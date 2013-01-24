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مقص للشعر

QC5015
التصنيف الإجمالي / 5
  • تشذيب الشعر بسهولة تشذيب الشعر بسهولة تشذيب الشعر بسهولة
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    مقص للشعر

    QC5015
    التصنيف الإجمالي / 5

    تشذيب الشعر بسهولة

    يسمح لك مقص الشعر الجديد هذا من Philips بالحصول على أي شكل تريده بواسطة 8 إعدادات للطول من 0 إلى 21 مم. كما يمكنك تشذيب لحيتك بسهولة بواسطة مشط تشذيب اللحية.

    مقص للشعر

    تشذيب الشعر بسهولة

    يسمح لك مقص الشعر الجديد هذا من Philips بالحصول على أي شكل تريده بواسطة 8 إعدادات للطول من 0 إلى 21 مم. كما يمكنك تشذيب لحيتك بسهولة بواسطة مشط تشذيب اللحية.

    تشذيب الشعر بسهولة

    يسمح لك مقص الشعر الجديد هذا من Philips بالحصول على أي شكل تريده بواسطة 8 إعدادات للطول من 0 إلى 21 مم. كما يمكنك تشذيب لحيتك بسهولة بواسطة مشط تشذيب اللحية.

    مقص للشعر

    تشذيب الشعر بسهولة

    يسمح لك مقص الشعر الجديد هذا من Philips بالحصول على أي شكل تريده بواسطة 8 إعدادات للطول من 0 إلى 21 مم. كما يمكنك تشذيب لحيتك بسهولة بواسطة مشط تشذيب اللحية.

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      تشذيب الشعر بسهولة

      الشعر واللحية

      8 أقفال لإعدادات الطول (1 إلى 21 مم)

      تندمج إعدادات الطول الثمانية في مشط واحد لتوفير مجموعة كبيرة من الأشكال (0 إلى 21 مم).

      مشط لتشذيب اللحية تتوفر فيه 7 إعدادات للطول

      يسمح لك مشط تشذيب اللحية الإضافي بتشذيب لحيتك بطريقة سهلة. وتتوفر في مشط التشذيب هذا 7 أقفال لإعدادات الطول هدفها تأمين راحتك.

      شفرات من الفولاذ لا تصدأ تسنّ نفسها

      قناة من شفرات من الفولاذ لا تصدأ تسنّ نفسها وتقص الشعر بشكل دقيق ومتساوٍ.

      المواصفات التقنية

      • نظام الطاقة

        وقت الشحن
        8  ساعة (ساعات)
        فترة التشغيل
        35  دقيقة (دقائق)
        قابل للشحن ـ مع سلك/بدون سلك
        بدون أسلاك

      • نظام قص

        تزييت مدى الحياة
        لا تحتاج الشفرات ذات التسنين التلقائي إلى تزييت
        شفرات من الفولاذ لا تصدأ تسنّ نفسها
        نعم

      • الملحقات

        مجموعة الحلاق
        يتضمن مشط عناية بالمظهر وفرشاة تنظيف ومقصات

      • ضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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