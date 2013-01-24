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مقص للشعر
يسمح لك مقص الشعر الجديد هذا من Philips بالحصول على أي شكل بواسطة 8 إعدادات للطول من 0 إلى 21 مم.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مقص للشعر
يسمح لك مقص الشعر الجديد هذا من Philips بالحصول على أي شكل بواسطة 8 إعدادات للطول من 0 إلى 21 مم.
مقص للشعر
يسمح لك مقص الشعر الجديد هذا من Philips بالحصول على أي شكل بواسطة 8 إعدادات للطول من 0 إلى 21 مم.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مقص للشعر
يسمح لك مقص الشعر الجديد هذا من Philips بالحصول على أي شكل بواسطة 8 إعدادات للطول من 0 إلى 21 مم.
ضمان
نظام الطاقة
الملحقات
نظام قص