    Philips Avent شافطة حليب الأم الكهربائية

    SCF396/11

    مستوحاة من الأطفال، فعالة للأمهات

    مرحلة جديدة من شفط الحليب مع شافطة حليب الأم الإلكترونية من Philips Avent. التوازن المثالي بين الشفط وتحفيز الحلمة المستوحى من إيقاع شفط الطفل، بالإضافة إلى الوسادة الناعمة التي تتكيّف بلطف مع حجم الحلمة وشكلها. راجعي المزيد أدناه.

    Philips Avent شافطة حليب الأم الكهربائية

    تقنية الحركة الطبيعية، لدرّ الحليب بشكل أسرع*

    • واحد
    • متميّز
    • بطارية قابلة لإعادة الشحن
    • عرض المؤقت
    تقنية الحركة الطبيعية لدرّ الحليب بسرعة*

    تقنية الحركة الطبيعية لدرّ الحليب بسرعة*

    قومي بشفط كمية أكبر من الحليب في وقت أقل* من خلال وسادة تحفّز الثدي لشفط الحليب تمامًا كالطفل. فهي قابلة للتعديل بسلاسة من وضع التحفيز إلى وضع الشفط، وتطبّق مقدار شفط الحليب وتحفيز الحلمة المناسب تمامًا للحصول على أقصى تدفق للحليب. بالاستناد إلى نتائج وقت بدء تدفق الحليب (الوقت المستغرق لمنعكس قذف الحليب - MER).*

    وسادة من السيليكون طرية وقابلة للتكيّف بحجم واحد

    وسادة من السيليكون طرية وقابلة للتكيّف بحجم واحد

    حجم واحد يناسب الجميع. يختلف كل شخص من حيث الشكل والحجم، ومن ثمّ تنثني وسادة السيليكون بلطف وتتكيّف لتلائم الحلمة. تتلاءم مع 99,98% من أحجام الحلمات* (حتى 30 مم).

    يُعتبر إيجاد الحلمة الصحيحة أمرًا غاية في الأهمية

    يُعتبر إيجاد الحلمة الصحيحة أمرًا غاية في الأهمية

    إذا كان طفلك حديث الولادة لا يتناول باستمرار كمية كافية من الحليب طوال جلسات الرضاعة أو يعاني من مشاكل في الحصول على الحليب، فانتقلي إلى حلمة ذات معدل تدفق أعلى. وفي حال واجهت مشاكل مستمرة في التغذية، فاستشيري أخصائي الرعاية الصحية.

    شفط الحليب من دون الانحناء إلى الأمام

    شفط الحليب من دون الانحناء إلى الأمام

    اشعري بالاسترخاء أثناء شفط الحليب بفضل التصميم الذي يسمح لك بالجلوس في وضعية مستقيمة بدلاً من الانحناء إلى الأمام. ما من حاجة إلى الانحناء إلى الأمام، وضعية مريحة لشفط الحليب مثبتة سريريًا*. بالاستناد إلى نتائج الاختبارات السريرية للمنتج التي تضمّ 20 مشاركة (2019)؛ وجدت 90% من المشاركات أن وضعية شفط الحليب مريحة (شافطة كهربائية أحادية)؛ وجدت 95% من المشاركات أن وضعية شفط الحليب مريحة (شافطة كهربائية (ثنائية).

    تجربة مخصصة، مستويات إعداد 8 + 16

    تجربة مخصصة، مستويات إعداد 8 + 16

    يمكنكِ ضبط كل جلسة بدقة بحسب احتياجاتكِ بفضل مجموعة كبيرة من إعدادات التحفيز والشفط. تقدّم شافطة حليب الأم من إنتاجنا 8 مستويات تحفيز و16 مستوى شفط للحصول على تجربة مخصصة.

    محرك هادئ لتجربة غير ملحوظة في أي مكان

    محرك هادئ لتجربة غير ملحوظة في أي مكان

    يمكنك شفط الحليب في أي وقت وفي أي مكان بفضل المحرك الهادئ الذي نقدّمه والذي يتميّز بتصميم رفيع.

    بطارية قابلة لإعادة الشحن لشفط الحليب أثناء التنقل

    بطارية قابلة لإعادة الشحن لشفط الحليب أثناء التنقل

    يمكنك شفط الحليب أثناء التنقل من دون القلق بشأن مصدر التزويد بالطاقة. تأتي البطارية القابلة لإعادة الشحن مع محوّل USB صغير وتدوم لغاية 3 جلسات بعد عملية شحن كاملة.

    أقل عدد من القطع وإعداد بسيط

    أقل عدد من القطع وإعداد بسيط

    يسمح نظام الشفط المغلق الذي نقدّمه بالحفاظ على الحليب بعيدًا عن الأنابيب ومن ثمّ لن يتوفر الكثير لتنظفيه. وبفضل العدد الأقل من القطع، يمكن تجميع الأجزاء من جديد بسهولة تامة.

    وظيفة الذاكرة

    وظيفة الذاكرة

    هل تعرفين الإعداد الذي يناسبكِ؟ تتذكر شافطة حليب الأم الإعدادات الأخيرة تلقائيًا، ومن ثمّ ما عليكِ سوى الجلوس والضغط على زر البدء.

    وظيفة التشغيل/إيقاف التشغيل المؤقت

    وظيفة التشغيل/إيقاف التشغيل المؤقت

    إذا كنت بحاجة إلى ضبط الجهاز أو أخذ قسط من الراحة، يمكنكِ الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل المؤقت في أي وقت.

    اختيار التدفق المناسب من الحلمة لطفلك

    اختيار التدفق المناسب من الحلمة لطفلك

    يقوم كل طفل بالرضاعة بشكل مختلف، وينمو بسرعته الخاصة. من هنا، صممنا مجموعة من معدلات التدفق لتعثري على التدفق المثالي لطفلك وتخصصي رضّاعتك. كل حلمات Natural Response مصنوعة من السيليكون الناعم.

    شاشة عرض لتتبّع الوقت

    تتبّعي المدة التي يستغرقها شفط الحليب من كل ثدي، وإجمالي وقت الشفط بفضل شاشة المؤقت الرقمي.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      فولتية مأخذ الكهرباء الرئيسي
      100 - 240  فولت

    • المادة

      شافطات حليب الأم
      خالية من مادة BPA* (الأجزاء التي تلامس الطعام فقط)

    • محتويات العبوة

      ضمادات ثدي قابلة للاستعمال مرة واحدة
      2  قطعة
      مجموعة الشفط
      1  قطعة
      محوّل USB صغير
      1  قطعة
      وحدة المحرك (قابلة لإعادة الشحن)
      1  قطعة
      قرص منع التسرّب
      1  قطعة
      رضّاعة سعة 4 أونصات
      قطعة واحدة
      حلمة تدفق بطيء
      قطعة واحدة

    • الوظائف

      وسادة ناعمة وقابلة للتكيّف
      التحفيز اللطيف

    • بالاستناد إلى نتائج وقت بدء تدفق الحليب (الوقت المستغرق في رد فعل إخراج الحليب - MER)، من التجربة السريرية التي تضمّ 20 مشاركة (هولندا، 2019) مقارنة بنتائج الوقت المستغرق لمنعكس قذف الحليب لتقنية شافطة الحليب السابقة الأخرى من Philips من دراسة الجدوى التي أجريت مع 9 مشاركات (هولندا، 2018)
    • 1) مانجل وآخرون، صعوبات الرضاعة الطبيعية، ومدة الرضاعة الطبيعية، ومؤشر كتلة جسم الأم، وتشريح الثدي: هل هناك علاقة في ما بينها؟ طب الرضاعة الطبيعية، 2019؛ (2) زيمر وآخرون، تغيّرات البشرة وألم الحلمة أثناء الأسبوع الأول من الرضاعة.
    • Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing (مجلة التوليد وأمراض النساء وتمريض المواليد الجدد)، 1993، (20 مشاركة من أصل قوقازي، الولايات المتحدة الأمريكية)؛ 3) رامسي وآخرون، تشريح الثدي البشري المرضّع وقد أعيد تعريفه باستخدام التصوير بالموجات فوق الصوتية، 2005، (28 مشاركة، أستراليا).
    • بالاستناد إلى نتائج الاستبيان للوسادة 1k من تجربة سريرية تضمّ 20 مشاركة (هولندا، 2019)
    • شافطة حليب خالية من مادة BPA: ينطبق ذلك على الزجاجة فقط والأجزاء الأخرى التي تلامس حليب الأم. تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. كل الحقوق محفوظة.

