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مواد الرضاعة والتعقيم الأساسية
تتضمّن معقّم بموجات المايكروويف ومضخة الثدي اليدوية ورضّاعات وضمادات الثدي للاستخدام مرة واحدة وأقراص منع التسرّب إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مواد الرضاعة والتعقيم الأساسية
تتضمّن معقّم بموجات المايكروويف ومضخة الثدي اليدوية ورضّاعات وضمادات الثدي للاستخدام مرة واحدة وأقراص منع التسرّب إكتشف كلّ المميزات
مواد الرضاعة والتعقيم الأساسية
تتضمّن معقّم بموجات المايكروويف ومضخة الثدي اليدوية ورضّاعات وضمادات الثدي للاستخدام مرة واحدة وأقراص منع التسرّب إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مواد الرضاعة والتعقيم الأساسية
تتضمّن معقّم بموجات المايكروويف ومضخة الثدي اليدوية ورضّاعات وضمادات الثدي للاستخدام مرة واحدة وأقراص منع التسرّب إكتشف كلّ المميزات
تصميم فريد مكوّن من أربع طبقات لأقصى حدًّ من الجفاف: 1.طبقة علوية ناعمة للغاية مع حلمة بادئة- تبقي الثدي جافاً في كل الأوقات 2. طبقة ذات قدرة امتصاص عالية، مزودة بوسادات لمزيد من الراحة 3. طبقة مركزية ذات قدرة امتصاص عالية- تمتص الرطوبة للحماية من أي انزعاج 4. طبقة خارجية تسمح بالتنفس - تساعد على تفادي تشقق الحلمات. شرائط لاصقة مانعة للانزلاق- تبقي الضمادة في مكانها.
أثبت اختبار سريري أن الأطفال في عمر الأسبوعين والذين يتم إطعامهم بواسطة رضّاعة Avent عانوا مغصًا أقل من الأطفال الذين تم إطعامهم بواسطة رضّاعة تقليدية. (www.philips.com/Avent).
وفقًا لدراسة طبية، أُثبت أن ISIS فعّال في الضخ الكهربائي في المستشفى. لدى ISIS تصميم قيّم يقوم بتقليد رضاعة طفلك؛ فتكون النتيجة حليب أسرع وأكثر طبيعيّةً من أي مضخّة ثدي يدوية أخرى.
يعقّم ستّ قناني في دقيقتين. ما عليك إلاّ إضافة الماء وقم بالتحميل والوضع في الميكروويف. دقيقتين على درجة 1100-1850 واط وأربع دقائق على درجة 850-1000 واط وستّ دقائق على درجة 500-800 واط.
تتميز ضمادات الثدي من Philips Avent بشكل مخطط، يجعلها غير مريئة عند ارتداءها تحت الملابس.
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