SCF396/11
مستوحاة من الأطفال، فعالة للأمهات
مرحلة جديدة من شفط الحليب مع شافطة حليب الأم الإلكترونية من Philips Avent. التوازن المثالي بين الشفط وتحفيز الحلمة المستوحى من إيقاع شفط الطفل، بالإضافة إلى الوسادة الناعمة التي تتكيّف بلطف مع حجم الحلمة وشكلها. راجعي المزيد أدناه.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قومي بشفط كمية أكبر من الحليب في وقت أقل* من خلال وسادة تحفّز الثدي لشفط الحليب تمامًا كالطفل. فهي قابلة للتعديل بسلاسة من وضع التحفيز إلى وضع الشفط، وتطبّق مقدار شفط الحليب وتحفيز الحلمة المناسب تمامًا للحصول على أقصى تدفق للحليب. بالاستناد إلى نتائج وقت بدء تدفق الحليب (الوقت المستغرق لمنعكس قذف الحليب - MER).*
حجم واحد يناسب الجميع. يختلف كل شخص من حيث الشكل والحجم، ومن ثمّ تنثني وسادة السيليكون بلطف وتتكيّف لتلائم الحلمة. تتلاءم مع 99,98% من أحجام الحلمات* (حتى 30 مم).
إذا كان طفلك حديث الولادة لا يتناول باستمرار كمية كافية من الحليب طوال جلسات الرضاعة أو يعاني من مشاكل في الحصول على الحليب، فانتقلي إلى حلمة ذات معدل تدفق أعلى. وفي حال واجهت مشاكل مستمرة في التغذية، فاستشيري أخصائي الرعاية الصحية.
اشعري بالاسترخاء أثناء شفط الحليب بفضل التصميم الذي يسمح لك بالجلوس في وضعية مستقيمة بدلاً من الانحناء إلى الأمام. ما من حاجة إلى الانحناء إلى الأمام، وضعية مريحة لشفط الحليب مثبتة سريريًا*. بالاستناد إلى نتائج الاختبارات السريرية للمنتج التي تضمّ 20 مشاركة (2019)؛ وجدت 90% من المشاركات أن وضعية شفط الحليب مريحة (شافطة كهربائية أحادية)؛ وجدت 95% من المشاركات أن وضعية شفط الحليب مريحة (شافطة كهربائية (ثنائية).
يمكنكِ ضبط كل جلسة بدقة بحسب احتياجاتكِ بفضل مجموعة كبيرة من إعدادات التحفيز والشفط. تقدّم شافطة حليب الأم من إنتاجنا 8 مستويات تحفيز و16 مستوى شفط للحصول على تجربة مخصصة.
يمكنك شفط الحليب في أي وقت وفي أي مكان بفضل المحرك الهادئ الذي نقدّمه والذي يتميّز بتصميم رفيع.
يمكنك شفط الحليب أثناء التنقل من دون القلق بشأن مصدر التزويد بالطاقة. تأتي البطارية القابلة لإعادة الشحن مع محوّل USB صغير وتدوم لغاية 3 جلسات بعد عملية شحن كاملة.
يسمح نظام الشفط المغلق الذي نقدّمه بالحفاظ على الحليب بعيدًا عن الأنابيب ومن ثمّ لن يتوفر الكثير لتنظفيه. وبفضل العدد الأقل من القطع، يمكن تجميع الأجزاء من جديد بسهولة تامة.
هل تعرفين الإعداد الذي يناسبكِ؟ تتذكر شافطة حليب الأم الإعدادات الأخيرة تلقائيًا، ومن ثمّ ما عليكِ سوى الجلوس والضغط على زر البدء.
إذا كنت بحاجة إلى ضبط الجهاز أو أخذ قسط من الراحة، يمكنكِ الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل المؤقت في أي وقت.
يقوم كل طفل بالرضاعة بشكل مختلف، وينمو بسرعته الخاصة. من هنا، صممنا مجموعة من معدلات التدفق لتعثري على التدفق المثالي لطفلك وتخصصي رضّاعتك. كل حلمات Natural Response مصنوعة من السيليكون الناعم.
تتبّعي المدة التي يستغرقها شفط الحليب من كل ثدي، وإجمالي وقت الشفط بفضل شاشة المؤقت الرقمي.
