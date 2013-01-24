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تشذيب الشعر بسهولة
يسمح لك مقص الشعر الجديد هذا من Philips بالحصول على أي شكل تريده بواسطة 8 إعدادات للطول من 0 إلى 21 مم. كما يمكنك تشذيب لحيتك بسهولة بواسطة مشط تشذيب اللحية.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تشذيب الشعر بسهولة
يسمح لك مقص الشعر الجديد هذا من Philips بالحصول على أي شكل تريده بواسطة 8 إعدادات للطول من 0 إلى 21 مم. كما يمكنك تشذيب لحيتك بسهولة بواسطة مشط تشذيب اللحية.
تشذيب الشعر بسهولة
يسمح لك مقص الشعر الجديد هذا من Philips بالحصول على أي شكل تريده بواسطة 8 إعدادات للطول من 0 إلى 21 مم. كما يمكنك تشذيب لحيتك بسهولة بواسطة مشط تشذيب اللحية.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تشذيب الشعر بسهولة
يسمح لك مقص الشعر الجديد هذا من Philips بالحصول على أي شكل تريده بواسطة 8 إعدادات للطول من 0 إلى 21 مم. كما يمكنك تشذيب لحيتك بسهولة بواسطة مشط تشذيب اللحية.
تندمج إعدادات الطول الثمانية في مشط واحد لتوفير مجموعة كبيرة من الأشكال (0 إلى 21 مم).
يسمح لك مشط تشذيب اللحية الإضافي بتشذيب لحيتك بطريقة سهلة. وتتوفر في مشط التشذيب هذا 7 أقفال لإعدادات الطول هدفها تأمين راحتك.
قناة من شفرات من الفولاذ لا تصدأ تسنّ نفسها وتقص الشعر بشكل دقيق ومتساوٍ.
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