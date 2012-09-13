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Philips Shaver series 7000 SensoTouch آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة RQ1155/16 أداة تشذيب دقيقة DualPrecision، بنظام GyroFlex2D، ومُعدّة للاستخدام اللاسلكي لـ 50 دقيقة/الشحن لساعة واحدة مع ميزة Aquatec للاستخدام الرطب والجاف

RQ1155/16
التصنيف الإجمالي / 5
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    Philips Shaver series 7000 SensoTouch آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة RQ1155/16 أداة تشذيب دقيقة DualPrecision، بنظام GyroFlex2D، ومُعدّة للاستخدام اللاسلكي لـ 50 دقيقة/الشحن لساعة واحدة مع ميزة Aquatec للاستخدام الرطب والجاف

    RQ1155/16

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Shaver series 7000 SensoTouch آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة RQ1155/16 أداة تشذيب دقيقة DualPrecision، بنظام GyroFlex2D، ومُعدّة للاستخدام اللاسلكي لـ 50 دقيقة/الشحن لساعة واحدة مع ميزة Aquatec للاستخدام الرطب والجاف

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Shaver series 7000 SensoTouch آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة RQ1155/16 أداة تشذيب دقيقة DualPrecision، بنظام GyroFlex2D، ومُعدّة للاستخدام اللاسلكي لـ 50 دقيقة/الشحن لساعة واحدة مع ميزة Aquatec للاستخدام الرطب والجاف

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