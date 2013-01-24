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مقص للشعر

QC5005
التصنيف الإجمالي / 5
  • مقص للشعر مقص للشعر مقص للشعر
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    مقص للشعر

    QC5005
    التصنيف الإجمالي / 5

    مقص للشعر

    يسمح لك مقص الشعر الجديد هذا من Philips بالحصول على أي شكل بواسطة 8 إعدادات للطول من 0 إلى 21 مم.

    مقص للشعر

    مقص للشعر

    يسمح لك مقص الشعر الجديد هذا من Philips بالحصول على أي شكل بواسطة 8 إعدادات للطول من 0 إلى 21 مم.

    مقص للشعر

    يسمح لك مقص الشعر الجديد هذا من Philips بالحصول على أي شكل بواسطة 8 إعدادات للطول من 0 إلى 21 مم.

    مقص للشعر

    مقص للشعر

    يسمح لك مقص الشعر الجديد هذا من Philips بالحصول على أي شكل بواسطة 8 إعدادات للطول من 0 إلى 21 مم.

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      مقص للشعر

      شفرات من الفولاذ لا تصدأ تسنّ نفسها

      قناة من شفرات من الفولاذ لا تصدأ تسنّ نفسها وتقص الشعر بشكل دقيق ومتساوٍ.

      8 أقفال لإعدادات الطول (1 إلى 21 مم)

      تندمج إعدادات الطول الثمانية في مشط واحد لتوفير مجموعة كبيرة من الأشكال (0 إلى 21 مم).

      المواصفات التقنية

      • ضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • نظام الطاقة

        تشغيل سلكي
        يعمل بالوصل المباشر بالتيار الكهربائي

      • الملحقات

        مجموعة الحلاق
        يتضمن مشط عناية بالمظهر وفرشاة تنظيف

      • نظام قص

        تشحيم لمدى الحياة
        لا تحتاج الشفرات ذات التسنين التلقائي إلى تزييت

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