها على جانبها، ويسهل الشرب منها في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، تتلاءم الأقماع المزودة بصمامات أيضًا مع الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضًا مانعة للتسرب. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب
إن أكواب Avent السحرية تمنع التسرب بشكل مذهل سواء تم هزّها أو رميها في الهواء أو حتى قلبها على جانبها، ويسهل الشرب منها في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، تتلاءم الأقماع المزودة بصمامات أيضًا مع الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضًا مانعة للتسرب. إكتشف كلّ المميزات
انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب
إن أكواب Avent السحرية تمنع التسرب بشكل مذهل سواء تم هزّها أو رميها في الهواء أو حتى قلبها على جانبها، ويسهل الشرب منها في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، تتلاءم الأقماع المزودة بصمامات أيضًا مع الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضًا مانعة للتسرب. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب
إن أكواب Avent السحرية تمنع التسرب بشكل مذهل سواء تم هزّها أو رميها في الهواء أو حتى قلبها على جانبها، ويسهل الشرب منها في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، تتلاءم الأقماع المزودة بصمامات أيضًا مع الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضًا مانعة للتسرب. إكتشف كلّ المميزات
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