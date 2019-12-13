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  • مستوحاة من الأطفال، فعالة للأمهات مستوحاة من الأطفال، فعالة للأمهات مستوحاة من الأطفال، فعالة للأمهات
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    Philips Avent شافطة حليب الأم الكهربائية، Premium Plus

    SCF394/11

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    مستوحاة من الأطفال، فعالة للأمهات

    مرحلة جديدة من شفط الحليب بفضل التوازن المثالي بين الشفط وتحفيز الحلمة المستوحى من الطريقة الطبيعية التي يتّبعها الطفل للشرب. تحافظ شافطة حليب الأم الإلكترونية من Philips Avent على دفق الحليب بمستوى مثالي وتتكيّف بلطف مع حجم الحلمة وشكلها

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    Philips Avent شافطة حليب الأم الكهربائية، Premium Plus

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    مستوحاة من الأطفال، فعالة للأمهات

    تقنية الحركة الطبيعية، لدرّ الحليب بشكل أسرع*

    • مزدوجة
    • Premium plus
    • بطارية قابلة لإعادة الشحن
    • عرض المؤقت
    تقنية الحركة الطبيعية لدرّ الحليب بسرعة*

    تقنية الحركة الطبيعية لدرّ الحليب بسرعة*

    قومي بشفط كمية أكبر من الحليب في وقت أقل* من خلال وسادة تحفّز الثدي لشفط الحليب تمامًا كالطفل. فهي قابلة للتعديل بسلاسة من وضع التحفيز إلى وضع الشفط، وتطبّق مقدار شفط الحليب وتحفيز الحلمة المناسب تمامًا للحصول على أقصى تدفق للحليب. بالاستناد إلى نتائج وقت بدء تدفق الحليب (الوقت المستغرق لمنعكس قذف الحليب - MER).*

    وسادة من السيليكون طرية وقابلة للتكيّف بحجم واحد

    وسادة من السيليكون طرية وقابلة للتكيّف بحجم واحد

    حجم واحد يناسب الجميع. يختلف كل شخص من حيث الشكل والحجم، ومن ثمّ تنثني وسادة السيليكون بلطف وتتكيّف لتلائم الحلمة. تتلاءم مع 99,98% من أحجام الحلمات* (حتى 30 مم).

    يُعتبر إيجاد الحلمة الصحيحة أمرًا غاية في الأهمية

    يُعتبر إيجاد الحلمة الصحيحة أمرًا غاية في الأهمية

    إذا كان طفلك حديث الولادة لا يتناول باستمرار كمية كافية من الحليب طوال جلسات الرضاعة أو يعاني من مشاكل في الحصول على الحليب، فانتقلي إلى حلمة ذات معدل تدفق أعلى. وفي حال واجهت مشاكل مستمرة في التغذية، فاستشيري أخصائي الرعاية الصحية.

    اختيار التدفق المناسب من الحلمة لطفلك

    اختيار التدفق المناسب من الحلمة لطفلك

    يقوم كل طفل بالرضاعة بشكل مختلف، وينمو بسرعته الخاصة. من هنا، صممنا مجموعة من معدلات التدفق لتعثري على التدفق المثالي لطفلك وتخصصي رضّاعتك. كل حلمات Natural Response مصنوعة من السيليكون الناعم.

    شفط الحليب من دون الانحناء إلى الأمام

    شفط الحليب من دون الانحناء إلى الأمام

    اشعري بالاسترخاء أثناء شفط الحليب بفضل التصميم الذي يسمح لك بالجلوس في وضعية مستقيمة بدلاً من الانحناء إلى الأمام. ما من حاجة إلى الانحناء إلى الأمام، وضعية مريحة لشفط الحليب مثبتة سريريًا*. بالاستناد إلى نتائج الاختبارات السريرية للمنتج التي تضمّ 20 مشاركة (2019)؛ وجدت 90% من المشاركات أن وضعية شفط الحليب مريحة (شافطة كهربائية أحادية)؛ وجدت 95% من المشاركات أن وضعية شفط الحليب مريحة (شافطة كهربائية (ثنائية).

    تجربة مخصصة، مستويات إعداد 8 + 16

    تجربة مخصصة، مستويات إعداد 8 + 16

    يمكنكِ ضبط كل جلسة بدقة بحسب احتياجاتكِ بفضل مجموعة كبيرة من إعدادات التحفيز والشفط. تقدّم شافطة حليب الأم من إنتاجنا 8 مستويات تحفيز و16 مستوى شفط للحصول على تجربة مخصصة.

    محرك هادئ لتجربة غير ملحوظة في أي مكان

    محرك هادئ لتجربة غير ملحوظة في أي مكان

    يمكنك شفط الحليب في أي وقت وفي أي مكان بفضل المحرك الهادئ الذي نقدّمه والذي يتميّز بتصميم رفيع.

    بطارية قابلة لإعادة الشحن لشفط الحليب أثناء التنقل

    بطارية قابلة لإعادة الشحن لشفط الحليب أثناء التنقل

    يمكنك شفط الحليب أثناء التنقل من دون القلق بشأن مصدر التزويد بالطاقة. تأتي البطارية القابلة لإعادة الشحن مع محوّل USB صغير وتدوم لغاية 3 جلسات بعد عملية شحن كاملة.

    أقل عدد من القطع وإعداد بسيط

    أقل عدد من القطع وإعداد بسيط

    يسمح نظام الشفط المغلق الذي نقدّمه بالحفاظ على الحليب بعيدًا عن الأنابيب ومن ثمّ لن يتوفر الكثير لتنظفيه. وبفضل العدد الأقل من القطع، يمكن تجميع الأجزاء من جديد بسهولة تامة.

    وظيفة الذاكرة

    وظيفة الذاكرة

    هل تعرفين الإعداد الذي يناسبكِ؟ تتذكر شافطة حليب الأم الإعدادات الأخيرة تلقائيًا، ومن ثمّ ما عليكِ سوى الجلوس والضغط على زر البدء.

    وظيفة التشغيل/إيقاف التشغيل المؤقت

    وظيفة التشغيل/إيقاف التشغيل المؤقت

    إذا كنت بحاجة إلى ضبط الجهاز أو أخذ قسط من الراحة، يمكنكِ الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل المؤقت في أي وقت.

    كيس وحقيبة صغيرة لشافطة حليب الأم

    كيس وحقيبة صغيرة لشافطة حليب الأم

    استخدمي الكيس المخصص وحقيبة العزل الصغيرة لأخذ شافطة الحليب معك والتخفيف من ثقل الحمولة.

    شاشة عرض لتتبّع الوقت

    تتبّعي المدة التي يستغرقها شفط الحليب من كل ثدي، وإجمالي وقت الشفط بفضل شاشة المؤقت الرقمي.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      فولتية مأخذ الكهرباء الرئيسي
      100 - 240  فولت

    • المادة

      الزجاجة
      • خالية من مادة BPA*
      • بولي بروبيلين
      حلمة الثدي
      • خالية من مادة BPA*
      • سيليكون
      شافطات حليب الأم
      خالية من مادة BPA* (الأجزاء التي تلامس الطعام فقط)

    • محتويات العبوة

      حقيبة سفر
      1  قطعة
      ضمادات ثدي قابلة للاستعمال مرة واحدة
      2  قطعة
      مجموعة الشفط
      2  قطعة
      حقيبة صغيرة عازلة
      1  قطعة
      محوّل USB صغير
      1  قطعة
      وحدة المحرك (قابلة لإعادة الشحن)
      1  قطعة
      قرص منع التسرّب
      2  قطعة
      رضّاعة سعة 4 أونصات
      قطعتين
      حلمة تدفق بطيء
      قطعتين

    • سهولة الاستخدام

      استخدام شافطة حليب الأم
      • عملية تنظيف وتجميع سهلة
      • محرك هادئ
      • وظيفة الذاكرة
      • بطارية قابلة لإعادة الشحن
      • شاشة المحرك
      • كيس وحقيبة صغيرة للسفر

    • الوظائف

      لا حاجة إلى الانحناء إلى الأمام
      الجلوس في وضعية مريحة
      إعدادات
      • 16 مستوى شفط
      • 8 مستويات تحفيز
      وسادة ناعمة وقابلة للتكيّف
      تحفيز ناعم

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