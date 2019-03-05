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  • سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    Philips Avent رضّاعة Natural للأطفال

    SCF039/17

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تشبه رضّاعة Natural المزودة بحلمة طرية الثدي إلى حد كبير. هذا وتسمح الحلمة العريضة على شكل الثدي المتميزة بتصميم لولبي مرن وببتلات مريحة بالتقام طبيعي مشابه للثدي، ما يسهّل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة باستخدام الرضّاعة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent رضّاعة Natural للأطفال

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    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    التقام الحلمة بطريقة طبيعية

    • رضّاعة
    • 2 أونصات/60 مل
    • حلمة التدفق الأول
    • منذ الولادة
    التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة التي تشبه شكل الثدي

    التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة التي تشبه شكل الثدي

    تقوم الحلمة العريضة التي تشبه شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة.

    حلمة طرية للغاية ومصممة لتحاكي ملمس الثدي

    حلمة طرية للغاية ومصممة لتحاكي ملمس الثدي

    تتميّز الحلمة بملمسها الطري للغاية، وهي مصممة لتحاكي ملمس الثدي.

    تصميم لولبي مرن يشتمل على بتلات مريحة

    تصميم لولبي مرن يشتمل على بتلات مريحة

    تصميم لولبي مرن يتضمن بتلات مريحة وفريدة لإتاحة حلمة مرنة، وهو ما يتيح رضاعة طبيعية بدرجة أكبر من دون انقباض الحلمة.

    صمام مضاد للمغص ومصمم لتخفيف المغص والانزعاج

    صمام مضاد للمغص ومصمم لتخفيف المغص والانزعاج

    صمام مضاد للمغص ومصمم لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك، وللمساعدة في تخفيف المغص والانزعاج.

    تتوفر حلمات بمعدلات تدفق مختلفة

    تتوفر حلمات بمعدلات تدفق مختلفة

    تقدّم مجموعة منتجات Natural من Philips Avent مستويات مرونة مختلفة للحلمة ومعدلات تدفق متزايدة لكل مرحلة من مراحل نمو طفلك.

    سهولة الاستخدام والتنظيف، سرعة وسهولة في التجميع

    سهولة الاستخدام والتنظيف، سرعة وسهولة في التجميع

    توفر الرضّاعة التي تتميز بحجم عنق عريض سهولة التعبئة والتنظيف. وهي تتكون من قطع قليلة تتيح تجميعها بسرعة وسهولة.

    رضّاعة أصغر حجمًا سعة أونصتين/60 مل مصممة لحديثي الولادة

    رضّاعة أصغر حجمًا للمساعدة في ضمان توفير الكمية المناسبة لمعدة طفلك الأصغر.

    حلمة للتدفق الأبطأ

    حجم فتحة أصغر لتحكّم أفضل بمعدل التدفق، للأطفال الذين يشربون بشكل أبطأ.

    المواصفات التقنية

    • تصميم

      تصميم الرضّاعة
      • Ergonomic shape
      • Wide neck

    • المادة

      الزجاجة
      • Polypropylene
      • BPA free*
      حلمة الثدي
      • BPA free*
      • Silicone

    • محتويات العبوة

      رضّاعة الأطفال
      1  قطعة

    • سهولة الاستخدام

      استخدام الرضّاعة
      • Easy to assemble
      • Easy to clean
      • Easy to hold

    • الوظائف

      صمام مضاد للمغص
      Advanced anti-colic system
      رضاعة
      • Easy combine breast and bottle
      • Natural latch on
      حلمة الثدي
      حلمة طرية ومرنة جدًا، بتلات فريدة ومريحة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      0-6 months

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    • 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011
    • ما هو المغص وكيف يؤثر في الأطفال؟ ينتج المغص جزئيًا من دخول الهواء أثناء الرضاعة، مما يسبب انزعاجاً في جهاز الهضم لدى الطفل. وتشمل الأعراض البكاء والاضطراب.
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