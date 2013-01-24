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Philips Avent

وسادة تدليك كبيرة

SCF167/01
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • حجم مناسب، راحة قصوى حجم مناسب، راحة قصوى حجم مناسب، راحة قصوى
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    Philips Avent وسادة تدليك كبيرة

    SCF167/01
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    حجم مناسب، راحة قصوى

    تتمتّع بطانة التدليك الناعمة هذه بقمع أوسع مصمم خصيصًا للأمهات اللواتي لديهنّ حلمات أكبر. يمكن استخدامها مع مجموعة شافطات حليب الأم Comfort من Philips Avent. راجعي الصور أدناه لتتمكّني من معرفة ما إذا كنت بحاجة إلى بطانة أكبر لشافطة حليب الأم. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent وسادة تدليك كبيرة

    حجم مناسب، راحة قصوى

    تتمتّع بطانة التدليك الناعمة هذه بقمع أوسع مصمم خصيصًا للأمهات اللواتي لديهنّ حلمات أكبر. يمكن استخدامها مع مجموعة شافطات حليب الأم Comfort من Philips Avent. راجعي الصور أدناه لتتمكّني من معرفة ما إذا كنت بحاجة إلى بطانة أكبر لشافطة حليب الأم. إكتشف كلّ المميزات

    حجم مناسب، راحة قصوى

    تتمتّع بطانة التدليك الناعمة هذه بقمع أوسع مصمم خصيصًا للأمهات اللواتي لديهنّ حلمات أكبر. يمكن استخدامها مع مجموعة شافطات حليب الأم Comfort من Philips Avent. راجعي الصور أدناه لتتمكّني من معرفة ما إذا كنت بحاجة إلى بطانة أكبر لشافطة حليب الأم. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent وسادة تدليك كبيرة

    حجم مناسب، راحة قصوى

    تتمتّع بطانة التدليك الناعمة هذه بقمع أوسع مصمم خصيصًا للأمهات اللواتي لديهنّ حلمات أكبر. يمكن استخدامها مع مجموعة شافطات حليب الأم Comfort من Philips Avent. راجعي الصور أدناه لتتمكّني من معرفة ما إذا كنت بحاجة إلى بطانة أكبر لشافطة حليب الأم. إكتشف كلّ المميزات

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      قمع أوسع لحجم مريح

      قمع أوسع لحجم مريح

      يمكنك معرفة ما إذا كنت بحاجة إلى وسادة شافطة حليب كبيرة من خلال التحقق من احتواء الحلمة بطريقة مريحة في قمع الوسادة. فإذا لامست الحلمة جدران قمع الوسادة أو احتكّت بها، يجب في هذه الحالة اختيار وسادة شافطة الحليب الكبيرة لضمان شفط الحليب بشكل مريح أكثر.

      الحجم الصحيح: تستريح الحلمة في قمع الوسادة

      الحجم الصحيح: تستريح الحلمة في قمع الوسادة

      إذا استراحت الحلمة في قمع الوسادة، فهذا يعني أن وسادة التدليك التي تستخدمينها ملائمة من حيث حجمها.

      اختيار الحجم الكبير: تلامس الحلمة جدران القمع

      اختيار الحجم الكبير: تلامس الحلمة جدران القمع

      إذا لامست الحلمة جدران قمع الوسادة أو احتكت بها، فيجب في هذه الحالة اختيار وسادة شافطة حليب كبيرة ذات قمع أوسع لضمان شفط حليب بشكل مريح أكثر.

      تتلاءم مع كل شافطات حليب الأم الطبيعية

      تتلاءم وسادة التدليل الناعمة الكبيرة الحجم مع كل شافطات حليب الأم من Philips Avent نوع Natural.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المواد

        خالية من مادة BPA*
        نعم

      • المحتويات

        وسادة كبيرة الحجم
        1  قطعة

      • وسادة

        المواد
        • سيليكون
        • خالية من مادة BPA*

      • التوافق

        تتوافق مع المجموعة الطبيعية
        نعم

      • سهولة الاستعمال

        وسادة
        • سهل التنظيف
        • قابل للغسل في غسالة الأطباق

      • مراحل النمو

        المراحل
        • الحمل
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر

      • الوظائف

        وسادة تدليك ناعمة
        تحفيز ناعم

      • جزء قابل للاستبدال

        يناسب أنواع المنتجات:
        SCF330
        يناسب أنواع المنتجات:
        SCF332
        يناسب أنواع المنتجات:
        SCF334

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