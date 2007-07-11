أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً

تجمع آلة الحلاقة الكهربائية arcitec RQ1085 من Philips بين إجراء Flex & Pivot ورؤوس الحلاقة Triple-track، للحصول على حلاقة دقيقة بطريقة مثالية حتى على الرقبة، وهي مخصصة للرجال الذين يريدون الحصول على الأفضل.